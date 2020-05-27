Можно ли отказаться от ваучера авиакомпании и вернуть деньги за отмененный рейс

Миллионы путешественников по всему миру не могут вернуть собственные деньги за купленные авиабилеты. А связано это с тем, что авиакомпании вместо денег предлагают им забрать сертификаты, или так называемые ваучеры. И пока юристы спорят, насколько это законно, Госдума 22 мая в третьем чтении приняла законопроект, который позволит транспортным компаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за отмененные из-за коронавируса поездки. Рассказываем, можно ли отказаться от этих ваучеров и вернуть свои деньги назад и вообще стоит ли делать это в сложившейся ситуации.
Член общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что при помощи ваучеров пассажирам, по сути, предлагают прокредитовать авиакомпании, но в этом случае клиент рискует: непонятно, когда будет следующий полет, и есть опасность, что компания, выдавшая ваучер, обанкротится и не сможет выполнить обещанные рейсы, опасается он.
"Если человек путешествует один-два раза в год, а таких в России очень много, брать ваучер ему нет смысла", – рассказал "Российской газете" Зотов. Деньги за билет многим нужны прямо сейчас.
У многих возникает вопрос, законно ли то, что авиакомпании выдают пассажирам ваучеры вместо денег. Хотя Госдума и приняла этот законопроект, юристы утверждают, что пока в действующих законах России ни о каких ваучерах не говорится. Сначала этот законопроект должен одобрить Совет Федерации, затем – президент. И только после этого он вступит в силу.
"В настоящее время ни гражданское, ни воздушное законодательство, ни законодательство о защите прав потребителей не содержит упоминаний о ваучерах авиакомпаний", – рассказала "Московскому комсомольцу" к.ю.н., директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина.По мнению руководителя АБ "Панфилов и партнеры" Алексея Панфилова, ваучеры нарушают федеральное законодательство о защите прав потребителей и гражданское законодательство.
"Нет гарантий, что в момент, когда пассажир захочет совершить поездку, воспользовавшись ваучером, авиакомпания еще будет существовать. Значит, потребитель и услугу не получит, и деньги свои не увидит. Этот ваучер будет для него бессмысленной бумагой", – заявляет он.
"Гарантий возврата, конечно, нет. Билет же – не депозит, покрываемый Агентством по страхованию вкладов или его аналогом в других странах. Это обязательство компании. Так что если в ходе банкротства у компании будет недостаточно активов на исполнение своих обязательств, то можно не получить ничего", – рассказала РБК независимый финансовый советник Наталья Смирнова.
Не советует рассчитывать на денежную компенсацию и проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. Если авиасообщение возобновляется, а проблемы будут только у одной или нескольких авиакомпаний, то владельцам билетов в лучшем случае могут предложить обменять их на билеты другой авиакомпании – в рамках рекламной акции. Если же сроки пандемии затягиваются и авиасообщение не возобновляется дольше года и более, то это типичный случай форс-мажорных обстоятельств, при которых "никто никому ничего не должен".
В случае банкротства авиакомпании эксперты советуют идти в арбитражный суд. По закону кредитор имеет право на погашение задолженности после продажи имущества компании, подчеркивает Венера Шайдуллина.
К примеру, в "Аэрофлоте" нам сообщили, что пассажир имеет полное право отказаться от предлагаемого ваучера. Для этого нужно:
- Составить претензию в адрес авиакомпании, в которой вы должны указать, что настаиваете именно на возврате денег, что ваучер или сертификат вам не нужен, так как пользоваться услугами авиакомпании вы не планируете.
- Ждите 30 дней – именно за это время авиакомпания должна рассмотреть вашу претензию.
В случае отказа авиакомпании в возврате денег идите в суд.
Но! Лучше вам поторопиться, так как юристы утверждают, что после "узаконивания" ваучеров шансы вернуть деньги за авиабилет снизятся в разы.
Однако эксперты утверждают, что хотя теоретически возможность вернуть "живые" деньги и есть, но практически сделать это будет очень сложно. Конечно, можно попробовать вернуть деньги через суд, но юристы предупреждают, что сделать это быстро не получится. К тому же сейчас с авиакомпаний и взыскивать-то нечего. Более того, будет ли это выгодно пассажиру? Ведь в случае судебной тяжбы придется потратиться на услуги юристов.
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