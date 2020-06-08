День России отмечают 12 июня в нашей стране. Это будет выходной, но вот только развлекательных площадок в Барнауле и Алтайском крае практически не будет. Из-за пандемии коронавируса празднование пройдет в удаленном формате и растянется на несколько дней. Как предлагают отметить День России жителям Алтайского края – читайте в обзоре amic.ru.
Жители Алтайского края смогут принять участие в игре "Сочиним, играя". Участникам нужно придумать патриотическое стихотворение ко Дню России из предложенных восьми пар рифмованных слов.
Анонс и пары слов разместят на страницах соцсетей Краевого дворца молодежи. А стихи нужно выслать организаторам на электронный адрес lukianchikov997@yandex.ru. Лучшие можно будет увидеть в соцсетях, где запустят голосование на определение победителя. А автор стихов получит приз, сообщили в мэрии.
А если не умеете сочинять, но очень любите стихи, то присоединяйтесь к челленджу #РусскиеРифмы. Участники должны записать видео, как читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, опубликовать его в соцсети с хештегом #РусскиеРифмы, передав эстафету трем друзьям.
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