Сочинить стихотворение

Жители Алтайского края смогут принять участие в игре "Сочиним, играя". Участникам нужно придумать патриотическое стихотворение ко Дню России из предложенных восьми пар рифмованных слов.

Анонс и пары слов разместят на страницах соцсетей Краевого дворца молодежи. А стихи нужно выслать организаторам на электронный адрес lukianchikov997@yandex.ru. Лучшие можно будет увидеть в соцсетях, где запустят голосование на определение победителя. А автор стихов получит приз, сообщили в мэрии.

А если не умеете сочинять, но очень любите стихи, то присоединяйтесь к челленджу #РусскиеРифмы. Участники должны записать видео, как читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, опубликовать его в соцсети с хештегом #РусскиеРифмы, передав эстафету трем друзьям.