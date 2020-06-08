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День России в Барнауле: как отпраздновать этот день в 2020 году

, ИА "Амител"
Программа на 12 июня
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

День России отмечают 12 июня в нашей стране. Это будет выходной, но вот только развлекательных площадок в Барнауле и Алтайском крае практически не будет. Из-за пандемии коронавируса празднование пройдет в удаленном формате и растянется на несколько дней. Как предлагают отметить День России жителям Алтайского края – читайте в обзоре amic.ru.

1
Сдать "гражданский экзамен"
Всероссийская акция с одноименным названием пройдет с 9 по 12 июня. На сайте гражданскийэкзамен.рф можно будет пройти тест, приуроченный ко Дню России. Организаторы предлагают ответить на 50 вопросов, которые посвящены основным победам, достижениям, героям современной истории нашей страны. Каждый участник получит электронный именной сертификат о прохождении "гражданского экзамена".
2
Поздравить соседей
12 июня жителей страны приглашают принять участие во Всероссийской акции "Добро в России". Для этого предлагают отправить соседям анонимное поздравление с Днем России. Оно может быть в виде самодельной открытки, фотооткрытки или с символическим подарком. Тайный поздравитель должен опустить свое поздравление в почтовые ящики соседа. Мелочь, а приятно.
3
Поделиться достопримечательностью
С 8 по 12 июня пройдет акция "#МояРоссия22". Каждый житель Барнаула может опубликовать фотографии достопримечательности, личности или события, которые ассоциируются со своей малой родиной. Фото нужно сопроводить кратким описанием и разместить в соцсетях с хештегами #МояРоссия22, #Барнаул. Фотографии десяти победителей нанесут на интерактивную карту Алтайского края.
4
Раскрасить окна
С 5 июня стартовал флешмоб #ОкнаРоссии. Участники уже начали украшать свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, малой родине (городу, поселку, деревне), семье. Рисунки можно делать с помощью красок, наклеек, трафаретов. Главное, чтобы их было видно с улицы. Также предлагают нарисовать на окнах контуры сердца. И, не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце. Фото выложить в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом о своем любимом городе.
5
Сочинить стихотворение

Жители Алтайского края смогут принять участие в игре "Сочиним, играя". Участникам нужно придумать патриотическое стихотворение ко Дню России из предложенных восьми пар рифмованных слов.

Анонс и пары слов разместят на страницах соцсетей Краевого дворца молодежи. А стихи нужно выслать организаторам на электронный адрес lukianchikov997@yandex.ru. Лучшие можно будет увидеть в соцсетях, где запустят голосование на определение победителя. А автор стихов получит приз, сообщили в мэрии.

А если не умеете сочинять, но очень любите стихи, то присоединяйтесь к челленджу #РусскиеРифмы. Участники должны записать видео, как читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, опубликовать его в соцсети с хештегом #РусскиеРифмы, передав эстафету трем друзьям.

6
Спеть гимн
Участники акции "Исполни гимн России" должны записать это на видео, как поют гимн, и отправить на электронный адрес luiza.bb@mail.ru. Из лучших выступлений смонтируют общий ролик и опубликуют его на страницах соцсетей краевого управления молодежной политики (ссылки можно найти здесь).
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.06.2020 07:37
- гость -

Что праздновать собрались? Какие у России победы, достижения за последние 20 лет?

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