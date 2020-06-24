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Повторные выплаты 10 тысяч рублей на ребенка. Кто получит и когда?

, ИА "Амител"
Да-да. Еще одна выплата
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Летом большинство семей с детьми получат дополнительную единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения 23 июня. Кого это коснется, как получить и когда будут выдавать – читайте в материале amic.ru.

1
Кто получит новые разовые выплаты?
Еще раз по 10 тысяч рублей получат родители, у которых есть ребенок до 16 лет. "В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей", – добавил Владимир Путин.
2
Подождите. Но недавно уже выплачивали по 10 тыс. рублей... 

Все верно. С 1 июня 2020 начали перечислять по 10 тысяч семьям с детьми от 3 до 16 лет. Как отметил президент, эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей.

Но так как экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, глава государства решил повторно выплатить по 10 тыс. рублей, но теперь уже всем детям до 16 лет.

Поэтому не путайте: это две разные выплаты.

3
И когда получим эти деньги?
Их перечислят в июле, сообщил глава государства. Точная дата начала выплат пока неизвестна.
4
Получил первые 10 тыс. в июне. А вторые получить могу?
Да. Причем вам еще проще. Для получения второй выплаты не потребуют ни справки, ни повторного заявления. Деньги придут автоматически.
5
А как быть остальным?

Родителям, которые получали "путинские" выплаты на детей до трех лет, также не потребуется писать никаких заявлений. Средства на счет поступят автоматически.

А вот тем, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, придется это сделать. Но тоже ничего сложного – нужно лишь заполнить заявление.

6
Куда и как нужно подать заявление?

Это можно сделать дистанционно через портал "Госуслуги" или через отделение Пенсионного фонда.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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