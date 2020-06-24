Повторные выплаты 10 тысяч рублей на ребенка. Кто получит и когда?

Летом большинство семей с детьми получат дополнительную единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения 23 июня. Кого это коснется, как получить и когда будут выдавать – читайте в материале amic.ru.
Все верно. С 1 июня 2020 начали перечислять по 10 тысяч семьям с детьми от 3 до 16 лет. Как отметил президент, эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей.
Но так как экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, глава государства решил повторно выплатить по 10 тыс. рублей, но теперь уже всем детям до 16 лет.
Поэтому не путайте: это две разные выплаты.
Родителям, которые получали "путинские" выплаты на детей до трех лет, также не потребуется писать никаких заявлений. Средства на счет поступят автоматически.
А вот тем, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, придется это сделать. Но тоже ничего сложного – нужно лишь заполнить заявление.
Это можно сделать дистанционно через портал "Госуслуги" или через отделение Пенсионного фонда.
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