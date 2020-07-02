Как записать ребенка в первый класс не по прописке

Российские школы, в том числе Алтайского края и Барнаула начали принимать документы детей, которые поступают в первый класс не по прописке. Рассказываем, как записать ребенка в школу, если вас не устраивает та, к которой вы прикреплены территориально, какие документы для этого нужны и что делать, если в школе не хватило мест.
Вы уже можете это сделать: начиная с 1 июля школы, в которых еще остались места, начали прием документов детей, которые не приписаны к учебному заведению. Продлится запись по 5 сентября 2020 года.
Ранее, с 1 февраля по 30 июня, школы принимали документы только тех детей, которые прикреплены к ней по прописке.
Подать заявление можно двумя способами. Во-первых, сделать это можно лично. Для этого нужно прийти в школу, написать заявление и предоставить все необходимые документы.
Во-вторых (и, наверное, это сейчас удобнее), в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
Чтобы записать ребенка в первый класс, вам потребуется предоставить в школу:
- заявление от родителя (или законного представителя) ребенка о приеме в первый класс;
- паспорт;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.
Если ребенок имеет ограниченные возможности здоровья, то родителям нужно предоставить в школу рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и свое согласие на обучение по представленной программе.
Иностранным гражданам нужно подать документ, подтверждающий его право находится в России (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
О том, зачислили вашего ребенка в школу или нет вам сообщат по телефону или электронной почте (которые вы указали в заявлении) в течение семи рабочих дней после приема заявления и документов.
А еще узнать об этом можно на портале образовательных услуг Алтайского края. Для этого нужно найти свое заявление через поиск и посмотреть результаты его рассмотрения.
Да. Даже если вашего ребенка уже зачислили в первый класс по месту прописки, вы можете подать заявление о приеме в другую школу. Для начала вам нужно обратиться в выбранное вами учебное заведение и узнать, есть ли там свободные места. Если они есть, нужно "отчислиться" из школы, в которую вас уже приняли. И только после этого можете подать заявление в выбранную вами школу лично или через портал образовательных услуг Алтайского края. Как это сделать мы писали в карточке № 2.
Такое может произойти, если школа очень популярна и другие семьи захотели, чтобы их дети здесь учились. Тогда школа принимает детей в порядке очередности. Но не переживайте, ваш ребенок без образования не останется. Но сначала вы должны получить в школе официальное уведомление об отказе принять ребенка. С этим документом нужно обратиться в комитет по образованию города Барнаула (его адрес: ул. Союза Республик, 36а (каб.21), телефоны: 56-90-35, 56-90-36). Специалисты комитета помогут найти место в ближайшей к вам общеобразовательной организации.
В первый класс можно отдавать детей, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, но не старше 8 лет. Но если родители пожелают, чтобы их ребенок пошел в школу раньше или позже этого возраста, то это можно решить в индивидуальном порядке в комитете по образованию своего муниципалитета.
Комментарии
Не надо путать прописку и регистрацию по месту жительства. Проходили в СССР, в итоге сейчас живём в другом государстве.