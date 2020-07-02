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Как записать ребенка в первый класс не по прописке

, ИА "Амител"
В школу не по прописке можно будет записаться по 5 сентября включительно
Фото: amic.ru.

Фото: amic.ru.

Российские школы, в том числе Алтайского края и Барнаула начали принимать документы детей, которые поступают в первый класс не по прописке. Рассказываем, как записать ребенка в школу, если вас не устраивает та, к которой вы прикреплены территориально, какие документы для этого нужны и что делать, если в школе не хватило мест.

1
Когда я могу записать моего ребенка в первый класс не по месту прописки?

Вы уже можете это сделать: начиная с 1 июля школы, в которых еще остались места, начали прием документов детей, которые не приписаны к учебному заведению.  Продлится запись по 5 сентября 2020 года.

Ранее, с 1 февраля по 30 июня, школы принимали документы только тех детей, которые прикреплены к ней по прописке.

2
Как подать заявление о зачислении ребенка в школу?

Подать заявление можно двумя способами. Во-первых, сделать это можно лично. Для этого нужно прийти в школу, написать заявление и предоставить все необходимые документы.

Во-вторых (и, наверное, это сейчас удобнее), в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

3
Какие документы нужны для зачисления?

Чтобы записать ребенка в первый класс, вам потребуется предоставить в школу:

  • заявление от родителя (или законного представителя) ребенка о приеме в первый класс;
  • паспорт;
  • оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.

Если ребенок имеет ограниченные возможности здоровья, то родителям нужно предоставить в школу рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и свое согласие на обучение по представленной программе.

Иностранным гражданам нужно подать документ, подтверждающий его право находится в России (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

4
Как я узнаю, зачислили моего ребенка в школу или нет?

О том, зачислили вашего ребенка в школу или нет вам сообщат по телефону или электронной почте (которые вы указали в заявлении) в течение семи рабочих дней после приема заявления и документов.

А еще узнать об этом можно на портале образовательных услуг Алтайского края. Для этого нужно найти свое заявление через поиск и посмотреть результаты его рассмотрения.

5
Моего ребенка уже зачислили в школу по прописке. Могу ли я подать заявление в другую школу?

Да. Даже если вашего ребенка уже зачислили в первый класс по месту прописки, вы можете подать заявление о приеме в другую школу. Для начала вам нужно обратиться в выбранное вами учебное заведение и узнать, есть ли там свободные места. Если они есть, нужно "отчислиться" из школы, в которую вас уже приняли. И только после этого можете подать заявление в выбранную вами школу лично или через портал образовательных услуг Алтайского края. Как это сделать мы писали в карточке № 2.

6
Мы все сделали, как нужно, а нам сказали, что ребенку не хватило места в школе. Как быть?

Такое может произойти, если школа очень популярна и другие семьи захотели, чтобы их дети здесь учились. Тогда школа принимает детей в порядке очередности. Но не переживайте, ваш ребенок без образования не останется. Но сначала вы должны получить в школе официальное уведомление об отказе принять ребенка. С этим документом нужно обратиться в комитет по образованию города Барнаула (его адрес: ул. Союза Республик, 36а (каб.21), телефоны: 56-90-35, 56-90-36). Специалисты комитета помогут найти место в ближайшей к вам общеобразовательной организации.

7
В каком возрасте детей принимают в первый класс?

В первый класс можно отдавать детей, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, но не старше 8 лет. Но если родители пожелают, чтобы их ребенок пошел в школу раньше или позже этого возраста, то это можно решить в индивидуальном порядке в комитете по образованию своего муниципалитета.

8
Мой ребенок не первоклассник, но я хочу перевести его в другую школу. Как это сделать?
По закону, перевести ребенка из одной школы в другую или из класса в класс можно в любое время: как только начался учебный год, в его середине или во время каникул. Запретить сделать это вам никто не может. Главное, соблюдать определенный алгоритм действий. Сначала обратитесь в выбранную школу и узнайте, есть ли там свободные места. Затем получите от администрации школы письменное согласие на прием вашего ребенка. И только после этого можно забрать документы из старой школы.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

2.07.2020 16:50
Doka

Не надо путать прописку и регистрацию по месту жительства. Проходили в СССР, в итоге сейчас живём в другом государстве.

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