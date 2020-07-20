Гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3 начались еще 13 июля. Основная часть потребителей осталась без горячей воды еще неделю назад, но не все. Более 150 зданий продолжали получать горячую воду до 20 июля. Где в Барнауле отключат с этого дня горячую воду и сколько дней ее не будет – читайте в материале amic.ru.
Где в Барнауле отключат воду с 20 июля 2020?
Без горячей воды с 20 июля останутся 153 здания Ленинского и Железнодорожного района Барнаула, которые относятся к ТЭЦ-3. Эти дома находятся на улицах Малахова, Антона Петрова, Гущина, Георгия Исакова, Северо-Западной и других.
Почему в этих домах не отключили воду неделю назад?
Отложить отключение горячей воды пришлось для того, чтобы завершить работы по замене трубопровода на пересечении улиц Северо-Западная и Юрина, пояснили в СГК.
Из-за ремонта теплосети провести гидравлические испытания с 13 июля было невозможно, поэтому сроки отключения горячей воды передвинули на неделю.
А в моем доме тоже не будет горячей воды?
Для этого посмотрите на карту: все адреса, где отключат горячую воду с 20 июля, отмечены на карте синими значками.
Отключают позже. А включат тоже позже?
Нет. Несмотря на то, что опрессовка на этом участке начинается на неделю позже, это не повлияет на срок возобновления подачи водоснабжения. Ремонт, из-за которого в зданиях не будет горячей воды, планируют завершить к 3 августа 2020. То есть все потребители ТЭЦ-3 получат воду одновременно.
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