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Кто останется без горячей воды в Барнауле в июле 2020?

, ИА "Амител"
Воду отключат на три недели
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сотни домов Барнаула временно останутся без горячей воды. Энергетики будут испытывать теплосети на прочность. Где и когда в Барнауле не будет горячей воды в июле 2020 – читайте в материале amic.ru.

1
Когда отключат горячую воду в Барнауле?
С понедельника, 13 июля 2020. Сотни домов Барнаула останутся без горячей воды на три недели, вплоть до 3 августа 2020. 
2
Кто в Барнауле останется без горячей воды? 
Отключение затронет дома, которые попадают под контур барнаульской ТЭЦ-3. Это 1328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных зданий и частный сектор. Горячую воду в июле-2020 отключат в поселке Южном, в микрорайонах Новосиликатный и Спутник, в районе Павловского тракта, Змеиногорского тракта, улиц Попова, Власихинской, Малахова, Юрина, а также частично в центре Барнаула.
3
А у меня отключат? Как это узнать?
Территория контура ТЭЦ-3 довольно обширная. Проверить, отключат ли в вашем доме воду или нет, можно на интерактивной карте (смотрите ниже). Если вы живете в области, которая выделена зеленым цветом, значит, с 13 июля у вас отключат горячую воду. 
4
Опять три недели без воды... Зачем это нужно?
Воду отключают для того, чтобы провести гидравлические испытания теплосетей. Как пояснили в СГК, эта проверка – необходимый и обязательный этап подготовки Барнаула к следующему отопительному сезону. Она повышают надежность теплоснабжения (чтобы не было порывов зимой).
5
Так вот же недавно отключали...
Да. С 15 июня почти на три недели без горячей воды остались дома, которые попадают под контур ТЭЦ-2 (на карте эта территория выделена желтым цветом).

 

Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

7.07.2020 10:33
Роман

Почему то не дали до сих пор воду горячую (контур ТЭЦ-2)

7.07.2020 10:49
Кристина

Ага.. Дайте воду уже по контуру тэц-2, потом отключайте тэц-3, а то ни там ни сям не помыться))

7.07.2020 10:57
krash

дождь же вчера был? надо было мыться ^_^

7.07.2020 11:00
Дима

В центре уже почти месяц нет. Включайте уже(

7.07.2020 11:10
- гость -

7.07.2020 11:00
Дима
У нас около дома разрыли только что, вангую, что водички не будет еще недели три)

7.07.2020 11:12
- гость -

Ну что,центровые,поганенько без горячей водички?А каково нам было,когда нам постоянно в начале мая(!) на наших выселках отключали горячую воду,да еще и с отоплением?То то!У вас еще хорошо,что отключили в июне.Где этот дядька,который обещал закольцевать город,и забыть всем об отключении горячей воды в городе???Где он,хотим посмотреть в его ясные очи!!!!!

7.07.2020 11:15
гость

Опять обманули (кому верить?)Когда дадут горячую воду по контуру ТЭЦ 2 - ну цирк какой то. То врали ,что досрочно дадут по ТЭЦ 2,теперь слухи,что появились непредвиденные обстоятельства и вся это "кухня" затянется. Вы серьёзно хотите ещё отключить всех по контуру ТЭЦ 3 - печально ,город без горячей воды. Да вы хоть проинформируйте людей по ситуации (хотя видимо опять наврёте,есть на кого ровняться).

7.07.2020 11:20
- гость -

Вон то ли Кристинка по городу шарится то у одного подмоется то у другого- учитесь. А если не хотите как она, то проведите себе водонагреватель, и не бухтите тут каждый раз. Цена вопроса 6-10 тыщ.

7.07.2020 11:28
- гость -

Ну что,центровые,поганенько без горячей водички?

Нормальненько. Уже с неделю как дали.

7.07.2020 11:29
гость

"умник" водонагреватель крутит "спидометр" так ,что электричество будет золотое,к тому же срок пользование этим "чудом" 3-6 лет.Не верная подсказка ,по моему лучше пусть уж дадут народу горячую воду.

7.07.2020 11:36
- гость -

7.07.2020 11:15
гость,какие слухи о затяжках?Да разве было когда нибудь,чтобы горячая вода появлялась у всех сразу,точно в заявленные сроки???Да нет конечно.Да и технологически это невозможно.И потом никто не говорил,что водичка появится 6 июля.Да отключение было по 6 июля,во-первых включительно,во вторых без гарантии,что вода будет 7-го.Про запуск то почему все забывают?Итак 7-го включили,далее на заполнение теплоносителя надо время?Наверное да.Поставить на прогон надо?Наверное.И конечно порывы,куда без них,и снова ремонт.Так было,есть и видимо будет.Плохо то,что никто не собирается изжить этот порочный круг.Никто не думает не то чтобы об отмене всех этих сомнительных (с точки зрения обывателя) операций по опрессовке,но хотя бы о сокращении сроков мытарств населения.Скажем до 14 дней-проверка,ремонт,и неделя плюс все равно уйдет на запуск.Это не месяц!А еще,если вся эта тягомотина будет проходить исключительно летом,в теплое время,так и нам полегче,если уж невозможно в 21 веке без этого обойтись.Я так думаю!

7.07.2020 11:40
- гость -

7.07.2020 11:20
- гость -
Золотце,ну как же без вас,манагеров-продавальщиков всей это "чудо" техники.На самоизоляции что ли были,что не слышно было вас.Обычно как начинается сезон тазиков,так вы тут как тут,а в этом году чет слабенько вы выли.Поди осенью оторветесь на маслогрейках.)))

7.07.2020 11:43
гость

7.07.2020 11:36
- гость -

раньше всего две недели были без воды, а сейчас...(п. Южный)

7.07.2020 11:46
- гость -

7.07.2020 11:43
гость,так у вас на Южном вроде своя котельная была?

7.07.2020 11:56
гость

Да согласен,всё ровно зимой или осенью опять прорывы будут,просто не надо руководству теплосетей выступать по телевизору и "гнать" нам на уши "хрень" ,что нам выделили деньги большие и мы должны всё отлично и во время сделать.Ну наверное и продлили пуск воды,просто масштабы поражают 163 многоквартирных дома(раньше было меньше). Скорей всего идёт" распил" денег .В общем не жили как люди не х.. начинать.

7.07.2020 12:13
- гость -

7.07.2020 11:29
гость
А ты что хочешь на халяву водичкой горячей пользоваться? Привыкли подворовывать, горэлектросеть вам не даст на шею сесть, если просрочка, выбьет свое через суд, вшивых только так учить надо.

7.07.2020 12:18
- гость -

7.07.2020 12:13
- гость -
Валера,ты бальной?(с)
Горячая вода тоже не дешевое удовольствие,но мы готовы за нее платить.Кроме того,эта услуга нам положена по Закону!А коли так,то будьте любезны представить нам ее качественно,и в срок!А свой модный ванно-туалетный гаджет...В общем делай с ним что хочешь,и другим не навязывай.Так то за навязчивую рекламу предусмотрена ответственность,имей это в виду!

7.07.2020 12:43
- гость -

11:40
- гость -
Так то он прав, водогрей - добро. Масляные - нинужны!

7.07.2020 12:49
АБОРИГЕН

Ну отключат и отключат, включу бойлер.

7.07.2020 12:53
- гость -

7.07.2020 12:43
- гость -
Разумеется,сейчас маслянный не нужен,вот он и молчит,оставив его на осень,а про водогрей-"добро",вспомнил.Совпадение?Не думаю!(с)

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