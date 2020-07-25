Народный праздник – Прокл Плакальщик – отмечают 25 июля. В этот день росой поили кормящих матерей и делали уборку в доме. А еще росой умывались – ее считали целебной. Кто такой Прокл и как в этот день "смывали" порчу и сглаз – в материале amic.ru.
Прокл – это святой мученик, который жил в I-II веках н.э. Родился он в Калипте недалеко от Анкиры (сейчас – Анкара, Турция). Римский император Траян преследовал христиан, и первым под стражу взяли Прокла, который проповедовал веру в Христа.
Его не раз просили отказаться от веры в Иисуса Христа и принести жертву языческим богам. Он подвергался жестоким пыткам. Мученика вешали на дерево нагим, к его ногам привязывали тяжелый камень, а его тело терзали железными крючьями. Но ни уговоры, ни пытки не сломили его веры.
Прокла казнили выстрелами из лука. Во время казни он молился за своих мучителей.
А по дороге к месту казни палачей и Прокла встретил его племянник Иларий: он признался, что и сам христианин. Тогда мальчика задержали и бросили в тюрьму. Илария казнили через три дня после смерти Прокла. Дядю и племянника похоронили вместе в одной могиле.
На Руси Прокла называли плакальщиком, потому что с этого дня выпадало больше росы.
Росу, выпавшую 25 июля, считали целебной. Рано утром люди выходили в поле, расстилали поверх капель льняное полотенце, а когда оно набирало влагу – отжимали росу в глиняные сосуды. Знахари советовали всем без исключения умываться ею. По народным поверьям, больной, умывшись росой, выздоравливал, а здоровый – укреплял иммунитет. Помогала роса от бессонницы и от глазных болезней. А еще считали, что она "смывает" сглаз и порчу. Ну и, конечно, умывались росой, чтобы сохранить молодость, красоту и силу.
Ею также обтирали детей и поили беременных, чтобы легко прошли роды. Но будущая мама должна была сходить за ней сама. Кормящим женщинам давали ее пить, чтобы молока было много.
Крестьяне спешили с заготовкой сена, ведь "проклова роса – сеногнойная". До Прокла надо было успеть "высушить сено грядушками и сложить в копнушки". А еще с этого дня торопились убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности.
Было и такое поверье: до зари выходили в поле, к двум березкам, молились Богу, затем ложились на луг и катались по росной траве. При этом просили здоровья и того, чего сильно хочется.
Женщины в этот день, по древнему обычаю, затевали генеральную влажную уборку в доме. Обязательно открывали все двери и окна нараспашку, чтобы сквозняк просушил влагу в жилище.
- Желтые листья на деревьях в Проклов день – жди раннюю осень.
- Туман укрыл лес – к дождю.
- Если 25 июля на лугах много росы – год будет счастливым.
- Ночная роса не просыхает – быть грозе.
- Сильная роса и туман поутру – к ясным дням.
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