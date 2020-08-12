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В России создали вакцину от COVID-19. Что о ней известно и когда начнут прививать?

, ИА "Амител"
Первую в мире вакцину от COVID-19 создали русские ученые. Рассказываем, насколько она безопасна и кому поставят первые прививки
Иллюстративное фото / pixabay.com.

Иллюстративное фото / pixabay.com.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции зарегистрировали в России. Об этом 11 августа объявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства. По его словам, одна из дочерей поучаствовала в эксперименте и испытала на себе этот препарат. Что известно сейчас о вакцине, насколько она эффективна и безопасна для здоровья и когда уже наконец можно будет поставить прививку от COVID-19 – читайте в материале amic.ru.

1
Российская вакцина от коронавируса. Что она собой представляет?
Это препарат для профилактики новой коронавирусной инфекции. Он формирует иммунитет у привитого человека, в результате чего организм защищен от COVID-19 либо гораздо легче переносит вирус. Вакцина имеет форму раствора для внутримышечного введения, следует из информации государственного реестра лекарственных средств. И у этого препарата уже есть название – "Спутник V".  Такое имя вакцина она получила в память о запуске СССР первого спутника Земли, который дал старт космическим исследованиям во всем мире.
2
Кто создал вакцину?
Вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции разрабатывали Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Производить ее будут на двух площадках – в центре Гамалеи и на фармацевтическом заводе "Биннофарм", который входит в группу АФК "Система", сообщает РИА "Новости". Сейчас мощности предприятия позволяют производить около 1,5 млн доз препарата в год. Однако в интервью "Известиям" президент АФК "Система" Владимир Чирахов заявил, что руководство намерено оснастить завод дополнительным оборудованием, чтобы нарастить объемы производства вакцины.
3
Эта вакцина правда защищает от коронавируса? И как надолго?
Разработчики вакцины утверждают, что вакцина действительно защищает от COVID-19, причем позволяет сформировать длительный иммунитет в быстрые сроки. Но препарат нужно ставить в два этапа: в первый раз вводится компонент I. А через три недели – компонент II. По сообщению российского Минздрава, такая двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать иммунитет, который может сохраниться до двух лет. 
4
Вакцина новая... Насколько она безопасна?

Министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что вакцина и эффективна, и безопасна. По его словам, у добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19 (чем их больше, тем выше иммунитет), и ни у кого не было серьезных осложнений.

Доклинические исследования препарата проводили в центре имени Гамалеи и в 48-м ЦНИИ Минобороны, а клинические – в Сеченовском институте и филиале Главного военного госпиталя имени Бурденко.

Президент Владимир Путина тоже отметил, что вакцина "работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки".

Впрочем, после регистрации препарата ученые продолжат его клиническое исследование. По данным Росздравнадзора, в третьей фазе испытаний примут участие  две тысячи человек.

 

5
Но какие-то противопоказания для прививки от COVID-19 есть?

Да, конечно. Прививку от коронавируса нельзя ставить людям с серьезными хроническими заболеваниями и аллергикам, рассказал "Интерфаксу" директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Из противопоказаний – серьезные хронические аутоиммунные заболевания, чтобы не обострить их, артрит, артроз, острые стадии, поллинозы, аллергия на продукты питания. Надо серьезно консультироваться с иммунологом, чтобы не обострить заболевания – это как и с другими прививками, здесь никаких исключений нет", – пояснил специалист.

Также в день вакцинации не стоит употреблять алкоголь, так как может произойти ослабление иммунитета и действия вакцины, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного внештатного специалиста-нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна.
6
А правда, что прививку от COVID-19 поставила дочь Путина?
Об этом рассказал сам Владимир Путин 12 августа. Президент отметил, что его дочь вошла в число добровольцев, которые решились испытать препарат на себе. "Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие", – приводит слова президента РИА "Новости".
7
И когда прививки от коронавируса начнут ставить всем?

Пока непонятно. Президент Владимир Путин рассчитывает, что массовый выпуск российской вакцины начнется в ближайшее время. Надежду на то, что вакцинация может стартовать уже в конце августа, выразила и вице-премьер Татьяна Голикова, передает "Интерфакс". Но только первыми, по ее словам, будут прививать медиков.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране начнется в октябре (эти сроки в начале августа озвучивал и Минздрав).

А вот согласно данным из государственного реестра лекарственных средств Минздрава, которые приводит РИА "Новости", в гражданский оборот вакцина от коронавируса поступит 1 января 2021 года. К тому же в АФК "Система" (одна их двух площадок, где будут производить вакцину) сообщили, что массовое производство на заводе планируется запустить к концу 2020 года.

8
А если я не хочу ставить прививку от коронавируса, меня могут заставить?
Нет. Владимир Путин заявил, что вакцинация должна быть добровольной. Впрочем, профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с "Известиями" не исключил, что "при каких-то обстоятельствах может быть введено обязательное прививание". Но пока об обязательной вакцинации речи не идет.
9
А прививка от коронавируса будет бесплатной?
Вероятно, да. О том, что вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной и полностью покроется из бюджета, 1 августа заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

12.08.2020 12:28
Городской жит

"Разработчики вакцины утверждают, что вакцина действительно защищает от COVID-19"(конец цитаты) "Министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что вакцина и эффективна и безопасна." (конец цитаты) Это как в анекдоте - "А вот соседу 80 лет, а он говорит, что каждую ночь и несколько раз - Ну, так и Вы говорите." Никаких данных ни об эффективности, ни о безопасности НЕ опубликовано в серьёзных изданиях. Разве что в каком нибудь Вестнике гомеопатии (сарказм!)

12.08.2020 12:32
гость

Есть описание противопоказаний: воздержание от алкоголя 9 мес. Не пойдет в успех у нас вакцина, ой не пойдет!

12.08.2020 12:35
тю!

НЕ опубликовано в серьёзных изданиях

А вы читаете серьёзные специальные медицинские издания?

12.08.2020 13:07
- гость -

А вы читаете серьёзные специальные медицинские издания?
Мурзилку он читает, за 1970 год!

12.08.2020 13:13
- гость -

12.08.2020 12:32
гость
воздержание от алкоголя 9 мес.

Очередной глупый вброс?

12.08.2020 13:23
- гость -

Русские? Или, может быть, все-таки российские? Вы бы еще написали "православные", чтобы уж быть совсем в тренде, так сказать...

12.08.2020 13:28
гость

Он формирует иммунитет у привитого человека, в результате чего организм защищен от COVID-19 либо гораздо легче переносит вирус

Его и так 80% перенесли бессимптомно и знать не знали что чем то "болеют". Куда уж легче то?
Какой-то хренью занимаетесь! От какого штамма ставить-то собрались, если их уже больше ста насчитали?От гриппа угадать никогда не можете.
Сама ни разу в жизни не ставила от гриппа и не собираюсь. И от этой фигни тем более ставить не буду.

12.08.2020 13:33
- гость -

Ну, сторонники Путина - бегите быстрее колоть эту непроверенную жижу себе и своим детям - приверженность партии нужно доказывать не только на словах.

12.08.2020 13:36
- гость -

Вот торопыги, главное быть впереди планеты всей, мы первые создали - смотрите какие мы молодца угробите людей или пустышку впихивают.
Не верю что более продвинутые страны не смогли сделать вакцину. Или они реально не торопятся что бы не быть посмешищем.

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