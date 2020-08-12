В России создали вакцину от COVID-19. Что о ней известно и когда начнут прививать?

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции зарегистрировали в России. Об этом 11 августа объявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства. По его словам, одна из дочерей поучаствовала в эксперименте и испытала на себе этот препарат. Что известно сейчас о вакцине, насколько она эффективна и безопасна для здоровья и когда уже наконец можно будет поставить прививку от COVID-19 – читайте в материале amic.ru.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что вакцина и эффективна, и безопасна. По его словам, у добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19 (чем их больше, тем выше иммунитет), и ни у кого не было серьезных осложнений.
Доклинические исследования препарата проводили в центре имени Гамалеи и в 48-м ЦНИИ Минобороны, а клинические – в Сеченовском институте и филиале Главного военного госпиталя имени Бурденко.
Президент Владимир Путина тоже отметил, что вакцина "работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки".
Впрочем, после регистрации препарата ученые продолжат его клиническое исследование. По данным Росздравнадзора, в третьей фазе испытаний примут участие две тысячи человек.
Да, конечно. Прививку от коронавируса нельзя ставить людям с серьезными хроническими заболеваниями и аллергикам, рассказал "Интерфаксу" директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Из противопоказаний – серьезные хронические аутоиммунные заболевания, чтобы не обострить их, артрит, артроз, острые стадии, поллинозы, аллергия на продукты питания. Надо серьезно консультироваться с иммунологом, чтобы не обострить заболевания – это как и с другими прививками, здесь никаких исключений нет", – пояснил специалист.Также в день вакцинации не стоит употреблять алкоголь, так как может произойти ослабление иммунитета и действия вакцины, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного внештатного специалиста-нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна.
Пока непонятно. Президент Владимир Путин рассчитывает, что массовый выпуск российской вакцины начнется в ближайшее время. Надежду на то, что вакцинация может стартовать уже в конце августа, выразила и вице-премьер Татьяна Голикова, передает "Интерфакс". Но только первыми, по ее словам, будут прививать медиков.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране начнется в октябре (эти сроки в начале августа озвучивал и Минздрав).
А вот согласно данным из государственного реестра лекарственных средств Минздрава, которые приводит РИА "Новости", в гражданский оборот вакцина от коронавируса поступит 1 января 2021 года. К тому же в АФК "Система" (одна их двух площадок, где будут производить вакцину) сообщили, что массовое производство на заводе планируется запустить к концу 2020 года.
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Комментарии
"Разработчики вакцины утверждают, что вакцина действительно защищает от COVID-19"(конец цитаты) "Министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что вакцина и эффективна и безопасна." (конец цитаты) Это как в анекдоте - "А вот соседу 80 лет, а он говорит, что каждую ночь и несколько раз - Ну, так и Вы говорите." Никаких данных ни об эффективности, ни о безопасности НЕ опубликовано в серьёзных изданиях. Разве что в каком нибудь Вестнике гомеопатии (сарказм!)
Есть описание противопоказаний: воздержание от алкоголя 9 мес. Не пойдет в успех у нас вакцина, ой не пойдет!
НЕ опубликовано в серьёзных изданиях
А вы читаете серьёзные специальные медицинские издания?
А вы читаете серьёзные специальные медицинские издания?
Мурзилку он читает, за 1970 год!
12.08.2020 12:32
гость
воздержание от алкоголя 9 мес.
Очередной глупый вброс?
Русские? Или, может быть, все-таки российские? Вы бы еще написали "православные", чтобы уж быть совсем в тренде, так сказать...
Он формирует иммунитет у привитого человека, в результате чего организм защищен от COVID-19 либо гораздо легче переносит вирус
Его и так 80% перенесли бессимптомно и знать не знали что чем то "болеют". Куда уж легче то?
Какой-то хренью занимаетесь! От какого штамма ставить-то собрались, если их уже больше ста насчитали?От гриппа угадать никогда не можете.
Сама ни разу в жизни не ставила от гриппа и не собираюсь. И от этой фигни тем более ставить не буду.
Ну, сторонники Путина - бегите быстрее колоть эту непроверенную жижу себе и своим детям - приверженность партии нужно доказывать не только на словах.
Вот торопыги, главное быть впереди планеты всей, мы первые создали - смотрите какие мы молодца угробите людей или пустышку впихивают.
Не верю что более продвинутые страны не смогли сделать вакцину. Или они реально не торопятся что бы не быть посмешищем.