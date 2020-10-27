У меня пропало обоняние. Значит, я заболел COVID-19?

Возможно, но не обязательно. Этот симптом действительно считается одним из характерных для COVID-19, пропасть обоняние (аносмия) может и при других заболеваниях. Например, при остром или хроническом рините. Или при вирусных, респираторных инфекциях и сильной аллергии, рассказал изданию "Москва 24" врач-инфекционист Георгий Викулов.

Невролог Вера Пшеничникова в эфире радио "Говорит Москва" сообщила, что потеря обоняния может быть признаком как минимум пяти заболеваний. В частности, такой симптом встречается у пациентов с растущими опухолями головного мозга и при болезни Паркинсона.

Поэтому не ставьте сами себе диагнозов – обратитесь к врачу и сделайте тест на COVID-19.