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Ничего не чувствую. Почему пропадает обоняние при коронавирусе и как его вернуть?

, ИА "Амител"
Что об этом думают неврологи, инфекционисты и отоларингологи
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Заболевшие COVID-19 часто жалуются на полную или частичную потерю обоняния. Люди рассказывают, что не могут ощутить в том числе и резкие запахи. И даже после выздоровления обоняние не спешит восстанавливаться. Почему так происходит и как вернуть в свою жизнь ароматы – читайте в материале amic.ru. 

1
У меня пропало обоняние. Значит, я заболел COVID-19?

Возможно, но не обязательно. Этот симптом действительно считается одним из характерных для COVID-19, пропасть обоняние (аносмия) может и при других заболеваниях. Например, при остром или хроническом рините. Или при вирусных, респираторных инфекциях и сильной аллергии, рассказал изданию "Москва 24" врач-инфекционист Георгий Викулов.

Невролог Вера Пшеничникова в эфире радио "Говорит Москва" сообщила, что потеря обоняния может быть признаком как минимум пяти заболеваний. В частности, такой симптом встречается у пациентов с растущими опухолями головного мозга и при болезни Паркинсона.

Поэтому не ставьте сами себе диагнозов – обратитесь к врачу и сделайте тест на COVID-19.
2
Почему пропадает обоняние при коронавирусе?

Потому что коронавирус воздействует на нервные окончания, которые отвечают за восприятие запаха.

"Вирус, условно говоря, поражает нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах. Но не сами нейроны, а особые клетки, которые поддерживают их существование. И вот воспаляются эти самые помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу", – объясняет доктор Евгений Комаровский, ссылаясь на исследования ученых.

Врачи склоняются к тому, что обоняние пропадает из-за воспалительного процесса верхних отделов полости носа. 

"Коронавирус внедряется в том месте полости носа, где находится обонятельная зона, и вызывает воспалительный отек в области обонятельной луковицы, обонятельных зон. Поэтому временно исчезает чувство обоняния – частично или полностью, а также вкус пищи", – рассказал "Москве 24" врач-инфекционист Георгий Викулов.

3
Можно ли вернуть обоняние?

Конечно, рано или поздно ⁣обоняние восстановится, успокаивают врачи. При  этом Комаровский рекомендует просто подождать. По его словам, сам пациент не может повлиять на этот процесс, и никакие примочки, таблетки или травы нюх быстрее не вернут.

А вот врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев считает: чтобы вернуть обоняние после коронавируса, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. 

"Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", – рассказал РБК врач.

Помимо этого, нужно пить много воды, правильно питаться, исключить алкоголь и не курить. 

4
Как долго возвращается обоняние?

Процесс это не быстрый и может занимать от трех недель до трех месяцев, говорит доктор Евгений Комаровский. Как пишет УНИАН, в большинстве случаев потерянные нюх и вкус вернутся через несколько недель. Однако у многих пациентов обоняние восстановилось частично, а у небольшой части пропало полностью.

Если вы переболели коронавирусом, а обоняние не вернулось и отсутствие запахов доставляет вам мучения, не занимайтесь самолечением – обращайтесь за помощью к специалистам (отоларингологам или отоневрологам). Они помогут.

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

27.10.2020 13:26
- гость -

а по факту если у вас пропало обоняние никто вам в поликлинике никакие тесты на ковид делать не будет. скажут нос заложило.

27.10.2020 13:28
- гость -

как может быть заложен нос когда ничего не заложено и просто пропал нюх
у меня идет третья неделя в каком то "вакууме"((

27.10.2020 13:35
- гость -

К каким специалистам? Какой лор вас сейчас примет с таким симптомом? По факту мне просто дали больничный и посочувствовали.

27.10.2020 13:38
- гость -

и посочувствовали
добрые)))))))

27.10.2020 13:43
Мимопроходящий

В частности, такой симптом встречается у пациентов с растущими опухолями головного мозга и при болезни Паркинсона.

Вот успокоила! Спасибо, блин, большое!

27.10.2020 13:47
- гость -

лотерея короче

27.10.2020 13:49
- гость -


27.10.2020 13:35
- гость -

Абдулло наверно принимает

27.10.2020 13:50
- гость -

27.10.2020 13:28
о том и речь что медики и при прочих простудных симптомах вкупе с пропавшим обонянием и вкусом не отправляют/или не всех отправляют на ковидный тест. Таковы реалии. ковидников нааамного больше чем эти 200 ежедневных человек)))

27.10.2020 13:51
- гость -

13:50
- гость -
даа..точно

27.10.2020 13:52
- гость -

конечно лучше предположить у себя рак или паркинсона
зачем думать на ковид?

27.10.2020 13:54
Гость

обращаться к специалистам?! Смеетесь?! ЛОР мне сказал, что у меня просто аллергический ринит и чтобы я не выдумывала себе болячек. Это при том, что в семье 5 подтвержденных больных, у меня ПЦР отрицательный, но антитела есть. 4й месяц обоняние полностью не восстановилось, но все равно уже лучше. Где-то с месяц назад появился отвратительный вонючий запах в носу, которым нахнут многие продукты. В сравнении с виручной пневмонией это не такая уж и проблема, конечно, но хотелось бы жить как раньше.

27.10.2020 13:58
- гость -

нюх у вас пропал?
у вас способность мыслить и сопоставлять пропала...
***
Б.Гейтс:
Давайте взглянем. Первый сомножитель - население. Сегодня в мире - 6,8 миллиардов людей, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15 процентов, но это все равно прирост на примерно 1,3 миллиарда.
Б.Гейтс:
Несколько стран, которые почти полностью избежали эпидемии, такие как Тайвань, Новая Зеландия и Австралия. Они использовали свой опыт и подготовились, что позволило им двигаться гораздо быстрее. Так что мы должны подготовиться ко второй волне вируса, которая я бы сказал, на это раз привлечет внимание.
Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова:
Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений.
Ферти&#769;льность — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.
Дитя человеческое (фильм, 2006)

27.10.2020 14:09
- гость -

и потом не говорите, что тёмные силы вас ни о чём не предупреждали...
сатана в споре с богом за каждую душу должен показать, что он предупреждал этого человека, что он его обманывает в обмен на душу... (комуперваястрочканепонятна)

27.10.2020 14:18
- гость -

кстати, кто болел, здесь написано возвращается до 3 месяцев, а все мои знакомые вкус и запах не чувствовали в среднем 5 дней, от 3 до 10. У кого еще так?

27.10.2020 14:22
- гость -

27.10.2020 14:18
- гость -
кстати, кто болел, здесь написано возвращается до 3 месяцев, а все мои знакомые вкус и запах не чувствовали в среднем 5 дней, от 3 до 10. У кого еще так?

Сегодня седьмой день, начали возвращаться вкус и запах. Официальный диагноз конечно орви.

27.10.2020 14:23
- гость -

У меня месяц после короны обоняние возвращались

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