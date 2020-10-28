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Экспресс-тесты на коронавирус. Что это такое и насколько они достоверны

, ИА "Амител"
Купил и сам себя проверил без всяких очередей. Возможно ли это?
Анализ на коронавирус. pixabay.com

Анализ на коронавирус. pixabay.com

В России и в Алтайском крае растет заболеваемость COVID-19. По данным на 27 октября, за сутки в стране подтвердили 16 550 новых случаев заряжения коронавирусом. В то же время жители регионов жалуются на недоступность тестов на ковид. Их отказываются тестировать, несмотря на такие же симптомы, как у заболевших коронавирусом. И в такой ситуации сейчас интернет-магазины и аптеки предлагают приобрести экспресс-тесты, позволяющие самостоятельно проверить себя на наличие коронавируса "всего за 10 минут". Что это за тест-системы, насколько они достоверны и примут ли их результаты в поликлинике, читайте в материале amic.ru. 

1
Какие вообще есть тесты на определение коронавируса?
  1. Тесты для обнаружения самого вируса (точнее, РНК вируса). Они же ПЦР, они же "мазок из горла на вирус". Эти тесты делают только в специально оборудованных лабораториях. Результат получают через несколько часов. Но так как доставка анализа до лаборатории и обратно занимает время, пациент получает результат порой только через несколько дней.  
     
  2. Тесты для обнаружения антител (они же иммуноглобулины). Эти тесты глобально делятся на "более сложные" исследования, которые делаются в лаборатории (ИФА), и экспресс-тесты, которые тоже можно сделать в клиниках, а также, как заявляют в рекламе, – и самостоятельно в домашних условиях.
2
Как работает экспресс-тест и что именно он определяет?

Есть несколько вариантов экспресс-тестов. Некоторые из них внешне напоминают тесты на беременность: капля крови (в наборе к экспресс-тесту идут скарификатор и стерильная салфетка) помещается на специальный картридж-полоску, и в течение получаса (иногда меньше) появляется результат.

Есть тесты, когда в одну лунку картриджа добавляется капля крови из пальца, а в другую – специальный раствор. А через несколько минут получаешь результат.

Экспресс-тесты (почти так же, как и ИФА) определяют у человека наличие антител к коронавирусу: иммуноглобулины  IgM и IgG.

Иммуноглобулины IgM являются "первой линией обороны" нашего организма и начинают вырабатываться в ответ на инфекцию, проявляются в острой фазе заболевания.

А IgG – это "вторая линия обороны". Эти иммуноглобулины образуются в крови через несколько дней после заболевания. Они обеспечивают иммунный ответ организма и показывают, сталкивался ли человек с данной инфекцией.

То есть в зависимости от того, какой из типов иммуноглобулинов присутствует в образце крови, результат теста может быть следующим:

  • "IgM +" – пациент находится в острой стадии заболевания, опасен для окружающих, родственников, подлежит изоляции;
  • "IgG +" – обследуемый переболел коронавирусной инфекцией и у него выработался иммунный ответ;
  • "IgM -; IgG -" – контакта с вирусом не было, пациент в группе риска.

Справка: Антитела – это особые белковые молекулы (иммуноглобулины). Они вырабатываются В-лимфоцитами крови в ответ на попадание в организм чужеродных агентов, в том числе и вирусов. Антитела к различным возбудителям инфекционных болезней специфичны, и их концентрация в крови может дать информацию о реакции организма и ходе течения заболевания.

3
Насколько достоверны результаты домашних экспресс-тестов?

Производители тестов для самостоятельного (домашнего) использования заявляют, что достоверность результата составляет 98% и выше. Но Роспотребнадзор сомневается. Если уж ПЦР-тесты, которые на данный момент считаются наиболее чувствительными и делаются в лабораторных условиях, могут ошибаться, то погрешность экспресс-тестов для самостоятельного использования, скорее всего, будет еще выше.

Кроме того, чаще всего экспресс-тесты для самостоятельного использования не разделяют иммуноглобулины. Значит, их результат малоинформативен для пациента, отметил руководитель клиник "Хелми" Владимир Куликов, комментируя представленный amic.ru вариант экспресс-теста. "Эти тесты могут показать только то, что антитела в организме человека есть. Но он не разделяет их на M и G. И поэтому мы не можем понимать, на какой стадии у человека сейчас развитие заболевания. А значит, ему в любом случае ему придется сдавать ПЦР", – пояснил Куликов.

Кстати, Росздравнадзор не рекомендует использовать экспресс-тесты в домашних условиях. Ведомство также предупреждает, что результаты экспресс-тестов должны рассматриваться вместе с другой клинической информацией, доступной врачу.

"Положительные результаты могут быть связаны как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными типами коронавируса, такими как HKUl, NL63, OC43, 229E", – говорится в сообщении Росздравнадзора на официальном сайте.

Ну и покупая экспресс-тесты в интернете, учтите, что здесь легко нарваться на мошенников. Кроме того, не все из этих медицинских изделий зарегистрированы Росздравнадзором, а потому в случае чего никакой юридической ценности не несут.

4
А как проверить экспресс-тест на легальность?

На территории России могут применяться только экспресс-тесты, которые получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Поэтому проверить легальность экспресс-тестов,  а также компаний, которые их производят, можно на официальном сайте Росздравнадзора. Здесь размещена информация обо всех зарегистрированных на территории России медицинских изделиях.

По состоянию на 24 июля 2020 года в перечень зарегистрированных в РФ тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, входит 136 тест-систем производства РФ, а также США, Ирландии, Китая, Германии и Нидерландов.

5
Сделал дома экспресс-тест на COVID-19, результат положительный. Мне дадут больничный и будут лечить от коронавируса?

На основании только результата экспресс-теста – нет. В Роспотребнадзоре Алтайского края amic.ru сообщили, что результат самостоятельно использованного экспресс-теста не является основанием для постановки диагноза "коронавирусная инфекция". Потребуется дополнительное обследование. Так что придется обращаться к врачу и уже он, ориентируясь на свой опыт и ваше состояние здоровья, назначит необходимые исследование и лечение.  

Кстати, Всемирная организация здравоохранения тоже не рекомендует использовать экспресс-тесты на антитела для постановки диагноза и принятия клинических решений, поскольку, особенно на ранних стадиях, высока вероятность неверного результата.

6
Зачем тогда нужен этот экспресс-тест?

Ну, например, если вы просто хотите знать, переболели ли вы COVID-19 в прошлом и есть ли у вас сейчас иммунитет к этому заболеванию. И не хотите при этом идти в поликлинику (даже в платную).

А кому-то такой тест может понадобиться для самоуспокоения: пришел вечером домой, сделал тест, получил отрицательный результат, спишь спокойно.

А кто-то решил организовать вечеринку и на входе тестирует всех приглашенных, чтобы убедиться, что на праздник пришли только здоровые гости. Но в этом случае, как мы уже говорили, на точность экспресс-тестов все-таки уповать не стоит.

7
А сколько вообще просят за "домашние" экспресс-тесты на "корону"?

Цены варьируются. Зависит от производителя и от количества тестов в упаковке. Можно приобрести один экспресс-тест за 1900 рублей и выше. А можно пять – за 9000 рублей или 25 – за 34 000. Есть российские тест-системы, зарегистрированные в Росздравнадзоре, есть зарубежные. В том числе китайские и корейские.

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.10.2020 08:25
- гость -

Обычный развод на деньги, а если еще проблемы с психикой, добро пожаловать, если деньги лишние

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