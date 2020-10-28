Экспресс-тесты на коронавирус. Что это такое и насколько они достоверны

В России и в Алтайском крае растет заболеваемость COVID-19. По данным на 27 октября, за сутки в стране подтвердили 16 550 новых случаев заряжения коронавирусом. В то же время жители регионов жалуются на недоступность тестов на ковид. Их отказываются тестировать, несмотря на такие же симптомы, как у заболевших коронавирусом. И в такой ситуации сейчас интернет-магазины и аптеки предлагают приобрести экспресс-тесты, позволяющие самостоятельно проверить себя на наличие коронавируса "всего за 10 минут". Что это за тест-системы, насколько они достоверны и примут ли их результаты в поликлинике, читайте в материале amic.ru.
- Тесты для обнаружения самого вируса (точнее, РНК вируса). Они же ПЦР, они же "мазок из горла на вирус". Эти тесты делают только в специально оборудованных лабораториях. Результат получают через несколько часов. Но так как доставка анализа до лаборатории и обратно занимает время, пациент получает результат порой только через несколько дней.
- Тесты для обнаружения антител (они же иммуноглобулины). Эти тесты глобально делятся на "более сложные" исследования, которые делаются в лаборатории (ИФА), и экспресс-тесты, которые тоже можно сделать в клиниках, а также, как заявляют в рекламе, – и самостоятельно в домашних условиях.
Есть несколько вариантов экспресс-тестов. Некоторые из них внешне напоминают тесты на беременность: капля крови (в наборе к экспресс-тесту идут скарификатор и стерильная салфетка) помещается на специальный картридж-полоску, и в течение получаса (иногда меньше) появляется результат.
Есть тесты, когда в одну лунку картриджа добавляется капля крови из пальца, а в другую – специальный раствор. А через несколько минут получаешь результат.
Экспресс-тесты (почти так же, как и ИФА) определяют у человека наличие антител к коронавирусу: иммуноглобулины IgM и IgG.
Иммуноглобулины IgM являются "первой линией обороны" нашего организма и начинают вырабатываться в ответ на инфекцию, проявляются в острой фазе заболевания.
А IgG – это "вторая линия обороны". Эти иммуноглобулины образуются в крови через несколько дней после заболевания. Они обеспечивают иммунный ответ организма и показывают, сталкивался ли человек с данной инфекцией.
То есть в зависимости от того, какой из типов иммуноглобулинов присутствует в образце крови, результат теста может быть следующим:
- "IgM +" – пациент находится в острой стадии заболевания, опасен для окружающих, родственников, подлежит изоляции;
- "IgG +" – обследуемый переболел коронавирусной инфекцией и у него выработался иммунный ответ;
- "IgM -; IgG -" – контакта с вирусом не было, пациент в группе риска.
Справка: Антитела – это особые белковые молекулы (иммуноглобулины). Они вырабатываются В-лимфоцитами крови в ответ на попадание в организм чужеродных агентов, в том числе и вирусов. Антитела к различным возбудителям инфекционных болезней специфичны, и их концентрация в крови может дать информацию о реакции организма и ходе течения заболевания.
Производители тестов для самостоятельного (домашнего) использования заявляют, что достоверность результата составляет 98% и выше. Но Роспотребнадзор сомневается. Если уж ПЦР-тесты, которые на данный момент считаются наиболее чувствительными и делаются в лабораторных условиях, могут ошибаться, то погрешность экспресс-тестов для самостоятельного использования, скорее всего, будет еще выше.
Кроме того, чаще всего экспресс-тесты для самостоятельного использования не разделяют иммуноглобулины. Значит, их результат малоинформативен для пациента, отметил руководитель клиник "Хелми" Владимир Куликов, комментируя представленный amic.ru вариант экспресс-теста. "Эти тесты могут показать только то, что антитела в организме человека есть. Но он не разделяет их на M и G. И поэтому мы не можем понимать, на какой стадии у человека сейчас развитие заболевания. А значит, ему в любом случае ему придется сдавать ПЦР", – пояснил Куликов.
Кстати, Росздравнадзор не рекомендует использовать экспресс-тесты в домашних условиях. Ведомство также предупреждает, что результаты экспресс-тестов должны рассматриваться вместе с другой клинической информацией, доступной врачу.
"Положительные результаты могут быть связаны как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными типами коронавируса, такими как HKUl, NL63, OC43, 229E", – говорится в сообщении Росздравнадзора на официальном сайте.
Ну и покупая экспресс-тесты в интернете, учтите, что здесь легко нарваться на мошенников. Кроме того, не все из этих медицинских изделий зарегистрированы Росздравнадзором, а потому в случае чего никакой юридической ценности не несут.
На территории России могут применяться только экспресс-тесты, которые получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Поэтому проверить легальность экспресс-тестов, а также компаний, которые их производят, можно на официальном сайте Росздравнадзора. Здесь размещена информация обо всех зарегистрированных на территории России медицинских изделиях.
По состоянию на 24 июля 2020 года в перечень зарегистрированных в РФ тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, входит 136 тест-систем производства РФ, а также США, Ирландии, Китая, Германии и Нидерландов.
На основании только результата экспресс-теста – нет. В Роспотребнадзоре Алтайского края amic.ru сообщили, что результат самостоятельно использованного экспресс-теста не является основанием для постановки диагноза "коронавирусная инфекция". Потребуется дополнительное обследование. Так что придется обращаться к врачу и уже он, ориентируясь на свой опыт и ваше состояние здоровья, назначит необходимые исследование и лечение.
Кстати, Всемирная организация здравоохранения тоже не рекомендует использовать экспресс-тесты на антитела для постановки диагноза и принятия клинических решений, поскольку, особенно на ранних стадиях, высока вероятность неверного результата.
Ну, например, если вы просто хотите знать, переболели ли вы COVID-19 в прошлом и есть ли у вас сейчас иммунитет к этому заболеванию. И не хотите при этом идти в поликлинику (даже в платную).
А кому-то такой тест может понадобиться для самоуспокоения: пришел вечером домой, сделал тест, получил отрицательный результат, спишь спокойно.
А кто-то решил организовать вечеринку и на входе тестирует всех приглашенных, чтобы убедиться, что на праздник пришли только здоровые гости. Но в этом случае, как мы уже говорили, на точность экспресс-тестов все-таки уповать не стоит.
Цены варьируются. Зависит от производителя и от количества тестов в упаковке. Можно приобрести один экспресс-тест за 1900 рублей и выше. А можно пять – за 9000 рублей или 25 – за 34 000. Есть российские тест-системы, зарегистрированные в Росздравнадзоре, есть зарубежные. В том числе китайские и корейские.
Комментарии
Обычный развод на деньги, а если еще проблемы с психикой, добро пожаловать, если деньги лишние