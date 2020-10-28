Экспресс-тесты на коронавирус. Что это такое и насколько они достоверны

Как работает экспресс-тест и что именно он определяет?

Есть несколько вариантов экспресс-тестов. Некоторые из них внешне напоминают тесты на беременность: капля крови (в наборе к экспресс-тесту идут скарификатор и стерильная салфетка) помещается на специальный картридж-полоску, и в течение получаса (иногда меньше) появляется результат.

Есть тесты, когда в одну лунку картриджа добавляется капля крови из пальца, а в другую – специальный раствор. А через несколько минут получаешь результат.

Экспресс-тесты (почти так же, как и ИФА) определяют у человека наличие антител к коронавирусу: иммуноглобулины IgM и IgG.

Иммуноглобулины IgM являются "первой линией обороны" нашего организма и начинают вырабатываться в ответ на инфекцию, проявляются в острой фазе заболевания.

А IgG – это "вторая линия обороны". Эти иммуноглобулины образуются в крови через несколько дней после заболевания. Они обеспечивают иммунный ответ организма и показывают, сталкивался ли человек с данной инфекцией.

То есть в зависимости от того, какой из типов иммуноглобулинов присутствует в образце крови, результат теста может быть следующим:

"IgM +" – пациент находится в острой стадии заболевания, опасен для окружающих, родственников, подлежит изоляции;

"IgG +" – обследуемый переболел коронавирусной инфекцией и у него выработался иммунный ответ;

"IgM -; IgG -" – контакта с вирусом не было, пациент в группе риска.

Справка: Антитела – это особые белковые молекулы (иммуноглобулины). Они вырабатываются В-лимфоцитами крови в ответ на попадание в организм чужеродных агентов, в том числе и вирусов. Антитела к различным возбудителям инфекционных болезней специфичны, и их концентрация в крови может дать информацию о реакции организма и ходе течения заболевания.