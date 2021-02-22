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Мой банк лишили лицензии. Что делать? Пошаговый план

, ИА "Амител" , Полина Жданова
Amic.ru узнал у юристов план действий физических и юридических лиц на случай закрытия банка
Фото: nedvigimost-i-financi.ru

Фото: nedvigimost-i-financi.ru

Банки не предупреждают своих клиентов заранее, что могут лишиться лицензии. Это может стать полной неожиданностью для вкладчика, владельца счета, юрлица и должника по кредиту или ипотеке. Не все знают, как действовать в такой ситуации и не всегда имеют возможность обратиться к юристам за помощью. Поэтому amic.ru делает это за вас. Мы узнали у юриста Дмитрия Кондратова, как поступить, если банк закрывается, и как себя вести, если вам не отдают деньги.

1
Банк остался без лицензии или обанкротился. Он сразу закроется?
На самом деле нет. Это достаточно длительная процедура. Центральный банк РФ может аннулировать лицензию банковского учреждения в двух случаях: финансовая организация хочет закрыться добровольно или нарушила ряд условий, выставляемых ЦБ. После отзыва лицензии банком начинает заниматься Агентство социальных выплат. Оно определяет порядок выплаты денег вкладчикам, оплаты кредитов клиентами банка, курирует процесс банкротства банка и реализации его имущества до самого исключения банка из реестра юридических лиц. Процесс занимает около трех лет. Поэтому у клиентов банка будет время завершить все вопросы, связанные с денежными операциями.
2
Что делать вкладчику, если у банка отозвали лицензию?
В случае добровольной ликвидации, денег у банка, как правило, достаточно для выплаты по всем обязательствам перед гражданами и организациями. Но если банк закрывается по решению Центробанка в связи с нарушениями, распределением и выплатами занимается Агентство социальных выплат. Поэтому нужно понимать, участвует ли банк в системе страхования вкладов. Вообще, это нужно узнавать еще до того, как вы решаете открыть вклад, потому что организация, не участвующая в страховании, нарушает закон.
Действия вкладчика при закрытии банка: мониторинг СМИ на предмет размещения информации о банкротстве банка и порядке выплат, сайтов Центробанка и Агентства социальных выплат. Параллельно нужно собрать документы, подтверждающие размещение денег на депозите (договор и корешок приходного кассового ордера), написать заявление и прийти в ближайший банк – агент по выплатам, который определило агентство.
3
Как работает система страхования вкладов?
Система страхования вкладов действует по всей России и регламентирована законодательством. Банки обязаны отчислять средства в Агентство страхования вкладов пропорционально сумме, поступающей на депозит. Позже агентство направит эти деньги на страхование вкладов и выплаты в случае отзыва или аннулирования лицензии коммерческого банка. О наступлении страхового случая агентство уведомляет вкладчиков по электронной почте и SMS.
4
Есть ли ограничение суммы выплат по вкладу при страховом случае?

Возмещение вклада делается в размере 100% суммы всех вкладов, оформленных лицом в закрывающемся банке. Но ограничение по общей сумме все же есть – депозит должен составлять не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке. Вклады в иностранной валюте выплачиваются в рублях в пределах той же суммы по курсу ЦБ РФ.

Шпаргалка: Чтобы точно получить свои деньги, в одном банке должно лежать не больше 1,4 миллиона рублей с учетом начисления процентов. Поэтому лучше разбивать большую сумму вклада на несколько частей и создавать депозиты в нескольких банках – и нервы останутся в порядке в случае форс-мажора, и деньги сбережете.

5
Есть ли случаи повышенного лимита для вклада?
Да. По счетам эскроу, открытым для строительства жилья, выплата по страховке может достигать 10 миллионов рублей (застройщики бюджетного сектора таким образом не пострадают). На такую же сумму могут рассчитывать лица со спецсчетами для накопления денег на капремонт. Есть еще ряд исключительных случаев для повышенного размера выплат – это поступление денег гражданину в качестве возмещения ущерба жизни и здоровью, социальных выплат, наследства и т.д.
6
А если у меня уже сумма вклада выше 1,4 миллиона рублей?
К сожалению, если ваш случай не исключение, то вы получите выплаты только в пределах страховки. В этой ситуации оставшуюся сумму, а также средства в банке, которые не гарантированы страховой системой, можно будет пытаться получить только в порядке выплат в рамках банкротного конкурсного производства. Но шансы останутся минимальными, так как продажи активов банка-банкрота распределяются в счет оплаты налогов, обязательных платежей и прочего, а остальные выплаты осуществляются в последнюю очередь.
7
Что делать юридическим лицам?
В качестве вкладчиков могут выступать индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации из разных областей. К малому бизнесу относятся юрлица с оборотом до 800 миллионов рублей и количеством работников до 100 человек. Проверить, отнесена ли ваша организация к малому бизнесу, можно на сайте ФНС. Порядок выплат компенсаций аналогичен порядку для граждан.
8
Что делать с зарплатными картами?

Зарплатные карты фактически – это банковский счет в определенном кредитном учреждении. Соответственно, остатки на таких счетах признаются законом как вклады физических лиц и гарантируются в предусмотренных пределах. То же самое касается карт пенсионеров.

Работодателю необходимо предпринять активные меры по смене банка. Пенсионеру аналогично.

9
Что делать, если у меня кредит или ипотека в банке, лишенном лицензии?
Тем, у кого ипотека или потребительский кредит в банке-банкроте, необходимо найти порядок оплаты своих долговых обязательств непосредственно через Агентство социальных выплат или через его банки-партнеры. Обязательства перед банком в случае его банкротства не прекращаются! Если в банке у клиента были как вклады, так и кредиты, суммы встречных денежных требований банка к вкладчику вычитаются при расчете выплачиваемого Агентством возмещения.
10
Какие денежные средства не подлежат страхованию?

Это достаточно длинный список. Средства, не подлежащие страховке:

– размещенные на счетах (вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета (вклады) открыты в связи с профессиональной деятельностью;

– размещенные в банковские вклады, внесение которых удостоверено депозитными сертификатами (на предъявителя);

– переданные банкам в доверительное управление;

– размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации;

– являющиеся электронными денежными средствами;

– размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются опекунами или попечителями в пользу подопечных;

– размещенные на залоговых счетах;

– размещенные на субординированных депозитах;

– размещенные на публичных депозитных счетах;

– размещенные юридическими лицами или в их пользу (касается средних и крупных предприятий);

– размещенные некоммерческими организациями – иностранными агентами или в их пользу.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

22.02.2021 09:15
- гость -

Денег нет но вы держитесь

22.02.2021 09:49
- гость -

Агентство социальных выплат?!!! Точно юрист?

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