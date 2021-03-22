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Штраф за езду на шипованной резине летом. Когда введут и сколько будем платить?

, ИА "Амител"
До этого времени запрет на несезонную резину в России был, а штрафов не было
pixabay.com

pixabay.com

Новый штраф начнёт действовать в 2021 году для российских водителей. Автомобилистов будут наказывать за езду на летней резине зимой и на шипованной – летом. Запрет на несезонную резину в стране действует давно, однако до этого времени штрафы не были прописаны. Когда нужно менять шины, чтобы не "попасть на деньги"и сколько придётся заплатить за машину, "обутую" не по сезону, читайте в нашем материале. 

1
Когда начнут штрафовать и до какой даты нужно успеть "переобуться"?

Штрафовать начнут уже с 1 июня 2021 года. С этого времени в стране вступает в силу разработанный МВД пакет поправок к Правилам дорожного движения. В документе прописаны проблемы, при которых эксплуатация автомобилей будет запрещена. В перечне есть пункт об использовании несезонных покрышек в летние или зимние месяцы.

Таким образом, уже с 1 июня 2021 года инспекторы ГИБДД получают право штрафовать водителей, которые до этого времени не поменяли зимнюю резину на летнюю.

А с 1 декабря 2021 года – тех, кто не успел установить зимние шины. 

Оформлять нарушения будут по части 1 статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Эти даты будут действовать по всей стране. Однако в правительстве учли и то, что в каждом регионе погода имеет свои особенности. Поэтому субъекты РФ получили право самостоятельно устанавливать сроки действия запретов. Например, запретить ездить на "шипах" с мая по ноябрь. Алтайский край об изменениях сроков пока не сообщал.

2
А разве до этого не запрещали ездить на резине не по сезону?
Запрещали. В техническом регламенте Таможенного союза, куда входит и Россия, запрет на эксплуатации автомобилей с шипованной резиной в летний период прописан ещё в 2011 году. Но сотрудники ГИБДД в России могли автовладельцам выносить только устные предупреждения, так как в ПДД прямого запрета на шины не по сезону не было прописано. А потому, по сути, нарушителям только грозили пальчиком, но не штрафовали. 
3
И сколько составит штраф? 
Размер штрафа за использование зимней резины летом (или летней зимой) составит 500 рублей. Да, это немного, но согласитесь, всё равно неприятно.
3
А за "липучку" летом тоже будут штрафовать?
Относительно так называемой "липучки" никаких ограничений нет. Летом наказывать будут именно за резину с "шипами".   
4
А если я "переобую" только два колеса, меня же не оштрафуют?

Оштрафуют. Как пишет autonews, инспектор ГИБДД вправе составить протокол, если водитель установит не четыре зимних шины, а только две.

В новом "Перечне неисправностей" закреплено требование устанавливать на автомобиль только одинаковые сезонные покрышки. Таким образом, сейчас вариант "сэкономить", когда водители переобували только два колеса, не прокатит. Это создаёт дополнительную опасность на дорогах, подчёркивают в ГИБДД.

4
Зачем вообще нужны эти запреты и эти штрафы? 

Всё просто: шипованная резина летом портит асфальт, а летняя – зимой увеличивает риск аварий на дорогах.

В жару на размягчённом асфальте шипованные покрышки способны, словно фреза, вытачивать в дорожном покрытии глубокие колеи, что портит дорожное покрытие.

Использование летних шин зимой ведёт к потере сцепления с дорогой, автомобиль теряет управляемость и из-за этого повышается риск ДТП.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.03.2021 14:46
- гость -

составит 500 рублей. Да, это немного, но согласитесь, всё равно неприятно.

ой да ладно, за 5 лет ни разу гайца не было встречено


шипованная резина летом портит асфальт дадада

Причины разрушения покрытий из асфальтобетона:
силовые нагрузки от автомобильных колес;
атмосферные осадки (дождь, температурные изменения, оттаивание, снег, замораживание)
неправильное проектирование асфальтобетонной автомобильной трассы
неправильное проектирование асфальтобетонной автомобильной трассы
истечение срока службы. Разрушения, связанные с продолжительной эксплуатацией полотна


Просто с водителя проще штраф стянуть чем привлечь дорожников за качество.

22.03.2021 14:58
- гость -

А если будет зимняя резина, но без шипов?

22.03.2021 15:00
- гость -

но без шипов?

интересный вопрос)))..

22.03.2021 15:17
almas

4:58- гость - "А если будет зимняя резина, но без шипов?"

Относительно так называемой "липучки" никаких ограничений нет. Летом наказывать будут именно за резину с "шипами".

22.03.2021 15:20
- гость -

Относительно так называемой "липучки" никаких ограничений нет.


вот только "съедается" она... 3 зимы и 2 лета на липе покатался и все... надо на зиму брать новую резину

22.03.2021 15:26
Санёк

22.03.2021 14:58
- гость -//////// Это называется липучка, и про нее в статье написали)))

22.03.2021 15:27
про

В Финляндии переходят на зимнюю и летнюю резину все сразу. За зиму на дороге образуется колея, при переходе на летнюю резину проходят фрезерные машины по колее и укладывают в углубления новый асфальт. Утром выехал на работу - была колея, вечером возвращаешься с работы, на 50 километровом отрезке, который приходится проезжать, уже идеальная дорога

22.03.2021 15:28
- гость -

именно за резину с "шипами".

т.е. чисто теоретически если с зимней резины повылетают все шипы она станет "липучкой" лили нет?

22.03.2021 15:38
- гость -

Не рекомендую крайне ездить летом на зимней резине даже если там уже нет шипов и вы ее докатываете. Зимняя резина очень мягкая и от кочки может вылезти грыжа которая лопнет в неподходящий момент. У меня балон так прострелило. Хорошо скорость была 10 км в час и в городе. Руль резко вывернуло вправо к обочине. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО (пофиг на дороги) дело не в дорогах

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