Штраф за езду на шипованной резине летом. Когда введут и сколько будем платить?

Когда начнут штрафовать и до какой даты нужно успеть "переобуться"?

Штрафовать начнут уже с 1 июня 2021 года. С этого времени в стране вступает в силу разработанный МВД пакет поправок к Правилам дорожного движения. В документе прописаны проблемы, при которых эксплуатация автомобилей будет запрещена. В перечне есть пункт об использовании несезонных покрышек в летние или зимние месяцы.

Таким образом, уже с 1 июня 2021 года инспекторы ГИБДД получают право штрафовать водителей, которые до этого времени не поменяли зимнюю резину на летнюю.

А с 1 декабря 2021 года – тех, кто не успел установить зимние шины.

Оформлять нарушения будут по части 1 статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Эти даты будут действовать по всей стране. Однако в правительстве учли и то, что в каждом регионе погода имеет свои особенности. Поэтому субъекты РФ получили право самостоятельно устанавливать сроки действия запретов. Например, запретить ездить на "шипах" с мая по ноябрь. Алтайский край об изменениях сроков пока не сообщал.