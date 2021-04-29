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"Не как в прошлом году". Как пройдёт Пасха на Алтае и кого всё же не пустят в храмы

, ИА "Амител"
Священники уже получили список требований Роспотребнадзора
Фото: amic.ru / Саша Соколов

Фото: amic.ru / Саша Соколов

Сотни верующих жителей Алтайского края традиционно приходят на Пасху в храмы: послушать особенные богослужения, помолиться и освятить куличи. Но пандемия изменила религиозную жизнь в крае. В прошлом году накануне светлого праздника церкви закрыли для прихожан. И пока священники проводили ночную литургию в полупустых храмах, верующие толпились на улице. 1 мая 2021 года так не будет, рассказал amic.ru настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов. По его словам, рекомендации Роспотребнадзора священники уже получили: прихожан в храмы точно пустят. Но не всех. Рассказываем, кому всё же придётся остаться за дверью церкви, по каким правилам пройдут службы и можно ли будет освятить куличи.

1
Кому можно будет прийти в храм на Пасху в 2021 году?

Всем, кроме жителей края старше 65 лет. По словам Романа Неверова, алтайское управление Роспотребнадзора отдельно прописало, что пожилым в храмах на богослужение приходить нельзя.

Кроме того, запрет касается и людей, страдающих хроническими заболеваниями. В общем, до литургии не допустили всех, кто входит в группу риска по COVID-19. Им Роспотребнадзор рекомендовал провести Пасху дома.

Правда, как это будет исполняться, до сих пор непонятно. В Барнаульской епархии amic.ru не пояснили, будут ли проверять паспорта и медкарты перед входом в храм. А потому, скорее всего, на деле в церкви смогут попасть все желающие. Под страхом штрафа.

Кстати, предписание Роспотребнадзора распространяется не только на Пасху, но также на Красную горку и Радоницу.

2
По каким правилам пройдут пасхальные богослужения?

Санитарные правила на Пасху практически ничем не отличаются от требований к другим массовым мероприятиям. Так, Роспотребнадзор предписал алтайским храмам:

  • Ограничить количество участников, чтобы между ними было не менее полутора метров.
  • Обязательно носить маски. Даже тем, кто находится на улице.
  • Прихожанам – обработать руки на входе антисептиком. А сотрудникам храма – проводить обеззараживание дверных ручек, икон и других поверхностей.

По словам Неверова, храмы и сейчас выполняют все эти противоэпидемиологические правила. И готовы соблюдать санитарные нормы на главный православный праздник.

3
А куличи освящать будут?
Да. Но делать это священники будут на улице. Возле храмов выставят специальные столы, на которые можно будет принести пасху или кулич.
4
Когда пройдут богослужения и освящение куличей?

Пасхальные литургии в алтайских храмах, как и всегда, будут проводить ночью с 1 на 2 мая. Начнутся они примерно в 23:30-00:00, сообщил секретарь Барнаульской епархии Георгий Крейдун. Точное время можно узнать по телефону в храме, куда вы собираетесь прийти на богослужение.

А куличи будут освящать и до, и после богослужения. Многие храмы начнут обряды ещё днем 1 мая, рассказал Крейдун.

"В субботу после обеда начнётся освящение куличей в храмах, где много священников. Всё это будет проходить в течение дня. Так, чтобы прихожане успели вернуться домой, отдохнуть и прийти на ночную службу. И чтобы руки у них не были заняты куличом во время литургии. С утра после службы, как и обычно, тоже будут освящать куличи. Практически всё воскресенье", – объяснил Крейдун.

Опять же, точное время можно узнать в каждом конкретном храме.

Телефон Алтайской митрополии: (3862) 63-47-17
Телефон Свято-Никольской церкви: (3852) 35-49-75
Телефон Покровского кафедрального собора: (3852) 63-62-16
Телефон Александро-Невского собора: +7-923-005-55-52
Телефон храма Великомученика и Победоносца Георгия: +7-923-160-00-93

5
А как добраться ночью до храма?

В мэрии пообещали, что организуют перевозку горожан к основным местам богослужений. В Барнауле будет работать четыре трамвая (№1, №8, №9 и №12) и два троллейбуса (№1 и №6), уточнили в администрации.

На транспорте можно будет добраться к Покровскому кафедральному собору (ул. Никитина, 137), собору Александра Невского (ул. Антона Петрова, 221), храму Димитрия Ростовского (пр. Красноармейский, 4) и Свято-Никольской церкви (пр. Ленина, 36).

Кстати, фонари на прилегающих к храмам территориях будут гореть всю ночь.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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