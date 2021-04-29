"Не как в прошлом году". Как пройдёт Пасха на Алтае и кого всё же не пустят в храмы

Сотни верующих жителей Алтайского края традиционно приходят на Пасху в храмы: послушать особенные богослужения, помолиться и освятить куличи. Но пандемия изменила религиозную жизнь в крае. В прошлом году накануне светлого праздника церкви закрыли для прихожан. И пока священники проводили ночную литургию в полупустых храмах, верующие толпились на улице. 1 мая 2021 года так не будет, рассказал amic.ru настоятель храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей Роман Неверов. По его словам, рекомендации Роспотребнадзора священники уже получили: прихожан в храмы точно пустят. Но не всех. Рассказываем, кому всё же придётся остаться за дверью церкви, по каким правилам пройдут службы и можно ли будет освятить куличи.
Всем, кроме жителей края старше 65 лет. По словам Романа Неверова, алтайское управление Роспотребнадзора отдельно прописало, что пожилым в храмах на богослужение приходить нельзя.
Кроме того, запрет касается и людей, страдающих хроническими заболеваниями. В общем, до литургии не допустили всех, кто входит в группу риска по COVID-19. Им Роспотребнадзор рекомендовал провести Пасху дома.
Правда, как это будет исполняться, до сих пор непонятно. В Барнаульской епархии amic.ru не пояснили, будут ли проверять паспорта и медкарты перед входом в храм. А потому, скорее всего, на деле в церкви смогут попасть все желающие. Под страхом штрафа.
Кстати, предписание Роспотребнадзора распространяется не только на Пасху, но также на Красную горку и Радоницу.
Санитарные правила на Пасху практически ничем не отличаются от требований к другим массовым мероприятиям. Так, Роспотребнадзор предписал алтайским храмам:
- Ограничить количество участников, чтобы между ними было не менее полутора метров.
- Обязательно носить маски. Даже тем, кто находится на улице.
- Прихожанам – обработать руки на входе антисептиком. А сотрудникам храма – проводить обеззараживание дверных ручек, икон и других поверхностей.
По словам Неверова, храмы и сейчас выполняют все эти противоэпидемиологические правила. И готовы соблюдать санитарные нормы на главный православный праздник.
Пасхальные литургии в алтайских храмах, как и всегда, будут проводить ночью с 1 на 2 мая. Начнутся они примерно в 23:30-00:00, сообщил секретарь Барнаульской епархии Георгий Крейдун. Точное время можно узнать по телефону в храме, куда вы собираетесь прийти на богослужение.
А куличи будут освящать и до, и после богослужения. Многие храмы начнут обряды ещё днем 1 мая, рассказал Крейдун.
"В субботу после обеда начнётся освящение куличей в храмах, где много священников. Всё это будет проходить в течение дня. Так, чтобы прихожане успели вернуться домой, отдохнуть и прийти на ночную службу. И чтобы руки у них не были заняты куличом во время литургии. С утра после службы, как и обычно, тоже будут освящать куличи. Практически всё воскресенье", – объяснил Крейдун.
Опять же, точное время можно узнать в каждом конкретном храме.
Телефон Алтайской митрополии: (3862) 63-47-17
Телефон Свято-Никольской церкви: (3852) 35-49-75
Телефон Покровского кафедрального собора: (3852) 63-62-16
Телефон Александро-Невского собора: +7-923-005-55-52
Телефон храма Великомученика и Победоносца Георгия: +7-923-160-00-93
В мэрии пообещали, что организуют перевозку горожан к основным местам богослужений. В Барнауле будет работать четыре трамвая (№1, №8, №9 и №12) и два троллейбуса (№1 и №6), уточнили в администрации.
На транспорте можно будет добраться к Покровскому кафедральному собору (ул. Никитина, 137), собору Александра Невского (ул. Антона Петрова, 221), храму Димитрия Ростовского (пр. Красноармейский, 4) и Свято-Никольской церкви (пр. Ленина, 36).
Кстати, фонари на прилегающих к храмам территориях будут гореть всю ночь.
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