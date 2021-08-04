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Это не мыши! Какие доказательства есть у США, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане

, ИА "Амител"
Американцы считают, что вирус мог быть подвергнут генетическим манипуляциям

Разговоры о том, что коронавирус разработали в китайской лаборатории, не утихают больше года. На этой версии, в частности, настаивают знаменитые эпидемиологи и вирусологи. При этом Китай отрицал (и отрицает до сих пор) теорию искусственного происхождения COVID-19 и настаивает, что этому нет никаких доказательств. Однако новый отчёт республиканцев в Конгрессе США гласит, что вирус просочился именно из уханьского исследовательского центра. А первые случаи заражения стали фиксировать в КНР ещё в августе 2019 года. Какие у Америки есть подтверждения этой теории, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Разве не животные стали причиной распространения коронавируса?

В США представили третью часть доклада о причинах пандемии коронавируса, от которого в мире погибли уже более четырёх миллионов человек. Из документов следует, что утечка вируса произошла именно из уханьской лаборатории. И случилось это незадолго до сентября 2019 года.

Напомним, изначально сообщалось, что заражение началось с местного рынка морепродуктов в Ухане. Но впоследствии учёные китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний опровергли эту версию, сообщали РИА Новости. Пробы на коронавирус у животных, которых продавали на рынке, показали, что их результаты на коронавирус отрицательные. Следовательно, они не могли заразить покупателей. Точное место первого заражения остаётся неизвестным, а рынок лишь стал местом массового распространения заболевания.

Но член комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол уверен, что случаи заражения в Ухане стали фиксировать ещё в августе-сентябре 2019 года. При этом китайская сторона во всеуслышание об этом объявила только в конце декабря, а началом заражения обозначили ноябрь.

По мнению американцев, в лаборатории занимались исследованиями мутаций вируса, чтобы увеличить его заразность и изучить эффективность профилактических мер. Всё это проводили в небезопасных условиях, сообщает "Коммерсант".

Из представленного доклада следует, что информацию держали в секрете. В итоге время было упущено и началась пандемия.

2
Какие есть у США доказательства?

В докладе сказано, что снимки Уханя со спутника ещё в сентябре и октябре 2019 года подтверждают скопление большого числа людей у больниц. Также у американцев есть данные, что у пациентов фиксировали симптомы, схожие с COVID-19.

Кроме того, многие спортсмены, принимавшие участие во Всемирных военных играх в Ухане в октябре 2019 года, заболели во время мероприятия или вскоре после него. У всех наблюдались симптомы, похожие на коронавирус.

А в конце 2019 года руководителем лаборатории УИВ по биобезопасности четвёртого уровня (BSL-4) назначили эксперта по биологическому оружию из Национально-освободительной армии Китая.

Вызвало вопросы у исследователей и внезапное изъятие базы данных образцов и вирусов в УИВ в ночь на 12 сентября 2019 года, которое произошло без каких-либо объяснений.

3
Зачем Китаю это было нужно?

Если верить отчёту, целью этой работы было выявление вирусов с пандемическим потенциалом и создание вакцины против коронавирусов широкого спектра действия. Во многих случаях учёным удавалось создавать "химерные вирусы" (вирусы, созданные из фрагментов других вирусов), которые могли поражать иммунные системы человека.

Учёные Уханьской лаборатории, в том числе исследователи из США, могли модифицировать генетически изменённые вирусы, не оставляя следов вмешательства. Но из-за недостаточных мер безопасности, природный или генетически модифицированный вирус мог легко "сбежать" из лаборатории и заразить людей.

4
Что об этом говорят учёные в других странах?

О том, что вирус SARS-CoV-2 мог существовать в мире ещё с 2013 года, в интервью РИА Новости заявлял руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте. Он напомнил, что вирус на 39% похожий на COVID-19 был выявлен в пещерах в 1100 километрах от Уханя. Теоретически он мог заразить людей, которые работали в пещерах.

"И то, что остаётся непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит", – сказал Дидье Питте.

Директор центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков версию об искусственном происхождении коронавируса считает наиболее правдоподобной. При этом учёный отметил, что в исследовании вирусов и подготовке к пандемии нет ничего из ряда вон выходящего.

"Это, скорее всего, не преступление. Речь идёт о том, что в этом институте в Ухане они работали с опасным вирусом, делали какие-то генетические манипуляции, что является вполне нормальным в части научного исследования. Но делали это в условиях, которые не обеспечили безопасность, и вирус ускользнул и вырвался наружу. И здесь вопрос состоит в том, что просто головотяпство произошло", – сказал Чумаков в интервью "Эху Москвы".

Вирусолог также отметил, что научно определить природу коронавируса невозможно, однако ясность могут внести только данные разведывательных спецслужб.

Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане говорить рано, так как все доказательства в представленном докладе всего лишь косвенные. А обвинения республиканцы из Палаты представителей США Онищенко назвал пока лишь "фантазией".

По его словам, в Китае работали уже две международные комиссии, но они не получили доступ, который необходим для принятия окончательного решения.

"Они не получили даже доступа к той научной документации, по которой ведётся исследование в [Уханьском] институте, к коллекции штаммов, которые там хранятся. А то, что они косвенно фантазируют, можно высказывать предположения, но это не будет иметь каких-то юридически значимых последствий", – цитирует Онищенко РИА Новости.

5
А какие последствия могут быть для Китая?

Республиканцы настаивают на том, что Конгресс должен принять законодательные меры, чтобы привлечь к ответственности виновных и предотвратить будущие пандемии. Для этого они предлагают:

– ввести запрет на проведение и финансирование каких-либо работ, включающих исследования мутаций с приобретением функций до тех пор, пока не будет установлен международный и носящий юридически обязательный характер стандарт, и только там, где можно проверить соблюдение этого стандарта.

– введение санкций против Китайской академии наук и связанных с нею организаций;

– внести Уханьский институт вирусологии и его руководство в список лиц особых категорий и запрещённых лиц и введение в их отношении дополнительных соответствующих вторичных санкций;

– ввести новые санкции в отношении научных, правительственных и военных биомедицинских центров, которые не в состоянии обеспечить надлежащий уровень безопасности и обмена информацией.

При этом Геннадий Онищенко заявил, что доказать вину Китая будет крайне сложно.

"Поскольку сейчас дело касается Китая, даже если они покажут штамм, который там есть, Китай скажет: докажите, что это наш штамм, может, это из вашей вредной лаборатории что-то. У них (американцев, – прим. ред.) есть очень хороший опыт... Может, они этим опытом вдохновились, но в Китае эту схему не применишь", – сказал Онищенко.

Министерство иностранных дел Китая в ответ на доклад выразило протест и решительное осуждение. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что действия Маккола вызваны исключительно корыстными политическими интересами.

"Этот доклад полностью основан на сочинённой лжи и искажённых фактах, в нём не содержится каких-либо доказательств, достоверности и научности", – цитирует сообщение ТАСС.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.08.2021 15:07
- гость -

научно определить природу коронавируса невозможно

Все остальное можно было и не читать. Расходимся.

4.08.2021 16:58
- гость -

амеры правы...

4.08.2021 17:47
- гость -

амеры правы...
___________

Конечно правы. Китайцы засекретили абсолютно все сведения об утечке вируса из лаборатории, но амеры в этом плане молодцы, смогли раскопать данные.

4.08.2021 19:53
Гостья

В начале года по Ютуб слушала беседу с афонским старцем.Он сказал, что вирус искусственный и вакцина не поможет.

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