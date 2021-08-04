Это не мыши! Какие доказательства есть у США, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане

Что об этом говорят учёные в других странах?

О том, что вирус SARS-CoV-2 мог существовать в мире ещё с 2013 года, в интервью РИА Новости заявлял руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте. Он напомнил, что вирус на 39% похожий на COVID-19 был выявлен в пещерах в 1100 километрах от Уханя. Теоретически он мог заразить людей, которые работали в пещерах.

"И то, что остаётся непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит", – сказал Дидье Питте.

Директор центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков версию об искусственном происхождении коронавируса считает наиболее правдоподобной. При этом учёный отметил, что в исследовании вирусов и подготовке к пандемии нет ничего из ряда вон выходящего.

"Это, скорее всего, не преступление. Речь идёт о том, что в этом институте в Ухане они работали с опасным вирусом, делали какие-то генетические манипуляции, что является вполне нормальным в части научного исследования. Но делали это в условиях, которые не обеспечили безопасность, и вирус ускользнул и вырвался наружу. И здесь вопрос состоит в том, что просто головотяпство произошло", – сказал Чумаков в интервью "Эху Москвы".

Вирусолог также отметил, что научно определить природу коронавируса невозможно, однако ясность могут внести только данные разведывательных спецслужб.

Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане говорить рано, так как все доказательства в представленном докладе всего лишь косвенные. А обвинения республиканцы из Палаты представителей США Онищенко назвал пока лишь "фантазией".

По его словам, в Китае работали уже две международные комиссии, но они не получили доступ, который необходим для принятия окончательного решения.

"Они не получили даже доступа к той научной документации, по которой ведётся исследование в [Уханьском] институте, к коллекции штаммов, которые там хранятся. А то, что они косвенно фантазируют, можно высказывать предположения, но это не будет иметь каких-то юридически значимых последствий", – цитирует Онищенко РИА Новости.