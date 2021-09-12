Сплошные беды. Когда начнётся ретроградный Меркурий и правда ли, что он на нас влияет?

Почему ретроградного Меркурия так боятся?

Ретроградный Меркурий, если верить астрологам, влияет на нас больше всего. Мол, планета настолько мощная, что затрагивает все сферы нашей жизни. Небесное тело назвали в честь древнеримского бога торговли. Поэтому и принято считать, что Меркурий отвечает за интеллектуальную составляющую. В период ретроградности, уверены астрологи, планета затуманивает наше сознание, ломает вычислительную технику и мешает в делах.

По словам специалистов, ретроградный Меркурий тормозит все жизненные процессы и срывает намеченные планы. А всё из-за того, что люди начинают ощущать себя уставшими и рассеянными. Поэтому нам становится трудно договориться друг с другом. Естественно, в таких условиях очень тяжело реализовать какой-то проект. Кажется, что буквально всё вокруг мешает вам сделать работу правильно.

Важно: никаких глобальных бед, успокаивают астрологи, ретроградный Меркурий в себе не несёт. Это больше похоже на череду мелких неурядиц. Но происходят они очень часто и даже в мелочах. "Буквально всё начинает валиться из рук", – описывают эффект те, кто верит в силу ретроградного Меркурия.

Многие уже привыкли, что в это время можно все свои неудачи сваливать на планету. Психологи объясняют, что это нормально: людям проще думать, что их судьба зависит от каких-то внешних факторов, а не от них самих.