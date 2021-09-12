Сплошные беды. Когда начнётся ретроградный Меркурий и правда ли, что он на нас влияет?

Сентябрь будет для человечества очень непростым, уверены астрологи. Сразу пять планет в первый месяц осени будут ретроградными. А это, уверены эксперты, всегда сулит нам неприятности. Естественно, самые большие опасения связаны с Меркурием, который якобы влияет на всю нашу жизнь в периоды ретроградности. Многие уже привыкли, что в это время нужно быть очень осторожным, а в каждой неудаче обязательно виновата злополучная планета. Рассказываем, когда начнётся ретроградный Меркурий, почему его так боятся и что нужно делать, чтобы прожить его без проблем.
Осенью 2021 года период ретроградного Меркурия начнётся 27 сентября.
И пусть это ещё не очень скоро, астрологи рекомендуют насторожиться уже сейчас. По их словам, нехорошее влияние планеты будет ощущаться за пару недель до начала. Только оно будет не таким сильным. А в конце сентября ретроградный Меркурий полностью вступит в свои права.
Ретроградным астрономы называют обратное движение планеты по небосводу. Например, Меркурий на ночном небе почти всегда движется в одном и том же направлении. Но иногда он как будто бы затормаживается и медленно начинает "ползти" в обратную сторону. Такие периоды и принято называть ретроградными.
Естественно, на самом деле ни одна планете не меняет своего направления. Ретроградность – оптическая иллюзия, которая возникает из-за особого положения Земли. Поэтому астрономы не видят в этом ничего необычного. Астрологи же уверены, что каждая ретроградная планета по-особенному на нас влияет. Причём разные небесные объекты, по словам экспертов, отвечают за разные сферы нашей жизни.
Ретроградный Меркурий, если верить астрологам, влияет на нас больше всего. Мол, планета настолько мощная, что затрагивает все сферы нашей жизни. Небесное тело назвали в честь древнеримского бога торговли. Поэтому и принято считать, что Меркурий отвечает за интеллектуальную составляющую. В период ретроградности, уверены астрологи, планета затуманивает наше сознание, ломает вычислительную технику и мешает в делах.
По словам специалистов, ретроградный Меркурий тормозит все жизненные процессы и срывает намеченные планы. А всё из-за того, что люди начинают ощущать себя уставшими и рассеянными. Поэтому нам становится трудно договориться друг с другом. Естественно, в таких условиях очень тяжело реализовать какой-то проект. Кажется, что буквально всё вокруг мешает вам сделать работу правильно.
Важно: никаких глобальных бед, успокаивают астрологи, ретроградный Меркурий в себе не несёт. Это больше похоже на череду мелких неурядиц. Но происходят они очень часто и даже в мелочах. "Буквально всё начинает валиться из рук", – описывают эффект те, кто верит в силу ретроградного Меркурия.
Многие уже привыкли, что в это время можно все свои неудачи сваливать на планету. Психологи объясняют, что это нормально: людям проще думать, что их судьба зависит от каких-то внешних факторов, а не от них самих.
Но настоящие проблемы начнутся только у тех, кто сам себя убедил в тотальном невезении, считает эксперт. Если не сокрушаться по пустякам и осознать, что за большинство событий в жизни отвечаете вы сами, то никакой ретроградный Меркурий вашим планам не помешает. Главное, предупреждают астрологи, тщательно просчитывать свои шаги, а важные решения принимать осторожно. От себя добавим, что подобные меры не помешают и в остальное время, а не только в ретроградный Меркурий.
Прежде всего – не начинать новые амбициозные проекты. Астрологи уверяют, что ретроградный Меркурий всё равно не даст им осуществиться. Мол, на вашем пути постоянно будут возникать мелкие преграды, из-за которых вся работа остановится. А если в деле участвуют несколько человек, то они просто не смогут договориться между собой. Лучше большие дела отложить на позднее время, уверены эксперты.
Есть и другие правила, которые астрологи рекомендуют соблюдать во время ретроградного Меркурия.
- Не принимать важных решений. Если дело не срочное, лучше отложить его на несколько недель.
- Не подписывать важные документы. Вполне возможно, в документах будет ошибка. Если отложить подписание не получается, бумаги нужно тщательно проверить.
- Не разбрасываться деньгами. По словам астрологов, в период ретроградности Меркурий склоняет нас к необдуманным тратам. Позже вы пожалеете, что купили много ненужных вещей.
- Не жениться и не начинать серьёзных отношений. Астрологи предупреждают, что вскоре вы разочаруетесь в своём выборе.
- Не ехать в дальние поездки и командировки. Вполне возможно, что поездка превратится в сплошную муку из-за постоянных неудач.
Тихо, спокойно и размеренно. Во-первых, напоминаем: бездумно верить в разрушительную силу ретроградного Меркурия вас никто не заставляет. А во-вторых, даже астрологи уверяют, что этот период можно пережить спокойно. Например, пока новые дела не клеятся, можно заняться решением старых.
Астрологи сравнивают ретроградный Меркурий с глобальной генеральной уборкой. Мол, в этот период следует "разгрести" всё, что у вас уже накопилось. Например, закончить зависшие проекты, посчитать свои доходы и расходы или наладить отношения с близкими. Кроме того, астрологи советуют провести и настоящую генеральную уборку. Мол, вместе со старым хламом вы выбросите и весь накопленный негатив.
Тогда вам будет проще браться и за новые дела: естественно, когда злосчастный Меркурий перестанет быть ретроградным.
Комментарии
От ретроградного меркурия спасайтесь в церкви.
p.s. Мракобесие из всех щелей
До широкого распространения интернета только семья знала, что ты дурачок(привет астрологам, немогликам, плоскоземельцам итд)
Главное самим не становиться ретроградами. А Меркурий пусть
неужели есть ещё такие люди которые верят что во вселенной ни что НЕ взаимосвязано!?
находясь на поверхности планеты Земля, не забывайте что Земля крутится где-то во вселенной вместе со всеми другими объектами (видимыми и не видимыми) в постоянно одном и том же положении по отношению к друг-другу... неужели вы думаете что положение Земли (и др.) не меняется по счастливой случайности?! Наверняка наша планета как-то удерживает другие объекты и они влияют на наше постоянство??...
так что, если вы находитесь на поверхности объекта на который влияют какие-то силы, почему можете утверждать, что на вас эти силы ни как не влияют?!.. вы что, ни от мира сего??
а церкву и боженьку придумали для тех, для кого мои слова покажутся набором непонятных слов.
Таким проще Да, нарисовать лицо на стене и сказать, что вот он всё решает во вселенной... незаморачивайтесь...
12.09.2021 12:35
- гость -
Не надо всё так буквально воспринимать. Когда вы видите, как авто выезжает задом с парковки, на вас тоже это влияет?
12.09.2021 12:00
Лошадью Ходи
ээээ, зачем лошадью ходи, дорогой, надо ногами ходить
или ферзем