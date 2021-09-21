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Заморозки на носу, а вы картошку выкопали? Какая погода будет на Алтае с 21 по 24 сентября

, ИА "Амител"
Дожди с мокрым снегом ожидаются почти на всей территории Алтайского края
Первый снег / Фото: pixabay.com

Первый снег / Фото: pixabay.com

Дождливую погоду с большой вероятностью ночных заморозков в Алтайском крае прогнозируют синоптики на этой рабочей неделе. Слабые осадки ожидаются в большинстве дней в период с 21 по 24 сентября, рассказала amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Анна Платонова.

По утрам местами уже будет пролетать мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14 метров в секунду.

"По ночам уже вероятны минусовые отметки. На этой неделе по ночам столбики термометров будут колебаться от -1 до +4 градусов. Но в ночь на 22 и 23 сентября в предгорьях ожидаются заморозки до -6 градусов. Днём воздух прогреется лишь до +5...+10 градусов", – сообщила синоптик.

Дожди с мокрым снегом пройдут и в Барнауле. Три ближайших ночи, на 21, 22, 23 сентября, ожидается +2...+4 градуса, а уже с пятницы вероятны небольшие заморозки. Днём в краевой столице будет +7...+9 градусов.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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