Квест по мистическому Барнаулу и долгожданная экранизация "Дюны". Как провести выходные

Идём в кино

"Дюна" – вселенная юношества Дени Вельнёва (12+)

В барнаульских кинотеатрах продолжается показ нашумевшего фантастического фильма "Дюна". Премьера состоялась 16 сентября. Фанаты вселенной Фрэнка Герберта с Великими домами, дворцовыми переворотами и ведьмами Бене Гессерит ждали новой киноленты с 1984 года, когда Дэвид Линч снял первый фильм.

В этом году своё видение Арракиса предложил Дени Вильнёв. Ранее этот режиссёр работал над лентами "Бегущий по лезвию 2049" и "Прибытие". Дени Вильнёв рассказывал, что "Дюна" – его любимая книга, поэтому хотел снять так, чтобы фильм мог понравиться ему самому в 14 лет, когда он в первый раз прочитал произведение.

Спойлеров безграничная вселенная не боится – здесь за каждым действием и упоминанием стоит целая история. Например, вся техника во вселенной "тупая", потому что несколько тысяч лет назад случилось восстание машин, из-за чего "умная" техника была запрещена. За эту историю цепляется и смысл генетических экспериментов Бене Гессерит, которые тысячи лет пытались вывести сверхчеловека, могущего преодолеть и пространство, и время.

Привлекает фильм своей неторопливостью, красивым визуалом и яркими диалогами. И актёрский состав впечатляет – в главных ролях Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Ребекка Фергюсон (наложница Лето Атрейдеса, мать Пола), Зендея (в роли возлюбленной Пола). Так что посмотреть ленту в IMAX на выходных точно стоит.

"Небесная команда" (12+)

Кинолента о хоккейной команде "Локомотив", разбившейся при взлёте в Ярославле 10 лет назад. Этот фильм – реконструкция произошедшей трагедии.

Они – болельщики хоккейного "Локомотива" из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жёны хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников "Локомотива" отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с "Локомотивом", разделит спортивный мир на до и после.

Ирина Розанова, Алексей Гуськов и Андрей Мерзликин – в главных ролях, режиссёр – Владимир Алеников (снял фильм "Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные", а также фильм "Странники терпенья").

Премьера состоялась 9 сентября. Но киноленту ещё показывают почти во всех кинотеатрах.