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Квест по мистическому Барнаулу и долгожданная экранизация "Дюны". Как провести выходные

, ИА "Амител"
Собрали самые интересные мероприятия этих осенних выходных в нашем городе
Кадр из фильма 'Дюна'

Кадр из фильма "Дюна"

Эти выходные (25-26 сентября) тёплыми быть не обещают. И на дачу не съездить, и вся картошка уже выкопана. Но и в Барнауле есть чем заняться – большие кинопремьеры, гастроли липецкого театра драмы, рок-концерт и даже экскурсия по историческому Барнаулу. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева подготовила афишу самых интересных мероприятий этих выходных, чтобы вы ничего не пропустили.

1
Идём в кино

"Дюна" – вселенная юношества Дени Вельнёва (12+)

В барнаульских кинотеатрах продолжается показ нашумевшего фантастического фильма "Дюна". Премьера состоялась 16 сентября. Фанаты вселенной Фрэнка Герберта с Великими домами, дворцовыми переворотами и ведьмами Бене Гессерит ждали новой киноленты с 1984 года, когда Дэвид Линч снял первый фильм.

В этом году своё видение Арракиса предложил Дени Вильнёв. Ранее этот режиссёр работал над лентами "Бегущий по лезвию 2049" и "Прибытие". Дени Вильнёв рассказывал, что "Дюна" – его любимая книга, поэтому хотел снять так, чтобы фильм мог понравиться ему самому в 14 лет, когда он в первый раз прочитал произведение.

Спойлеров безграничная вселенная не боится – здесь за каждым действием и упоминанием стоит целая история. Например, вся техника во вселенной "тупая", потому что несколько тысяч лет назад случилось восстание машин, из-за чего "умная" техника была запрещена. За эту историю цепляется и смысл генетических экспериментов Бене Гессерит, которые тысячи лет пытались вывести сверхчеловека, могущего преодолеть и пространство, и время.

Привлекает фильм своей неторопливостью, красивым визуалом и яркими диалогами. И актёрский состав впечатляет – в главных ролях Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Ребекка Фергюсон (наложница Лето Атрейдеса, мать Пола), Зендея (в роли возлюбленной Пола). Так что посмотреть ленту в IMAX на выходных точно стоит.

"Небесная команда" (12+)

Кинолента о хоккейной команде "Локомотив", разбившейся при взлёте в Ярославле 10 лет назад. Этот фильм – реконструкция произошедшей трагедии.

Они – болельщики хоккейного "Локомотива" из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жёны хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников "Локомотива" отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с "Локомотивом", разделит спортивный мир на до и после.

Ирина Розанова, Алексей Гуськов и Андрей Мерзликин – в главных ролях, режиссёр – Владимир Алеников (снял фильм "Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные", а также фильм "Странники терпенья").

Премьера состоялась 9 сентября. Но киноленту ещё показывают почти во всех кинотеатрах.

2
Идём гулять

Исторический квест по мистическому Барнаулу "Прошагай город"

Впервые в Барнауле 26 сентября, в воскресенье, пройдёт двухчасовой исторический исследовательский квест-прогулка "Прошагай город".

Принять участие в нём смогут 40 человек. Их поделят на команды и отправят по четырём разным маршрутам в сопровождении колоритных персонажей квеста. Первые 10 человек смогут выбрать любой понравившийся маршрут. Остальных распределят рандомно. Командам предстоит исследовать Барнаул купеческий и горнозаводской, мистический и советский.

В 13 часов участникам выдадут маршрутные карты, повяжут банданы фирменного цвета и отправят "на задание" вместе с интересным рассказчиком. У кого-то это будет "американец", разыскивающий казну купеческой Гильдии. У других – "агент ФСБ под прикрытием", расследующий кражу секретных документов Демидовского завода. У третьих – "посланец спецподразделения", интересующийся загадочными городскими происшествиями. Четвёртую команду будет сопровождать "молодой учёный", разозливший "Тайный комитет застройки городов СССР".

Каждый из участников сможет внести свою лепту в электронные карты – в ходе событий участники будут дополнять электронные карты описаниями и фотографиями барнаульских достопримечательностей.

И призы предусмотрены – самые догадливые и быстрые получат подарки. А все участники в любом случае смогут пользоваться онлайн-картами с туристическими объектами и историческими комментариями с фотографиями.

Квест пройдёт в Центральном парке. Начало в 13 часов. Регистрация ещё открыта. Для зарегистрировавшихся создадут чат в WhatsApp.

Уже собираетесь на бродилку? Установите на телефон приложения Google Maps и "Яндекс.Карты", авторизуйтесь в них. Они понадобятся для воскресного приключения.

Тайны дома Будкевич

На экскурсию по старинному дому Будкевич приглашают барнаульцев и гостей города в эту субботу, 25 сентября, в 18:00 и в воскресенье в 17:00.

Экскурсия обещает быть интересной: множество новых фактов о старинном доме, путешествия по всем его комнатам. Организаторы обещают, что участники смогут увидеть своими глазами старинный камин и красивые изделия.

Стоимость экскурсии – 300 рублей, записаться можно по телефону +7 (983) 605 08-89.

3
Идём на пикник

Арт-пикник в "Изумрудном"

Необычный пикник ждёт жителей и гостей Барнаула в субботу в парке "Изумрудный". Всех пришедших будут встречать музыканты. На площадке будет работать фотовыставка в формате "сушки". Свои фото туда тоже можно добавить – главное, принесите распечатанные. И не забудьте указать свой Instagram, чтобы знакомиться с другими любителями искусства.

Арт-пикник пройдёт уже в эту субботу, 25 сентября, в 17:00, на площадке амфитеатра.

4
Идём в ресторан

Вкусный мастер-класс

Приготовить салат с печёной тыквой, брусникой и солёным сыром, закуску с цукини и мягким сыром с лососем, треску с муссом из сыра и молодым шпинатом можно на мастер-классе в ресторане SREDA.

Организаторы предлагают и сырную дегустацию, розыгрыш сыров среди участников.

Мастер-класс пройдёт на улице Интернациональная, 47, в ресторане SREDA в субботу, 25 сентября, в 18:00. Стоимость участия – 1900 рублей. Записаться нужно заранее – в инстаграм-аккаунте altay_cheese_fest.

5
Идём на лекцию

Империя кочевников в лекциях

Профессор АлтГУ Алексей Тишин в это воскресенье, 26 сентября, в 15:00 расскажет всем желающим об Алтае в эпоху раннего железного века. Об открытиях и находках вы сможете узнать на его выступлении по адресу Ползунова, 39.

Лекции проходят в рамках выставки "Золото донских степей", где в этом году представлено свыше полутысячи экспонатов. В частности, подлинные артефакты эпохи поздней бронзы − раннего железного века, найденные в районе реки Дон.

Как отмечают хозяева коллекции, предметы для барнаульской выставки подбирали с учётом особенностей исторического процесса на территории Алтая. Ведь здесь в древние времена также были распространены группы кочевников, с которыми у номадов (Nomad – англ.: кочевник, бродяга) южных степей были сходства и различия. На воскресных встречах с лекторами – археологами, историками, искусствоведами – посетители выставки узнают увлекательную историю империи кочевых народов, частью которой в ту давнюю эпоху был и Алтай. 

6
Идём в театр

Спектакль "Али-баба и разбойники" в театре драмы (0+)

На этих выходных в барнаульском театре драмы гастролирует липецкий театр им. Л.Н. Толстого. И для гостей с детьми покажут спектакль про разбойников Али-бабы. Чудесная история о добром и жадном братьях, разбойниках и волшебном слове знакома нам с самого детства.

Незатейливый сюжет простой сказки подойдёт даже самым маленьким зрителям – длительность всего 1 час. Режиссёр спектакля – заслуженный артист России Николай Чебыкин.

Волшебная сказка пройдёт в субботу, 25 сентября, в 11:00 и в воскресенье, 26 сентября, в 11:00.

"Супница. Винная карта одного преступления" (16+)

Бестселлер липецкого театра "Супница. Винная карта преступления" покажут на сцене барнаульского драматического на выходных. Эта незатейливая комедия с искромётным юмором и незатейливым сюжетом точно заставит вас засмеяться. В спектакле вас ждут неожиданные повороты и забавные ситуации.

Спектакль рассказывает о молодых супругах, которые остро нуждаются в деньгах. Самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тётушки. Правда, родственница не планирует расставаться с этим миром. Тётушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдётся сюрприз для предприимчивых наследников…

Постановку для взрослых (16+) актёры липецкого театра предлагают посмотреть в субботу, 25 сентября, в 17:30. И приготовьтесь к тому, что спектакль длится 2 часа 40 минут.

"Слишком женатый таксист" (18+)

Ещё одна комедия, с которой приехал липецкий театр, обещает позабавить публику "во все века" смешными диалогами и пикантным сюжетом.

Герой "Слишком женатого таксиста" – Джон Смит. Славный парень, работающий таксистом, в итоге оказывается не таким уж и простачком. Джон ловко устраивается в жизни: у него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой – после ночной.

Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций. Чтобы не быть разоблачённым, он вынужден балансировать между следователями, журналистами и жёнами. Но… чем больше он врёт, тем больше обстановка накаляется, ложь множится, недоразумения накладываются друг на друга, усиливая комичность ситуации.

Посмотреть эту современную комедию можно в воскресенье, 26 сентября, в 17:30. Длится постановка 2 часа 30 минут.

7
Идём на концерт

Выступает рок-группа Louna (12+)

В этом году рок-дива со своей группой даст концерт в клубе "Фараон". Музыка Louna – альтернативный рок, привлекающий своей зрелостью и новым взглядом на сложные социальные проблемы в России. Вместо агрессивного инструментария и панк-рока слушателю предлагают мир, в котором он узнаёт самого себя и борется с внутренними демонами. Рок-группа привлекает простотой своих треков и близостью к слушателю.

На концерте споют песни из нового альбома "Начало нового круга". Представители Louna рассказывают, что создание этого альбома во всех смыслах стало по-настоящему новым опытом в творческой деятельности группы. Из-за пандемии музыкантам пришлось записывать треки в шкафу, дома. Артисты уверены, что новый альбом – квинтэссенция развития коллектива, их творческий максимум.

Концерт пройдёт в клубе "Фараон" в это воскресенье, 26 сентября, в 19:00. Билетов осталось немного.


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