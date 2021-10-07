Без кафе и ресторанов. Как в Алтайском крае хотят ужесточить ограничения из-за ковида?

Посиделки в кафе и ресторанах для жителей Алтайского края, похоже, скоро закончатся. А пенсионеров опять отправят на самоизоляцию. Сегодня, 7 октября 2021 года, после заседания оперштаба Алтайского края Роспотребнадзор рекомендовал властям региона ужесточить ограничительные меры из-за ковида. Рассказываем, какая эпидемиологическая обстановка складывается в Алтайском крае и какие ограничительные меры нам грозят.
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить режим работы предприятий общепита (правда, не указал, как именно), граждан в возрасте старше 65 лет вновь отправить на самоизоляцию. А проведение массовых и зрелищно-развлекательных мероприятий возможно при условии наполняемости не более 50% от их вместимости (но не более 500 человек).
Похоже, да. Как следует из выступления на заседании оперштаба специалистов Роспотребнадзора и Минздрава Алтайского края, регион вошёл в очередную волну пандемии (кажется, ещё не успев выйти из предыдущей. То есть, получается, это уже четвёртая волна, – прим. ред.).
Количество заболевших COVID-19 растёт ежедневно, число вызовов скорой помощи достигло практически прошлогодних пиковых значений.
При этом увеличилось количество пациентов с тяжёлыми и крайне тяжёлыми формами заболевания, а также показатели смертности.
Руководство Минздрава формирует дополнительный коечный фонд в ковидных госпиталях.
Выросла нагрузка и на врачей. По оценке специалистов, сейчас ситуацию спасает только то, что медики прошли вакцинацию и намного реже уходят на больничные.
Увы, проблема как раз в том, что в крае снизились темпы вакцинации, отметил министр здравоохранения Дмитрий Попов. Как следует из его отчета, среди привитых от COVID-19 доля заболевших составляет всего порядка 2,5%, причём болезнь протекает без тяжёлых проявлений и без последствий.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко отметила, что в крае привито около 700 тысяч человек, при этом плановый показатель для региона составляет 1,1 миллиона человек.
Наиболее ответственными оказались медицинские работники (вакцинировано 66%), работники образования (79% поставили прививку), Минсоцзащиты (82% привиты).
Самые низкие показатели по вакцинации отмечают в сфере пищевой промышленности (33%) и среди работников транспорта (30%).
Стимулировать людей пройти вакцинацию от коронавируса. Причём разными способами. В том числе – отстранением от работы (если они входят в категорию граждан, которым прививка обязательна).
Так, например, мэр Бийска Александр Студеникин и заместитель главы администрации Барнаула Александр Артёмов сообщили, что несколько сотрудников муниципальных органов власти отстранены от работы за отказ от вакцинации.
А на многих предприятиях гражданам, которые прошли вакцинацию, дают дополнительные выходные дни.
Говорят, что да. Так, по сообщению Роспотребнадзора, в начале октября в Барнауле "из-за грубых нарушений действующего режима ограничений" на пять суток приостановлена деятельность кафе "Дымок". А по решению суда срок приостановки будет продлен до 90 суток.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что в целом усилен контроль за учреждениями с массовым пребыванием людей. Проверяется соблюдение масочного режима и прочих ограничительных мер.
Также начали проводить проверки трудовых коллективов, чтобы установить граждан, не прошедших вакцинацию.
Напомним, в Алтайском крае продолжает действовать масочный режим, а граждан призывают соблюдать дистанцию.
Комментарии
Народная примета: Перед выборами вирус исчезает, а после выборов происходит резкий всплеск заболеваемости и вводят ограничения всякие!
Может пора запретить выборы? Они так влияют на распространение коронавируса...
Масочный режим - фикция !
Зайдите в любой автобус или магазин (надеть маску могут предложить только на кассе и то не везде).
65+ на самоизоляцию, учеников на дистант!
7.10.2021 16:57
- гость -
Наоборот надо проводить выборы каждую неделю. Тогда у вируса не будет возможности распространяться.
7.10.2021 17:08
- гость -
И парады, парады же.
Мера должна быть на упреждение. Затягивать с этим нельзя.
Пенсионеров не трогать. Ироды.
Просто ржу - в любом автобусе 2/3 пассажиров без масок. Где рейды? Где штрафы?
30 % привитых в крае, цифры неожиданно высокие.
Ну и кто работать будет? И налоги платить? Люди приняли для себя решение. Не согласные процентов 10,может, привьются после шантажа. И дальше что? Наконец-то у людей свободное время появится, и они найдут, на что его потратить.
Правительство, понимая всю абсурдность и бессмысленность прививок, принимает все меры, чтобы вакцинировать хотя бы 80-90%. А потом. когда большинство будет вакцинировано и поймут бессмысленность этого (будут болеть и умирать), правительство все спишет на мутацию вируса и хронические заболевания. Но денежки из бюджета будут освоены нужными людьми. Нельзя людям дать понять, что прививка не влияет на количество заболевших.
7.10.2021 17:39
- гость -
Уже сейчас привитые , которые помирают в ковилдниках, мрут чудесным образом не ОТ кавида , а С ковидом от хронических заболеваний. Уже сейчас все на хронику списывают.
Ну не может власть признать что прививки НЕ РАБОТАЮТ. НЕ МО-ЖЕТ!
Опер штаб без глаз и мозгов