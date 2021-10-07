Без кафе и ресторанов. Как в Алтайском крае хотят ужесточить ограничения из-за ковида?

У нас что, всё так плохо?

Похоже, да. Как следует из выступления на заседании оперштаба специалистов Роспотребнадзора и Минздрава Алтайского края, регион вошёл в очередную волну пандемии (кажется, ещё не успев выйти из предыдущей. То есть, получается, это уже четвёртая волна, – прим. ред.).

Количество заболевших COVID-19 растёт ежедневно, число вызовов скорой помощи достигло практически прошлогодних пиковых значений.

При этом увеличилось количество пациентов с тяжёлыми и крайне тяжёлыми формами заболевания, а также показатели смертности.

Руководство Минздрава формирует дополнительный коечный фонд в ковидных госпиталях.

Выросла нагрузка и на врачей. По оценке специалистов, сейчас ситуацию спасает только то, что медики прошли вакцинацию и намного реже уходят на больничные.