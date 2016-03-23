2016: запомни год, каким он был

Дэвид Боуи



Один из самых тяжелых ударов, который нанес нам 2016 год. Один из величайших рок-музыкантов ХХ века умер 10 января после продолжительной болезни в кругу родных и близких. До этого Дэвид Боуи успел выпустить последний альбом Blackstar, который многие восприняли как прощание с нашим миром.



Дэвид Боуи — многократный обладатель премии "Грэмми", получивший широкую известность в 60-х годах после выпуска композиции Space Oddity. Также Боуи снялся в нескольких ярких фильмах, включая военную драму "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" и "Лабиринт".



Алан Рикман



Выдающийся британский артист ушел из жизни в январе 2016 года. За свою карьеру Алан Рикман сыграл более чем в 50 картинах. Наибольшую популярность ему принесла роль профессора Северуса Снейга в экранизации романов Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.



Умберто Эко



Великого итальянского писателя и философа не стало в конце октября. Обладатель Нобелевской премии по литературе был специалистом по семиотике, а также автором нескольких десятков научных трудов по теории культуры и литературы. Самыми известными романами Умберто Эко были "Имя розы" и "Маятник Фуко".



Харпер Ли



19 февраля автор известного романа "Убить пересмешника" Харпер Ли умерла в возрасте 89 лет. За полгода до этого в США успели опубликовать продолжение ее знаменитого романа под названием "Пойди, поставь сторожа".



Принц



Еще одна потеря для мира музыки. Обладатель семи премий "Грэмми" и "Оскара" был одним из самых ярких представителей шоу-бизнеса второй половины ХХ века. Тело Принца обнаружили в лифте в домашней студии звукозаписи. В июне стало известно, что знаменитый американский музыкант скончался от передозировки препаратом.



Антон Ельчин



Одна из самых глупых смертей года. 19 июня в результате несчастного случая погиб американский актер российского происхождения Антон Ельчин, известный по ролям в фильме "Стартрек". Авария произошла возле дома актера в Лос-Анджелесе. Актера нашли зажатым между своим автомобилем и почтовым ящиком. Антону Ельчину было всего 27 лет, но у него были миллионы поклонников, несколько ярких ролей, а впереди ждала яркая карьера.



Мохаммед Али



Боксер и правозащитник скончался 3 июня на 75-м году жизни. Али умер в больнице Феникса, куда его госпитализировали из-за проблем с дыхательными путями. Последние годы спортсмен сражался с болезнью Паркинсона, которой он страдал с 1984 года.



Майкл Чимино



Автор одного из самых известных фильмов про Вьетнам "Охотник на оленей" последние 20 лет не снял ни одной картины и был в тени Голливуда. Майкл Чимино скончался 2 июля 2016 года на 78-м году жизни у себя дома в окружении близких.



Йохан Кройф



Легендарный футболист и бывший тренер каталонской "Барселоны" и голландского "Аякса" покинул мир 24 марта в возрасте 68 лет. Кройф трижды завоевывал "Золотой мяч" как лучший футболист планеты в 1971, 1973 и 1974 годах. Будучи игроком, он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1971-1973 годах, а в качестве наставника привел Барселону в 1992 году к ее первой победе в Лиге чемпионов.



Фазиль Искандер



Летом на своей даче в Переделкино Московской области скончался известный писатель и поэт Фазиль Искандер. Ему было 87 лет.



Анджей Вайда



Еще один классик мирового кино, лауреат "Золотой пальмовой ветви" скончался 9 октября 2016 года в Варшаве после непродолжительной болезни. Церемонии прощальной мессы проходили в костеле святого Яцека на улице Фрета в Варшаве и костеле доминиканцев в Кракове. Анджей Вайда оставил после себя несколько десятков великих фильмов о борьбе человека за справедливость и мир.



Гарри Маршалл

Автор культовой мелодрамы "Красотка" скончался в июле от пневмонии в больнице города Бербанк. За несколько месяцев до кончины в прокат вышла новая его лента "Несносные леди", где главную роль сыграла одна из муз режиссера Джулия Робертс.



Эрнст Неизвестный

Известный на весь мир скульптор Эрнст Неизвестный скончался в Нью-Йорке в августе на 92-м году жизни. Причем, по словам близких, еще за несколько дней до смерти Неизвестный не жаловался на здоровье.



Наталья Крачковская

Великая советская и российская артистка, наиболее известная по небольшим ролям в картинах "Иван Васильевич меняет профессию" и "12 стульев", была госпитализирована 27 февраля с инфарктом миокарда. Несмотря на все старания врачей, спасти актрису так и не удалось.



Алексей Жарков

В июне в возрасте 68 лет в России ушел из жизни известный актер театра и кино Алексей Жарков. Артист умер после продолжительной болезни. Известно, что в начале марта 2016 года у него случился уже второй инсульт, пережить который он не смог.



Леонард Коэн

Известный канадский музыкант, поэт и певец Леонард Коэн скончался на 83-м году жизни. Широкую известность получил благодаря таким хитам, как Hallelujah и Suzanne. Леонард Коэн родился в 1934 году, карьеру музыканта начал в 1967 году. Всего в активе музыканта 14 студийных альбомов и несколько десятков книг со стихами и творчеством.



Джордж Мартин

Британский музыкальный продюсер Джордж Мартин, ставший знаменитым благодаря работе с группой The Beatles, скончался 9 марта. Мартин был продюсером практически всех альбомов легендарной ливерпульской четверки. Именно поэтому многие называли его "пятым битлом".



Олег Попов

Известный клоун, друг и партнер Юрия Никулина скончался в возрасте 86 лет. Попов умер в Ростове, где был на гастролях, это произошло внезапно. Артист скончался в цирковой гостинице, когда смотрел телевизор, сидя в кресле.



Фидель Кастро

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. Смерть наступила 26 ноября. В соответствии с волей Кастро его тело было кремировано. Фидель по праву являлся одним из самых выдающихся политических деятелей ХХ века.



Валерий Зельдин

101-летний актер театра и кино Владимир Зельдин был госпитализирован в московскую клинику с низким давлением. 31 октября артист скончался от полиорганной недостаточности. Соболезнования родным актёра выразил сам президент России Владимир Путин.



Джордж Майкл

Популярный певец Джордж Майкл, настоящее имя которого Йоргос Кириакос Панайоту, ушел из жизни 25 декабря в возрасте 53 лет. Его родственники держат в секрете причины смерти и просят уважать их частную жизнь. Однако, по данным СМИ, легендарный музыкант мог скончаться от сердечной недостаточности.



Кэрри Фишер