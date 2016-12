2016: запомни год, каким он был

2016-й стал самым успешным для группы "Ленинград". Их песни "Лабутены" и "В Питере – пить" стали всенародными хитами.



В десятке самых популярных треков, первое место среди которых по частоте запросов заняла композиция Stressed Out Twenty One Pilots, не оказалось ни одного отечественного представителя. Далее следуют Hymn For The Weekend Coldplay и Reality Lost Frequencies и Janieck Devy.



Самым популярным иностранным альбомом был This Is Acting певицы Sia. Она же возглавила топ зарубежных певиц. Среди исполнителей больше всех слушали Алана Уокера, среди групп — Coldplay. Самая популярная отечественная пластинка — "Сила трёх" группы SEREBRO.