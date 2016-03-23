2016: запомни год, каким он был
Все главные события 2016 года в мире, России и Алтайском крае
Уходящий високосный год запомнится сразу несколькими важными событиями. Впервые в истории современной России был задержан действующий федеральный министр — Алексей Улюкаев. В США выбрали нового президента, в России — седьмой состав Госдумы. Наши легкоатлеты были отстранены от Олимпиады, а аграрии собрали рекордный урожай зерна. Вспоминаем все самые главные события 2016 года в нашем специальном проекте.
Выбирали
2016 год запомнился выборами в Госдуму седьмого созыва, которые прошли 18 сентября. После долгого перерыва состав нижней палаты парламента вновь избирали по смешанной системе. Так, 225 мест в Госдуме были распределены по партийным спискам, а остальные 225 достались депутатам, победившим в одномандатных округах.

По федеральному округу в парламент сумели пройти те же четыре партии, что работали раньше. Речь идет о "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Выборы 2016 года запомнились блеклой агитационной кампанией, рекордно низкой явкой и уверенной победой партии власти.

Выборы по смешанной системе принесли "Единой России" выдающиеся результаты. По одномандатным округам кандидаты от партии сумели победить на 90% округов, получив в Думе нового созыва 203 места. По партийным спискам "Единая Россия" получила чуть больше


половины голосов — 54,21%. Выборы по смешанной системе принесли "Единой России" выдающиеся результаты. По одномандатным округам кандидаты от партии сумели победить на 90% округов, получив в Думе нового созыва 203 места. По партийным спискам "Единая Россия" получила чуть больше половины голосов — 54,21%.

Отчаянная борьба за второе место развернулась между КПРФ и ЛДПР. Разрыв на финишной прямой составил несколько десятых процента. В итоге коммунисты с 13,34% голосов избирателей стали второй политической силой в России.

В Алтайском крае результаты на выборах немного отличались от общероссийских. "Единая Россия" в нашем регионе показала один из худших результатов по стране, набрав всего 35,16% голосов избирателей (в абсолютных цифрах это 273 тысячи 105 человек). На втором месте неожиданно оказалась ЛДПР с 19,81%, на третьем — КПРФ (17,24%). У "Справедливой России" 12,5% голосов. На пятом месте партия "Коммунисты России" с 4%.

Явка в Алтайском крае составила в районе 41%.

При этом партии "Единая Россия" удалось провести в Госдуму от Алтайского края сразу семь депутатов. Четверо из них — Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Александр Прокопьев и Иван Лоор — стали победителями по одномандатным округам. Еще трое (Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова, Николай Герасименко) прошли в парламент по федеральному списку. Также свое присутствие в Госдуме от Алтайского края продолжил эсер Александр Терентьев, а от коммунистов принимать законы отправился известный московский журналист и писатель Сергей Шаргунов.

Также 18 сентября жители Алтайского края выбирали состав местного парламента. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 68 депутатов 34 избраны по партийным спискам (пропорциональная система), другие 34 — по одномандатным округам. Для попадания в краевое собрание по пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-й барьер. "Единая Россия" набрала на выборах около 34% голосов, что позволило ей победить. По одномандатным округам кандидаты от партии "Единая Россия" одержали победу на 31 из 34 округов. По двум округам победителями стали представители партии "Справедливая Россия", в одном – ЛДПР. Всего на избирательные участки в Алтайском крае 18 сентября пришли более 750 тысяч человек.
Обсуждали
В 2016 году в России вступило в силу много новых законов и поправок к уже действующим правилам. Некоторые из них вызвали широкую общественную дискуссию. Также этот год запомнился сразу несколькими резонансными событиями. Вспоминаем, что обсуждали россияне в 2016 году.
Пакет Яровой
В конце июня еще прошлый состав Госдумы принял самый резонансный законопроект последних лет. Так называемый "пакет Яровой" состоит из двух законов. Его авторами стали председатель комитета по безопасности Ирина Яровая и председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров из "Единой России". Уже в июле его подписал президент РФ Владимир Путин, несмотря на многочисленные митинги и протесты.

Антитеррористический пакет законов предусматривает пожизненное заключение за международный терроризм, уголовную ответственность за терроризм с 14 лет, наказание за несообщение о преступлении террористического характера. Поправками вводится новый состав преступления — международный террористический акт. Международным предлагается признать теракт, произошедший за пределами России и подвергший опасности жизнь и здоровье граждан страны. За него предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет либо в виде пожизненного заключения.
Кроме того, если гражданин узнал о подготовке захвата заложников, вооруженного мятежа или теракта, но не сообщил об этом правоохранительным органам, это может обернуться для него принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

Второй закон обязывает операторов связи, мессенджеры и соцсети хранить все разговоры, переписки и файлы пользователей до полугода, а информацию о фактах приёма и передачи сообщений и звонков — до трех лет.

Интернет-общественность и игроки рынка мобильной связи не поддержали принятие "пакета Яровой". Соблюдение требуемых норм в "Мегафоне" оценили минимум в 1,4 трлн рублей. МТС оценила весь свой трафик в 5–6 млн терабайт, но стоимость структуры для хранения всех данных в течение 12 часов – в 3 млрд рублей. При этом годовая выручка "Мегафона" в 2015 году составила 308 млрд рублей, МТС – 391 млрд рублей, а "Вымпелкома" – 278 млрд рублей. Впрочем, спустя полгода после принятия закона шумиха поутихла, а стоимость услуг связи, несмотря на громкие заявления участников рынка, так и не выросла. Фактически закон просто не исполняется.
"Ну чего, как вы поплавали?"
Один из самых главных скандалов произошел с участием уже бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова. В июне 2016 года после трагедии на Сямозере в Карелии, где погибли 14 детей, во время встречи с выжившими девочками Астахов спросил у них: "Ну что, как вы поплавали?" Девочки не смогли ответить, но едва сдержали слезы. Тогда женщина, находившаяся рядом в палате, сказала: "Слава богу, что живы".

Уполномоченный по правам ребенка моментально стал мишенью для журналистов и общественности. Сам Астахов же утверждал, что подобный вопрос был вызван банальным желанием просто поговорить с детьми. Якобы фраза была вырвана из контекста.

24 июня активист партии "Яблоко" Егор Решетов разместил в интернете петицию с требованием отставки омбудсмена. В течение пяти дней ее подписали около 150 тысяч человек, включая общественных деятелей Елизавету Глинку, Ольгу Романову.

9 сентября 2016 года указом президента РФ Павел Астахов был освобождён от должности уполномоченного по правам ребёнка по собственному желанию.

На его место пришла работать глава пензенского исполкома ОНФ Анна Кузнецова.
Развод Питта и Джоли
Бракоразводный процесс двух голливудских звезд – Брэда Питта и Анджелины Джоли – стал одним из самых обсуждаемых событий года. Одна из версий развода "самой идеальной пары" Голливуда – роман главы семейства с французской актрисой Марион Котийяр, с которой Брэд Питт снимался в фильме "Союзники" Роберта Земекиса.

Якобы это вызвало многочисленные конфликты дома из-за ревности Джоли. Впрочем, правды, почему актеры, которые познакомились и влюбились на съемках ленты "Мистер и миссис Смит", решили расстаться после 12 лет отношений, так никто и не узнает.

Известно, что сейчас пара делит многочисленных детей. Так, актер должен минимум один раз в неделю проходить тест на алкоголь и наркотики.

Что касается кино, то на фоне скандала новая работа Питта "Союзники" весьма скромно прошла в мировом прокате. Отчасти это произошло из-за того, что актер не стал участвовать в рекламных акциях по продвижению фильма. Да и Джоли фактически перестала появляться на публике.
Выборы
президента США
Одним из важнейших событий в мире 2016 года стали президентские выборы в США, прошедшие в ноябре.

От демократов на этот пост претендовала бывшая первая леди, а также экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон, а от республиканцев – одиозный политик и бизнесмен Дональд Трамп. Последний в ходе своей избирательной кампании шокировал общественность несколькими противоречивыми лозунгами, включая выдворение из страны всех эмигрантов, а также легализацию марихуаны.

Также Дональд Трамп неоднократно высказывался за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций. Несмотря на то, что изначально фаворитом на президентский пост являлась Хиллари Клинтон, победу на выборах неожиданно одержал именно кандидат от республиканцев.

В свою должность Дональд Трамп вступит в январе 2017 года.
Сирия
2016 год прошел под знаком операции Воздушно-космических сил (ВКС) России против международных террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ и ряде стран мира) на территории Сирии. Вооруженное противостояние продолжается в этой стране с марта 2011 года. В результате, по разным данным, погибли до полумиллиона человек. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиационные удары по объектам террористов в Сирии. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. Однако российские военные базы все равно были оставлены на территории этой страны, где идет гражданская война.

Наша страна продолжает участвовать в специальных операциях, а также поставлять сирийской армии оружие. Известно, что по итогам 2016 года содержание группировки в Хмеймиме и Тартусе, а также маневры "Адмирала Кузнецова" на Ближнем Востоке должны обойтись нашей стране примерно в 120-130 миллиардов рублей.
Боярышник
Концентрат для ванн "Боярышник" в 2016 году унес в могилу не меньше человек, чем террористы. В период с 17 по 26 декабря в Приангарье концентратом для ванн "Боярышник" отравились более 120 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования задержано порядка двух десятков человек. Жертвами отравления стали около 80 человек. В связи с этим в Приангарье был введен режим чрезвычайной ситуации.

В результате ЧП в Иркутской области Роспотребнадзор ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции на территории России.

Запрет действует в течение 30 дней и распространяется на непищевую продукцию, кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.
Перевод часов
В Алтайском крае одним из главных событий года стал перевод стрелок на час вперед. Наш регион в марте 2016 года стал жить с Москвой с разницей в четыре часа. Правда, сначала краевые власти спросили мнение самих жителей, приняли необходимые законы на местном уровне, потом в Госдуме.

Как итог — летом темнеть стало не в восемь вечера, но зато зимой нас лишили лишнего часа сна.
Плакали
2016 год оказался богат на теракты и крушения самолетов. В результате этих трагедий погибли сотни человек, пострадали тысячи. Вспоминаем самые масштабные из них.
Авиакатастрофы
В этом году сразу несколько российских самолетов потерпели крушение. Так, 19 марта Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai с 55 пассажирами и семью членами экипажа упал в аэропорту Ростова-на-Дону.

Лайнер разбился во время второго захода на посадку, между попытками приземлиться прошло более двух часов. Катастрофе сопутствовал сильный дождь, боковой ветер. В результате крушения все 62 человека на борту погибли. Столкновение с землей произошло на скорости более 600 километров в час. Расследование причин крушения самолета еще проводится. Однако анализ информации бортовых самописцев показал, что экипаж самолета осуществлял заход на посадку в режиме ручного пилотирования.

9 июня 2016 года в лесополосе Пушкинского района Московской
области разбился истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские витязи". Летчик уводил падающую машину от жилых домов и не успел катапультироваться. В качестве предварительной версии назвали техническую неисправность. Спустя почти месяц, 1 июля, пропал с радаров Ил-76 МЧС России, выполнявший задачу по тушению лесных пожаров в Иркутской области. Обломки воздушного судна были найдены спустя двое суток. Все 10 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Причиной крушения стали ограниченная видимость и высокая турбулентность.

Еще одна трагедия произошла перед самым Новым годом. 25 декабря самолет Минобороны России Ту-154, направлявшийся в Сирию на базу российских военных, начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский".

В Сочи борт Минобороны приземлялся на дозаправку и техосмотр. Через 20 минут после взлета самолет пропал с радаров. Спустя несколько часов его обломки были найдены в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, девять журналистов и 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, среди них руководитель, народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Также в Сирию направлялась исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Сейчас выясняются причины трагедии. Среди самых вероятных специалисты рассматривают техническую неисправность Ту-154, ошибку пилотов, а также теракт.
Гибель детей в Карелии
Трагедия в детском оздоровительном лагере "Парк-отель Сямозеро", произошедшая 18 июня, стала шоком для всей страны. В этот день школьники, отдыхавшие в лагере, отправились в поход на лодках, но по пути попали в шторм. В сплаве участвовали 47 детей и четверо инструкторов. Сильные волны перевернули три лодки. Школьники и взрослые попытались добраться до берега, но 14 детей так и не смогли спастись из водной стихии.

В числе арестованных оказались директор оздоровительного учреждения Елена Решетова, ее заместитель Вадим Виноградов, а также инструкторы Лариса Васильева, Регина Иванова и Валерий Круподерщиков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Организаторов детского отдыха обвинили в оказании услуг, не
отвечающих требованиям безопасности. Президент России Владимир Путин впоследствии дал ряд поручений правительству и министерствам по организации детского отдыха. Однако спустя несколько дней 13-летний мальчик из Кемеровской области, отдыхавший в частном детском лагере "Академия Робинзонов", расположенном в Алтайском районе Алтайского края, упал в реку Катунь, качаясь на качели. Подростка унесло вниз по течению, а его тело так и не удалось найти. Было заведено уголовное дело, предусмотренное статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Теракты
2016 год был громким на террористические акты. От рук террористов страдали в основном жители Европы.

Так, 22 марта произошла серия терактов в бельгийской столице Брюсселе. Два взрыва прогремели в зале вылетов аэропорта Брюсселя, еще два взрыва — в метро. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка "ИГ".

При взрыве в аэропорту погибли 14 человек, 20 скончались в метро, 230 человек ранены. После трагедии в Бельгии был объявлен трехдневный траур. Смертниками, совершившими подрыв, оказались уроженцы Бельгии – братья Ибрахим и Халид Эль Бакрауи. Первый совершил теракт в аэропорту, второй – в метро.

13 марта вечером в Стамбуле на автобусной остановке вблизи
одного из офисов премьер-министра в момент большого скопления людей взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Погибли 37 человек и еще пострадали 125. Еще один теракт был совершен 25 мая в городе Даргечит провинции Мардин. При подрыве автомобиля со взрывчаткой, направленном курдскими повстанцами на военный лагерь, погибли 20 турецких солдат. 28 июня три сильных взрыва прогремели на парковке в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка. В результате действий группировки "ИГ" погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев.

Жуткой трагедией обернулось празднование Дня взятия Бастилии 14 июля во французском городе Ницца. Около 22.30 по местному времени грузовик протаранил толпу собравшихся на Английской набережной. Люди пришли туда, чтобы посмотреть фейерверк. По словам очевидцев, машина делала зигзаги, чтобы задавить как можно больше людей. Кроме того, злоумышленник открыл стрельбу. Жертвами нападения стали более 80 человек. Ответственность за террористический акт вязала на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

19 декабря в Анкаре был убит российский посол в Турции Андрей Карлов. Нападение произошло в центре современного искусства. Андрей Карлов выступал на открытии выставки живописи "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Мужчину в строгом костюме, который стоял за спиной Карлова, очевидцы изначально приняли за охранника. Когда посол произносил речь с трибуны, неожиданно мужчина выстрелил в воздух, а затем восемь раз выстрелил в спину Карлова. 22 декабря посол со всеми почестями был похоронен в Москве. На церемонии прощания присутствовали глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также глава государства Владимир Путин, который ради похорон Карлова перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию. Ответственность за убийство российского посла в Турции взяла на себя террористическая организация "Джейш аль-Фатх".
Возмущались
2016 год оказался богат на коррупционные скандалы и аресты высокопоставленных лиц. Причем уголовное дело против министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева стало беспрецедентным в истории России. Борьба с коррупцией в нашей стране в этом году не только приобрела массовый характер, но и превратилась в шоу. Ведущие СМИ страны показывали, как видные российские чиновники в наручниках дают объяснения сотрудникам Следственного комитета. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев, подводя итоги года, отметил, что борьба с коррупцией носит системный характер, более 500 уголовных дел заведено также против следователей и прокуроров.

"Тем не менее коррупционные дела ни в коем случае не должны превращаться в шоу – ответственность за это должны нести и силовики, и власти, и пресса. Show must not go on", – сказал Медведев.

Вспоминаем самые известные коррупционные дела 2016 года.
Офицеры
В июле 2016 года были задержаны, а затем арестованы высокопоставленные офицеры СКР: начальник Управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов и первый замначальника главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Денис Никандров. Следствие подозревает их в получении взятки в размере миллиона долларов от подручных Шакро Молодого. Все трое свою вину отрицают.

9 сентября стало известно, что по подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан временно исполняющий обязанности начальника управления "Т" Главного управления
24 июня 2016 года был арестован кировский губернатор, бывший лидер Союза правых сил (СПС) Никита Белых. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По сообщению СКР, он был задержан с поличным. По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятку на общую сумму 400 000 евро. Следователь на суде сообщил, что Белых не отрицает факт получения денег, но утверждает, что они предназначались для нужд города. Позже Владимир Путин уволил Белых в связи с утратой доверия. Сам же политик останется под арестом до марта 2017 года.

2 июня суд отправил под стражу мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который подозревается в незаконной выдаче госзаказов компаниям своих родственников. Обыски прошли в компании "Спасскцемент", а также в главном офисе ОАО "Востокцемент" и ОАО "Владивостокский бутощебёночный завод". Ущерб от деятельности мэра оценивается в более чем 160 миллионов рублей.
Губернаторы и мэры
Руководители компаний
Заместитель директора российской авиастроительной компании "Туполев" Егор Носков арестован 30 июня по подозрению в мошенничестве с имуществом корпорации "МиГ". Такие же обвинения предъявлены бывшему гендиректору "МиГ-Рост" Алексею Озёрову.

Арестованные обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тыс. кв. метров, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдаётся в аренду.

В июне 2016 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 73 млн рублей в отношении экс-главы "РусГидро" Евгения Дода. По данным следствия, после утверждения финансового
Министр
Самое резонансное уголовное дело последних лет. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками Следственного комитета во время получения взятки. По данным силового ведомства, Улюкаева подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у представителей компании "Роснефть". Чиновник через угрозы требовал "свою долю" за проведение сделки.

Именно два миллиона долларов Алексей Улюкаев рассчитывал получить за положительную оценку со стороны Минэкономразвития, позволившую компании "Роснефть" приобрести государственный пакет акций "Башнефти".
Алтайский край
Алтайский край не остался в стороне от коррупционных скандалов. Так, в феврале 2016 года был задержан начальник управления ветеринарии Алтайского края Анатолий Высочин. Следователи регионального управления СКР полагают, что Высочин получал взятки за оформление документов. Так, директор по безопасности одной из фирм заплатил ему 345 тыс. рублей за ускорение оформления документов на продукцию. Также известно еще 10 эпизодов взяток от разных руководителей районных управлений ветеринарии. В общей сложности удалось доказать, что бывший чиновник "заработал" на взятках более миллиона рублей. Суд отправил Высочина на ближайшие 5,5 лет в колонию.

В марте 2016 года за взяточничество был задержан вице-губернатор Алтайского края Юрий
экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Дмитрий Захарченко. Главу управления "Т" также подозревают в получении взятки в 7 миллионов рублей. А во время обыска в одной из его квартир нашли 9 миллиардов рублей. Еще порядка 22 миллиардов обнаружились на оффшорных счетах, принадлежащих его отцу. Все обвинения в свой адрес Захарченко отрицает.
отчета "РусГидро" Дод лично подписал приказ "О специальном премировании членов правления ОАО "РусГидро" по итогам 2013 года", согласно которому начислил самому себе специальную премию по итогам работы за 2013 год в размере 353,21 миллиона рублей.
Задержание видного министра за взятку стало шоком для общественности и политиков. Глава правительства Дмитрий Медведев уже на следующее утро после задержания провел рабочую встречу с президентом. Премьер-министр заявил, что задержание министра экономического развития находится за гранью его понимания.

В итоге Улюкаев был помещен на три месяца под домашний арест, а президент страны Владимир Путин отправил министра в отставку.
Денисов и его супруга. Это дело вполне можно сравнить для местного уровня с арестом Улюкаева. Денисов обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере, а его жена – в покушении на посредничество во взяточничестве. В самом начале следствия Денисову инкриминировали покушение на взятку в размере около 200 тысяч рублей. А сейчас в деле уже 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд, но сам Юрий Денисов находится под стражей.

Не стоит забывать, что в 2016 году дошло до суда дело бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева. Любопытно, что в декабре суд признал его сына Максима виновным в деле о растрате и назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей.

Обвиняли его по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Гордились
Уходящий год был памятен сразу несколькими важными событиями, которые навсегда войдут в историю современной России. В 2016 году отечественные аграрии собрали рекордный урожай зерна, наши спортсмены превосходно выступили на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, несмотря на допинговый скандал, а выставки Валентина Серова и Ивана Айвазовского в Москве побили рекорды по посещаемости. Вспоминаем, чем гордились россияне в 2016 году.
Рекордный урожай
Российские аграрии в 2016 году собрали рекордный урожай зерна в современной истории. Речь идет о 118 миллионах тонн зерна. По словам экспертов, это создает возможность решать и внутренние задачи – развивать животноводство, кормовую базу и в то же время нарастить экспортный потенциал, закрепиться на иностранных рынках. Алтайские аграрии внесли в рекорд немалый вклад. В регионе собрали 5 миллионов 120 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Это максимальный показатель за последние семь лет. Особенно, по данным краевых властей, удался урожай гречихи и свеклы.

Еще одним важным для региона событием в сельскохозяйственной отрасли стало проведение "Всероссийского дня поля" и приезд министра Александра Ткачева. Около 500 единиц современной
сельхозтехники было представлено на специальной площадке в Павловском районе Алтайского края с 14 по 16 июля. Позже губернатор Александр Карлин назвал "Всероссийский день поля" одним из главных событий года для Алтайского края.
Олимпиада и Паралимпиада
Учитывая, что подготовку нашей сборной к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро сопровождал допинговый скандал, наша сборная, даже в усеченном составе, выступила очень достойно. Было завоевано 56 медалей, в том числе 19 золотых. С этим показателем сборная России заняла четвертое место в неофициальном общекомандном зачете. Санкции против нашей сборной со стороны Международного олимпийского комитета как никогда сплотили болельщиков. Каждую победу нашего спортсмена в далекой Бразилии воспринимали как событие национального масштаба.

Не меньше россияне в 2016 году гордились нашими паралимпийцами.
Российских спортсменов в полном составе не допустили к Паралимпийским играм, которые проходили в Рио-де-Жанейро. Поэтому президентом Владимиром Путиным было принято решение с 7 по 9 сентября на площадках учебно-тренировочного центра "Новогорск", тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое" и спортивных базах Москвы и Подмосковья провести альтернативные соревнования. На них наши ребята установили несколько десятков результатов, которые превосходят мировые рекорды. Всего в соревнованиях приняли участие 263 спортсмена, 15 из которых представляли Алтайский край.
Евровидение
Гордились в 2016 году россияне выступлением Сергея Лазарева на 61-м песенном конкурсе "Евровидение", прошедшем в Стокгольме с 10 по 14 мая. Третье место певца на фоне антироссийской риторики в ряде европейских стран восприняли на родине как победу.

Первое же место ожидаемо выиграла украинская певица Джамала с композицией про крымских татар "1944", набрав 534 очка. Второе место осталось за Австралией.
Выставки Айвазовского и Серова
Одно из главных культурных событий. Уходящий год стал настоящим арт-прорывом для жителей столицы России. Выставка Валентина Серова, проходившая в Третьяковской галерее на Крымском валу, вызвала небывалый ажиотаж. Организаторам из-за длинных очередей пришлось продлить экспозицию на неделю. Не с меньшим успехом шла экспозиция работ другого художника – Ивана Айвазовского, собравшая еще больше посетителей. Третьяковской галерее пришлось даже ввести именные билеты на выставку "Шедевры пинакотеки Ватикана", после того как в очереди на вход произошла давка. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев даже назвал эти две выставки одним из главных событий в жизни страны в 2016 году.
Низкая инфляция
Российскому правительству удалось стабилизировать рост цен. Так, по словам Владимира Путина, инфляция в 2016 году не превысит 6%. Глава государства назвал эти цифры очень хорошими. При этом самая низкая инфляция была зафиксирована в 2011 году – 6,2%. По прогнозам правительства, в следующем году рассчитывают выйти на показатель 4%. Это происходит за счет роста промышленности в машиностроении, химической промышленности, легкой и перерабатывающей промышленности. Серьезный рост показало сельское хозяйство. Также снижается дефицит бюджета благодаря положительному балансу внешней торговли. По мнению Дмитрия Медведева, снижение инфляции даст возможность проводить более полезную для бизнеса кредитную политику, а инфляция в 2017 году не должна превысить 4%.
Рост турпотока
С начала 2016 года число туристов, отдыхающих внутри России, увеличилось на 18%. Такая тенденция сохраняется уже третий год. За год Краснодарский край посетили более 15 миллионов туристов, Крым — около 6 миллионов, Алтайский край — 2 миллиона, Санкт-Петербург — 7 миллионов путешественников. При этом выездной турпоток, в свою очередь, в 2016 году сократился на 20% по сравнению с прошлым годом.

Главным событием года для Алтайского края в сфере туризма можно считать заседание президиума Госсовета в Белокурихе, в котором приняли участие президент Владимир Путин и целый ряд федеральных министров. Глава страны отметил туристический потенциал нашего региона, а также похвалил местные власти за работу в этом направлении.
Смотрели и слушали
В 2016 году россияне не забывали об одной из самых любимых своих забав – просмотре телевизора. Компания TNS подвела итоги предпочтений телезрителей, назвав самые рейтинговые проекты и телепередачи сезона.
Смотрели
телевизор
46 недель в десятке самых популярных программ в России находились проекты Первого канала, 5 недель – проекты "России-1". Наиболее часто лидером недели становилась передача "Голос. Дети" с 9 неделями в топе.

В первой десятке оказались сразу восемь программ Первого канала. Речь идет о проектах, пользовавшихся популярностью среди всех россиян старше четырех лет.

В уходящем году лидировала программа "КВН-55!" Первого канала. На этом юбилейном выпуске присутствовал сам президент Владимир Путин. Неизвестно, внес ли вклад глава государства в рейтинг юмористической передачи, но "КВН-55!" собрал самую большую аудиторию в стране (доля 28,7, рейтинг 11,6).

На втором месте оказалась трансляция Парада Победы на Красной площади 9 мая, которую аудитория предпочла смотреть на Первом канале. Третье место занимают новости Первого канала, у которых традиционно высокий рейтинг. На четвертой строчке неожиданно оказалось новое шоу "Лучше всех", в котором Максим Галкин знакомит страну с талантливыми детьми. Программа после нескольких выпусков успела обогнать по популярности "Голос. Дети".
Пятый сезон взрослого "Голоса" не может похвастаться такими же высокими результатами, как в прошлые годы. Тем не менее главное музыкальное шоу последних лет заняло восьмую строчку.

На пятом месте в таблице снова шоу талантов. Проект канала "Россия 1" "Удивительные люди" пока идет только один сезон. Но с такими рейтингами нет сомнения, что руководство канала продлит проект на следующий год.

Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вновь продемонстрировал всенародную любовь. Именно эта комедия заняла седьмую строчку в рейтинге. Второй сезон сериала "Мажор" зрители приняли даже лучше, чем первый. Поэтому проект сумел подняться на девятую строчку популярных программ года.

Замыкает рейтинг финал "Евровидения-2016", трансляция которого шла на "России 1". Нашу страну на этом конкурсе, как мы помним, представлял певец Сергей Лазарев.



Искали в
интернете
Россияне в 2016 году стали проводить в интернете еще больше времени. Так, согласно данным "Яндекса", в уходящем 2016 году россиян, как и прежде, интересовали погода, порно и соцсети.

Больше всего жителей России интересовали развлекательные и спортивные события. Что касается политики, то ни одна из тем не вошла в Топ-10.

В категории "События в стране и мире" первое место россияне отдали выборам в Госдуму и выборам президента Америки.

Самым популярным мужчиной по запросам в "Яндексе" оказался Дональд Трамп, ставший недавно президентом США, и актер Леонардо Ди Каприо, который в этом году впервые получил заветную статуэтку "Оскар".

Что касается женщин, то россияне в этом году у "Яндекса" чаще всего спрашивали про Ксению Собчак, которая в ноябре впервые стала мамой, и Ольгу Бузову, которая, по слухам, разводится со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Много запросов было посвящено личности советской манекенщицы Регины Збарской, о которой был снят сериал "Красная
королева". Что касается событий, произошедших в России, то наших граждан волновали новости о принятии "пакета Яровой", убийстве ребенка в Москве и допинговом скандале.
Слушали
2016-й стал самым успешным для группы "Ленинград". Их песни "Лабутены" и "В Питере – пить" стали всенародными хитами.

В десятке самых популярных треков, первое место среди которых по частоте запросов заняла композиция Stressed Out Twenty One Pilots, не оказалось ни одного отечественного представителя. Далее следуют Hymn For The Weekend Coldplay и Reality Lost Frequencies и Janieck Devy.

Самым популярным иностранным альбомом был This Is Acting певицы Sia. Она же возглавила топ зарубежных певиц. Среди исполнителей больше всех слушали Алана Уокера, среди групп — Coldplay. Самая популярная отечественная пластинка — "Сила трёх" группы SEREBRO.
Смотрели российское кино
2016 год в России прошел под знаком российского кино. Поэтому неудивительно, что отечественные фильмы собрали в прокате почти 8 миллиардов рублей, что является абсолютным рекордом в истории.

В предыдущий раз он был зафиксирован в 2013 году, когда отечественные ленты в совокупности собрали 8,131 миллиарда рублей. Также выросла посещаемость — с 29,6 до 32,3 миллиона человек.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } В тройке рекордсменов фильмы Николая Лебедева "Экипаж" с результатом 1,5 миллиарда рублей. Это 18% от всех сборов российских картин. На второй строчке расположился мультфильм "Иван Царевич и серый волк 3" с кассой 750 миллионов, на третьем месте комедия "Жених" (482 миллиона). На четвертом месте оказалась историческая картина Алексея Мизгерева "Дуэлянт" с 300 миллионами.

В то же время средняя цена билета на российские фильмы увеличилась на 6,1% (с 231 до 245 рублей), при этом у зарубежных фильмов этот показатель сократился на 2,4%. Также возросло количество релизов по сравнению с 2015 годом: как зарубежных (с 270 до 295), так и отечественных (с 90 до 99).
Болели
Сразу несколько ярких спортивных событий произошло в 2016 году, но запомнится он грандиозным допинговым скандалом с участием сотен российских спортсменов. Так, летние Олимпийские игры в бразильском Рио-де-Жанейро стали настоящим испытанием для всего российского спорта и болельщиков.
Все началось с истории с мельдонием — запрещенным препаратом, который принимала главная звезда русского тенниса Мария Шарапова. В начале года она призналась, что получила письмо Международной ассоциации теннисистов, в котором сообщили, что во время Australian Open она сдала положительную допинг-пробу. По словам Шараповой, она несколько лет принимала мельдоний, который с января 2016 года вошел в список запрещенных препаратов. Теннисистка призналась, что получала обновленные списки запрещенных препаратов, но просмотрела в нем мельдоний. Спортсменка полностью взяла на себя вину за произошедшее. В итоге Марию Шарапову отстранили от тенниса на два года.

Позже вспыхнул еще один грандиозный допинг-скандал, коснувшийся всего российского спорта. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад, в котором подтверждаются обвинения в адрес России в манипулировании допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Якобы Министерство спорта России контролировало данный процесс при участии ФСБ, Центра спортивной подготовки, а также двух
лабораторий. Информация о положительных допинг-тестах из всех видов спорта передавалась заместителю министра спорта Юрию Нагорных. Другие российские чиновники также знали о том, что российские спортсмены в Сочи-2014 использовали допинг.

В докладе, в частности, говорилось, что в конце 2014 года в России уничтожили полторы тысячи проб спортсменов перед проверкой WADA. Распоряжение отдал директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который после скандала уехал жить в США.

Допинговый скандал разгорелся так быстро, что руководство отечественного спорта не успело подготовить опровергающие данные. В итоге вся сборная страны по легкой и тяжелой атлетике оказалась за бортом Олимпиады в Рио. Для Алтайского края это событие стало вдвойне печальным: от Игр был отстранен Сергей Шубенков – главная звезда российской легкой атлетики. Однако другой наш земляк — бийский стрелок Сергей Каменский — завоевал серебро из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Также спортсмен в 2016 году одержал победу на чемпионате Европы и в финале Кубка

мира. В целом Олимпийские игры в Рио наша сборная, даже в усеченном составе, провела очень достойно. Было завоевано 56 медалей, в том числе 19 золотых. С этим показателем сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете.

Еще одним важным спортивным событием стал чемпионат Европы по футболу, который прошел с 10 июня по 10 июля во Франции. Сборная России под руководством Леонида Слуцкого попала в относительно легкую группу, где помимо нас выступали англичане, сборная Уэльса и Словакии.

После ничьей (1-1) в первом матче с родоначальниками футбола у нашей команды были отличные шансы на продолжение борьбы. Тем более что впервые в истории европейского первенства в турнире участвовали 24 команды, а из группы выходило по три команды. Однако вскоре последовало обидное поражение 2-1 от Словакии и разгром от Уэльса 3-0. Как итог — провал национальной команды на Евро, после которого свой пост покинул главный тренер Леонид Слуцкий.
Смеялись и шутили
2016 год запомнился не только борьбой с коррупцией, войной в Сирии, но и выборами в Государственную Думу. Пользователи интернета активно в этом году реагировали на все важные события в стране и мире, порождая многочисленные шутки и мемы. Вспоминаем самые знаменитые из них.
На лабутенах
Сергей Шнуров и группа "Ленинград" 13 января 2016 года на YouTube опубликовали клип "Лабутены", который за 3,5 месяца набрал около 70 миллионов просмотров. Главную роль в клипе исполнила молодая актриса Юлия Топольницкая, а за вокал отвечала Алиса Вокс-Бурмистровская, которая вскоре поругалась с Сергеем Шнуровым и покинула проект. Песня "Лабутены" стала поводом для многочисленных пародий и шуток.

9 сентября стало известно, что по подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан временно исполняющий обязанности начальника управления "Т" Главного управления
В феврале весь мир следил за судьбой Леонардо Ди Каприо, который наконец-то получил свой актерский "Оскар". Американская киноакадемия не присудила артисту статуэтку за "Авиатора" и "Волка с Уолл-стрит", и долгое время многие фанаты считали это вопиющим недопущением. "Оскар" к Ди Каприо пришел за роль в драме мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Выживший", где актер ночевал в мертвом коне, сплавлялся по реке, а также сражался с медведицей. Соцсети моментально отреагировали на победу Ди Каприо. По этому случаю появилось немало шуток.
"Выживший" Лео
"Денег нет, но вы держитесь"
Автором главной фразы года стал наш премьер-министр Дмитрий Медведев. В мае глава правительства посетил Крым, где жители региона пожаловались ему на размер пенсионного обеспечения.

"Пенсия — невозможно прожить. Цены бешеные, сил уже нет, неправильную индексацию нам рассчитывают. Обижают нас, не дают 4% даже! Что же такое 8 тысяч — это мизер! Ноги о нас вытирают", — сказала одна из пенсионеров.

Медведев признал, что проблемы есть во всех российских регионах, однако власти не могут


"Дратути"
Новый мем "дратути" буквально за сутки наделал шума на пространствах рунета, получив огромную популярность. "Дратути" — фрагмент фанеры, в котором пользователи разглядели морду животного. Смешную картинку назвали "дратути и дотвидания". Любопытно, что фотографии около 10 лет, но именно в 2016 году эти фразы стали столь популярными.

Еще гремел в 2016 году котик с волшебной палочкой, творящий чудеса словом "Вжух". Фото кота в колпачке на руках хозяина появилось в сети еще несколько лет назад, но популярность настигла
Галустян-Кадыров
Пародией года по праву можно считать выступление Михаила Галустяна в образе президента Чечни Рамзана Кадырова на праздновании 55-летнего юбилея КВН.

В своей пародии шоумен поздравил ведущего игры Александра Маслякова с 55-летием передачи и поинтересовался, почему его сын сидит в зале. Галустян также пошутил над популярной игрой Pokemon Go, заверив, что в Чеченской Республике ни одного покемона нет. Шутка вызвала одобрение со стороны президента Владимира Путина, присутствовавшего на игре, а также овации зрительного зала.
увеличить пенсии лишь в одном субъекте страны. "Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" — ответил премьер-министр крымчанам.

Фраза моментально ушла в народ, став поводом для многочисленных мемов. Так, популярный комик и шоумен Семен Слепаков не удержался и написал песню "Обращение к народу".

Дмитрий Анатольевич стал объектом для шуток еще раз, когда 16 ноября на заседании Евразийского межправительственного совета предложил переименовать кофе "американо" в "русиано".
его, когда некий пользователь вырезал кота, пририсовал к нему волшебную палочку и дополнил получившееся короткой фразой.
Позже Рамзан Кадыров разместил на своей страничке в соцсетях видео того, как он помогал Галустяну на двух репетициях.
Like A Rolling Stone
Российский музыкант Юрий Лоза также "взорвал" интернет в 2016 году, раскритиковав культовые западные группы за неумение настраивать гитары и петь. Досталось от Лозы группам Led Zeppelin и Rolling Stones, которые, по его словам, невозможно было слушать. А Мик Джаггер "ни в одну ноту не попал". Позже Лоза раскритиковал Нобелевский комитет за присуждение премии по литературе американскому фолк-музыканту Бобу Дилану.
Кого мы потеряли
Високосный год традиционно отличается тем, что в это время из жизни уходит много знаменитых людей. Мы решили вспомнить, кого мир потерял в 2016 году.
Дэвид Боуи
Один из самых тяжелых ударов, который нанес нам 2016 год. Один из величайших рок-музыкантов ХХ века умер 10 января после продолжительной болезни в кругу родных и близких. До этого Дэвид Боуи успел выпустить последний альбом Blackstar, который многие восприняли как прощание с нашим миром.

Дэвид Боуи — многократный обладатель премии "Грэмми", получивший широкую известность в 60-х годах после выпуска композиции Space Oddity. Также Боуи снялся в нескольких ярких фильмах, включая военную драму "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" и "Лабиринт".
Алан Рикман
Выдающийся британский артист ушел из жизни в январе 2016 года. За свою карьеру Алан Рикман сыграл более чем в 50 картинах. Наибольшую популярность ему принесла роль профессора Северуса Снейга в экранизации романов Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.
Умберто Эко
Великого итальянского писателя и философа не стало в конце октября. Обладатель Нобелевской премии по литературе был специалистом по семиотике, а также автором нескольких десятков научных трудов по теории культуры и литературы. Самыми известными романами Умберто Эко были "Имя розы" и "Маятник Фуко".
Харпер Ли
19 февраля автор известного романа "Убить пересмешника" Харпер Ли умерла в возрасте 89 лет. За полгода до этого в США успели опубликовать продолжение ее знаменитого романа под названием "Пойди, поставь сторожа".
Принц
Еще одна потеря для мира музыки. Обладатель семи премий "Грэмми" и "Оскара" был одним из самых ярких представителей шоу-бизнеса второй половины ХХ века. Тело Принца обнаружили в лифте в домашней студии звукозаписи. В июне стало известно, что знаменитый американский музыкант скончался от передозировки препаратом.
Антон Ельчин
Одна из самых глупых смертей года. 19 июня в результате несчастного случая погиб американский актер российского происхождения Антон Ельчин, известный по ролям в фильме "Стартрек". Авария произошла возле дома актера в Лос-Анджелесе. Актера нашли зажатым между своим автомобилем и почтовым ящиком. Антону Ельчину было всего 27 лет, но у него были миллионы поклонников, несколько ярких ролей, а впереди ждала яркая карьера.
Мохаммед Али
Боксер и правозащитник скончался 3 июня на 75-м году жизни. Али умер в больнице Феникса, куда его госпитализировали из-за проблем с дыхательными путями. Последние годы спортсмен сражался с болезнью Паркинсона, которой он страдал с 1984 года.
Майкл Чимино
Автор одного из самых известных фильмов про Вьетнам "Охотник на оленей" последние 20 лет не снял ни одной картины и был в тени Голливуда. Майкл Чимино скончался 2 июля 2016 года на 78-м году жизни у себя дома в окружении близких.
Йохан Кройф
Легендарный футболист и бывший тренер каталонской "Барселоны" и голландского "Аякса" покинул мир 24 марта в возрасте 68 лет. Кройф трижды завоевывал "Золотой мяч" как лучший футболист планеты в 1971, 1973 и 1974 годах. Будучи игроком, он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1971-1973 годах, а в качестве наставника привел Барселону в 1992 году к ее первой победе в Лиге чемпионов.
Фазиль Искандер
Летом на своей даче в Переделкино Московской области скончался известный писатель и поэт Фазиль Искандер. Ему было 87 лет.
Анджей Вайда
Еще один классик мирового кино, лауреат "Золотой пальмовой ветви" скончался 9 октября 2016 года в Варшаве после непродолжительной болезни. Церемонии прощальной мессы проходили в костеле святого Яцека на улице Фрета в Варшаве и костеле доминиканцев в Кракове. Анджей Вайда оставил после себя несколько десятков великих фильмов о борьбе человека за справедливость и мир.
Гарри Маршалл
Автор культовой мелодрамы "Красотка" скончался в июле от пневмонии в больнице города Бербанк. За несколько месяцев до кончины в прокат вышла новая его лента "Несносные леди", где главную роль сыграла одна из муз режиссера Джулия Робертс.
Эрнст Неизвестный
Известный на весь мир скульптор Эрнст Неизвестный скончался в Нью-Йорке в августе на 92-м году жизни. Причем, по словам близких, еще за несколько дней до смерти Неизвестный не жаловался на здоровье.
Наталья Крачковская
Великая советская и российская артистка, наиболее известная по небольшим ролям в картинах "Иван Васильевич меняет профессию" и "12 стульев", была госпитализирована 27 февраля с инфарктом миокарда. Несмотря на все старания врачей, спасти актрису так и не удалось.
Алексей Жарков
В июне в возрасте 68 лет в России ушел из жизни известный актер театра и кино Алексей Жарков. Артист умер после продолжительной болезни. Известно, что в начале марта 2016 года у него случился уже второй инсульт, пережить который он не смог.
Леонард Коэн
Известный канадский музыкант, поэт и певец Леонард Коэн скончался на 83-м году жизни. Широкую известность получил благодаря таким хитам, как Hallelujah и Suzanne. Леонард Коэн родился в 1934 году, карьеру музыканта начал в 1967 году. Всего в активе музыканта 14 студийных альбомов и несколько десятков книг со стихами и творчеством.
Джордж Мартин
Британский музыкальный продюсер Джордж Мартин, ставший знаменитым благодаря работе с группой The Beatles, скончался 9 марта. Мартин был продюсером практически всех альбомов легендарной ливерпульской четверки. Именно поэтому многие называли его "пятым битлом".
Олег Попов
Известный клоун, друг и партнер Юрия Никулина скончался в возрасте 86 лет. Попов умер в Ростове, где был на гастролях, это произошло внезапно. Артист скончался в цирковой гостинице, когда смотрел телевизор, сидя в кресле.
Фидель Кастро
Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. Смерть наступила 26 ноября. В соответствии с волей Кастро его тело было кремировано. Фидель по праву являлся одним из самых выдающихся политических деятелей ХХ века.
Валерий Зельдин
101-летний актер театра и кино Владимир Зельдин был госпитализирован в московскую клинику с низким давлением. 31 октября артист скончался от полиорганной недостаточности. Соболезнования родным актёра выразил сам президент России Владимир Путин.
Джордж Майкл
Популярный певец Джордж Майкл, настоящее имя которого Йоргос Кириакос Панайоту, ушел из жизни 25 декабря в возрасте 53 лет. Его родственники держат в секрете причины смерти и просят уважать их частную жизнь. Однако, по данным СМИ, легендарный музыкант мог скончаться от сердечной недостаточности.
Кэрри Фишер
Американская актриса, известная по роли принцессы Леи в "Звездных войнах", Кэрри Фишер скончалась в возрасте 60 лет. Известно, что 24 декабря она попала в больницу с сердечным приступом после перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Позже было объявлено, что ее состояние оценивалось как стабильное, она находилась в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких. Однако 27 декабря стало известно, что Фишер скончалась в медицинском центре Рональда Рейгана.
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