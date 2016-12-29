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Министр транспорта РФ Максим Соколов, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию крушения самолета, заявил, что в Ту-154, "очевидно, была нештатная работа техники". По его словам, экспертам необходимо выяснить, чем она была вызвана, пишет ТАСС.

Также глава Минтранса отметил, что предварительные данные о причинах авиакатастрофы могут быть получены уже в январе следующего года.

Окончательные выводы о причинах крушения лайнера сделают после полной расшифровки двух бортовых самописцев — параметрического и речевого. По словам Соколова окончательные выводы должны быть сделаны "после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", несмотря на публикации некоторых данных в СМИ.

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ разбился 25 декабря после вылета в Сирию из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека — военные, музыканты и представители СМИ. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС РФ. Выживших в авиакатастрофе нет.