Женщина погибла при столкновении машины со столбом на Алтае

Еще один взрослый и один ребенок пострадали

12 января 2024, 14:30, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Человек погиб, еще двое пострадали при столкновении иномарки со столбом в Горном Алтае, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 11 января около 09:30 вблизи села Шиба Онгудайского района.

"54-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Toyota Corolla Spasio, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору линии электропередачи", – рассказали в полиции.

От полученных травм на месте происшествия скончалась 64-летняя пассажирка иномарки. Водителю и 14-летней девочке понадобилась медпомощь.