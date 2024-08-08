Жутко красиво. Фото грозовых туч, нависших над Барнаулом

Amic.ru заснял момент приближающейся бури

08 августа 2024, 21:15, ИА Амител

Гроза надвигается на Барнаул / Фото: amic.ru

Ливни и молнии снова бушуют в Барнауле, однако в этот раз грозные облака оказались особенно красивыми. Как выглядело небо над краевой столицей — в фотоленте amic.ru

Напомним, что грозы с градом также ожидаются днем и ночью 9 и 10 августа. Ветер будет северо-западный с порывами до 20-22 м/с. Столбики термометров местами поднимутся до +29 градусов, в среднем же ожидается примерно +24 градуса. Ночью в эти двое суток будет +12...+18 градусов.