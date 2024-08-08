Жутко красиво. Фото грозовых туч, нависших над Барнаулом
Amic.ru заснял момент приближающейся бури
08 августа 2024, 21:15, ИА Амител
Гроза надвигается на Барнаул / Фото: amic.ru
Ливни и молнии снова бушуют в Барнауле, однако в этот раз грозные облака оказались особенно красивыми. Как выглядело небо над краевой столицей — в фотоленте amic.ru
Напомним, что грозы с градом также ожидаются днем и ночью 9 и 10 августа. Ветер будет северо-западный с порывами до 20-22 м/с. Столбики термометров местами поднимутся до +29 градусов, в среднем же ожидается примерно +24 градуса. Ночью в эти двое суток будет +12...+18 градусов.
09:43:12 09-08-2024
там вчера у вас коняжки не пробегали? ушли а куда не сказали... всадники мобилы оставили, не доступны...
И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей,
и я услышал одно из четырех животных,
говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
Апокалипсис