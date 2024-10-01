Женщина погибла при пожаре в пригороде Барнаула

Площадь возгорания оценили в 350 "квадратов"

01 октября 2024, 14:31, ИА Амител

Пожар в селе Лебяжье / Фото: МЧС Алтайского края

Тело женщины обнаружили на месте пожара частного двухквартирного дома в барнаульском селе Лебяжье.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, возгорание локализовано, его площадь составила 350 квадратных метров.

"На месте происшествия при разборе обрушившихся конструкций обнаружено тело погибшей женщины", – рассказали в ведомстве.

Помимо жилища, горели надворные постройки. Также была угроза распространения пламени на соседние дома.