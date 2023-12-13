Жительница Барнаула отдала тарологу 700 тысяч рублей за обряды, которые не помогли

Полицейские возбудили уголовное дело

13 декабря 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

25-летняя жительница Барнаула поверила целительнице из интернета и лишилась крупной суммы денег, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушка рассказала, что в начале декабря в соцсети наткнулась на прямой эфир о семейных вопросах, который вела таролог и эзотерик Ефросиния.

"В записи обсуждались семейные вопросы, которые на тот момент были актуальны и важны для женщины в решении волнующих ее проблем, поэтому она решила связаться с "целительницей", – рассказали в ведомстве.

Во время общения таролог пообещала помочь горожанке и предложила провести магические обряды. Девушка согласилась и с тех пор семь раз перевела злоумышленнице деньги – в общей сложности около 700 тысяч рублей.

Впоследствии Ефросиния продолжала писать потерпевшей о необходимости проведения дополнительных обрядов, но денег у горожанки уже не было. Поняв, что ее обманывают, а сеансы не помогают, девушка пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.