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Жительница Барнаула отдала тарологу 700 тысяч рублей за обряды, которые не помогли

Полицейские возбудили уголовное дело

13 декабря 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

25-летняя жительница Барнаула поверила целительнице из интернета и лишилась крупной суммы денег, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушка рассказала, что в начале декабря в соцсети наткнулась на прямой эфир о семейных вопросах, который вела таролог и эзотерик Ефросиния.

"В записи обсуждались семейные вопросы, которые на тот момент были актуальны и важны для женщины в решении волнующих ее проблем, поэтому она решила связаться с "целительницей", – рассказали в ведомстве.

Во время общения таролог пообещала помочь горожанке и предложила провести магические обряды. Девушка согласилась и с тех пор семь раз перевела злоумышленнице деньги – в общей сложности около 700 тысяч рублей.

Впоследствии Ефросиния продолжала писать потерпевшей о необходимости проведения дополнительных обрядов, но денег у горожанки уже не было. Поняв, что ее обманывают, а сеансы не помогают, девушка пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Барнаул Происшествия Мошенники

Комментарии 29

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диванный психолог

12:27:15 13-12-2023

Ладно телефонные мошенники, но здесь жертва сама виновата, хотела обманываться. 25 лет, а ума не нажила. Все помешались на тарологах, астрологах, хьюман дизайне и прочей ерунде. В психологии есть понятие - магическое мышление. Ну и конечно инфантилизм - пускай кто-нибудь другой, например звезды, решат мою проблему за меня, пускай вселенная расскажет, ведь я эгоцентрична, весь мир для меня и звезды тоже для меня... Хотя, видя, как развивается и зарабатывает этот рынок, становится очень грустно от того, что у многих взрослых людей в голове пусто. С годами ума не наживают. Как говорится: "С возрастом приходит только возраст".

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Гость

12:43:55 13-12-2023

диванный психолог (12:27:15 13-12-2023) Ладно телефонные мошенники, но здесь жертва сама виновата, х... "С возрастом приходит только возраст" и старческое слабоумие – это психическое заболевание, проявляющееся в нарушении когнитивных функций организма. В тяжелых случаях больной с деменцией не может выполнять профессиональную работу, имеет трудности в общении с другими людьми и неспособен самостоятельно справляться с повседневными делами.

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Гость

12:29:22 13-12-2023

в науке - медицине никто никогда не даст 100% гарантию, а здесь ждут результата от разводил гадалок

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Гость

12:32:07 13-12-2023

это плата за то что в школе плохо учились, и как следствие вера в карты, астрологов и прочих мошенников.

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Гость

15:03:38 13-12-2023

Гость (12:32:07 13-12-2023) это плата за то что в школе плохо учились, и как следствие в... не совсем так, в моем окружении много людей, которые были отличниками, получили хорошее высшее образование, работают на хорошей работе, и в целом очень интересные и разносторонние люди, но все же верят в нумерологию, астрологию и т.п.

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Гость

02:32:44 14-12-2023

Гость (12:32:07 13-12-2023) это плата за то что в школе плохо учились, и как следствие в... Да чего там думать , подкинуть монету , орел или решка и не надо к гадалкам ходить деньги тратить . ????

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Гость

12:32:32 13-12-2023

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. --------- А в чем мошенничество то? Ефросиния продолжала писать потерпевшей о необходимости проведения дополнительных обрядов, но денег у горожанки уже не было ------- Ей же по русски писали о необходимости дополнительных обрядов)))

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Гость

12:40:51 13-12-2023

Дайте я ей на кофейной гуще погадаю)))

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Гость

12:48:54 13-12-2023

Гость (12:40:51 13-12-2023) Дайте я ей на кофейной гуще погадаю)))... Вы альтруист? Сказано же, что деньги у нее кончились)))

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Гость

13:14:18 13-12-2023

Гость (12:48:54 13-12-2023) Вы альтруист? Сказано же, что деньги у нее кончились)))... Ниче. займет пусть. я подожду)

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Гость

13:37:51 13-12-2023

Гость (12:48:54 13-12-2023) Вы альтруист? Сказано же, что деньги у нее кончились)))... а кредит взять, а квартиру/машину продать?

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Гость

12:42:38 13-12-2023

Какие здесь умные. Значит вас еще не припекало, когда не знаешь к кому еще обратиться для решения проблемы.

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Диванный психолог

13:52:06 13-12-2023

Гость (12:42:38 13-12-2023) Какие здесь умные. Значит вас еще не припекало, когда не зна... Те, о ком говорится в статье, и к кому, видимо, предлагаете обращаться вы, к сожалению, вам тоже НЕ помогут решить проблему. Поэтому избавляйтесь от вашего желания в трудных ситуациях скинуть с себя ответственность на кого-то постороннего или найти чудесную "таблетку" от всех проблем. В крайнем случае есть психологи и психотерапевты. Но там тоже не ждите чудо, потому что результат будет зависеть целиком и полностью только от вас и ваших действий.

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Гость

12:54:46 13-12-2023

да это же первоначальный взнос на ипотеку....

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Гость

12:56:27 13-12-2023

Всю эту эзотерику, где она отдаляется от психологии и переходит к магии, мракобесию и лженауке, можно считать развлечением. Вот отдала 700к за развлечение. Считай, на Мальдивы съездила. Хотя от них больше пользы было бы))

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Гость

13:15:13 13-12-2023

Любой простой человек может сходить со своими проблемами к тарологу, астрологу, психологу а также в церковь или в приемную депутата. Результат от этого не изменится...

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Гость

13:39:22 13-12-2023

Гость (13:15:13 13-12-2023) Любой простой человек может сходить со своими проблемами к т... Результат от этого не изменится... результат да, не изменится, только взносы разные

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Гость

13:26:34 13-12-2023

Я, со своей пенсией на такой шаг никогда бы не пошел - три года не есть, не пить, не справлять естественные надобности, не платить государству - ЖКХ, капремонт.... В этом противостояние всегда победит государство.

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Гость

14:03:41 13-12-2023

У меня нет 700 тыщ - я и не иду к разным тарологам, хиромантам, ясновидящим и т.д. А у нее, видимо, деньги были лишние, если отдала.

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Гость

14:08:38 13-12-2023

Гость (14:03:41 13-12-2023) У меня нет 700 тыщ - я и не иду к разным тарологам, хиромант... может потому и нет??

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Гость

14:05:15 13-12-2023

Остается только порадоваться за девушку, что в 25 лет у нее есть свободные 700 тысяч.

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Гость

14:15:57 13-12-2023

Гость (14:05:15 13-12-2023) Остается только порадоваться за девушку, что в 25 лет у нее ... Вы хотели сказать "были"?)))

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Гость

14:20:37 13-12-2023

Гость (14:05:15 13-12-2023) Остается только порадоваться за девушку, что в 25 лет у нее ... наработала

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Гость

15:52:46 13-12-2023

Если бы она верила настоящему Богу, а не попам и астрологам, и прочим проходимцам, то бы не лишилась 700 000, как и многие другие, которые каждый день попадаются на удочку этим друзьям.

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Гость

16:37:23 13-12-2023

Гость (15:52:46 13-12-2023) Если бы она верила настоящему Богу, а не попам и астрологам,... А кто у нас тут настоящий бог?

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Гость

16:47:33 13-12-2023

Гость (16:37:23 13-12-2023) А кто у нас тут настоящий бог?... Аз есьм! Пади на колени презренная!

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Гость

11:58:20 14-12-2023

Гость (15:52:46 13-12-2023) Если бы она верила настоящему Богу, а не попам и астрологам,... бог часто отворачивается от людей и на просьбы не реагирует

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Гость

16:45:14 13-12-2023

"Девушка семь раз перевела злоумышленнице деньги". с этим понятно. А у какой женщины проблемы-то были? "Обсуждались вопросы, которые были актуальны и важны для женщины в решении волнующих ее проблем". У Ефросиньи, что ли?

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Гость

02:37:37 14-12-2023

Гость (16:45:14 13-12-2023) "Девушка семь раз перевела злоумышленнице деньги". с этим по... Имя красивое , Ефросинья .

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