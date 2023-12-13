Жительница Барнаула отдала тарологу 700 тысяч рублей за обряды, которые не помогли
Полицейские возбудили уголовное дело
13 декабря 2023, 12:15, ИА Амител
25-летняя жительница Барнаула поверила целительнице из интернета и лишилась крупной суммы денег, сообщили в МВД Алтайского края.
Девушка рассказала, что в начале декабря в соцсети наткнулась на прямой эфир о семейных вопросах, который вела таролог и эзотерик Ефросиния.
"В записи обсуждались семейные вопросы, которые на тот момент были актуальны и важны для женщины в решении волнующих ее проблем, поэтому она решила связаться с "целительницей", – рассказали в ведомстве.
Во время общения таролог пообещала помочь горожанке и предложила провести магические обряды. Девушка согласилась и с тех пор семь раз перевела злоумышленнице деньги – в общей сложности около 700 тысяч рублей.
Впоследствии Ефросиния продолжала писать потерпевшей о необходимости проведения дополнительных обрядов, но денег у горожанки уже не было. Поняв, что ее обманывают, а сеансы не помогают, девушка пошла в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.
12:27:15 13-12-2023
Ладно телефонные мошенники, но здесь жертва сама виновата, хотела обманываться. 25 лет, а ума не нажила. Все помешались на тарологах, астрологах, хьюман дизайне и прочей ерунде. В психологии есть понятие - магическое мышление. Ну и конечно инфантилизм - пускай кто-нибудь другой, например звезды, решат мою проблему за меня, пускай вселенная расскажет, ведь я эгоцентрична, весь мир для меня и звезды тоже для меня... Хотя, видя, как развивается и зарабатывает этот рынок, становится очень грустно от того, что у многих взрослых людей в голове пусто. С годами ума не наживают. Как говорится: "С возрастом приходит только возраст".
12:43:55 13-12-2023
диванный психолог (12:27:15 13-12-2023) Ладно телефонные мошенники, но здесь жертва сама виновата, х... "С возрастом приходит только возраст" и старческое слабоумие – это психическое заболевание, проявляющееся в нарушении когнитивных функций организма. В тяжелых случаях больной с деменцией не может выполнять профессиональную работу, имеет трудности в общении с другими людьми и неспособен самостоятельно справляться с повседневными делами.
12:29:22 13-12-2023
в науке - медицине никто никогда не даст 100% гарантию, а здесь ждут результата от разводил гадалок
12:32:07 13-12-2023
это плата за то что в школе плохо учились, и как следствие вера в карты, астрологов и прочих мошенников.
15:03:38 13-12-2023
Гость (12:32:07 13-12-2023) это плата за то что в школе плохо учились, и как следствие в... не совсем так, в моем окружении много людей, которые были отличниками, получили хорошее высшее образование, работают на хорошей работе, и в целом очень интересные и разносторонние люди, но все же верят в нумерологию, астрологию и т.п.
02:32:44 14-12-2023
Гость (12:32:07 13-12-2023) это плата за то что в школе плохо учились, и как следствие в... Да чего там думать , подкинуть монету , орел или решка и не надо к гадалкам ходить деньги тратить . ????
12:32:32 13-12-2023
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. --------- А в чем мошенничество то? Ефросиния продолжала писать потерпевшей о необходимости проведения дополнительных обрядов, но денег у горожанки уже не было ------- Ей же по русски писали о необходимости дополнительных обрядов)))
12:40:51 13-12-2023
Дайте я ей на кофейной гуще погадаю)))
12:48:54 13-12-2023
Гость (12:40:51 13-12-2023) Дайте я ей на кофейной гуще погадаю)))... Вы альтруист? Сказано же, что деньги у нее кончились)))
13:14:18 13-12-2023
Гость (12:48:54 13-12-2023) Вы альтруист? Сказано же, что деньги у нее кончились)))... Ниче. займет пусть. я подожду)
13:37:51 13-12-2023
Гость (12:48:54 13-12-2023) Вы альтруист? Сказано же, что деньги у нее кончились)))... а кредит взять, а квартиру/машину продать?
12:42:38 13-12-2023
Какие здесь умные. Значит вас еще не припекало, когда не знаешь к кому еще обратиться для решения проблемы.
13:52:06 13-12-2023
Гость (12:42:38 13-12-2023) Какие здесь умные. Значит вас еще не припекало, когда не зна... Те, о ком говорится в статье, и к кому, видимо, предлагаете обращаться вы, к сожалению, вам тоже НЕ помогут решить проблему. Поэтому избавляйтесь от вашего желания в трудных ситуациях скинуть с себя ответственность на кого-то постороннего или найти чудесную "таблетку" от всех проблем. В крайнем случае есть психологи и психотерапевты. Но там тоже не ждите чудо, потому что результат будет зависеть целиком и полностью только от вас и ваших действий.
12:54:46 13-12-2023
да это же первоначальный взнос на ипотеку....
12:56:27 13-12-2023
Всю эту эзотерику, где она отдаляется от психологии и переходит к магии, мракобесию и лженауке, можно считать развлечением. Вот отдала 700к за развлечение. Считай, на Мальдивы съездила. Хотя от них больше пользы было бы))
13:15:13 13-12-2023
Любой простой человек может сходить со своими проблемами к тарологу, астрологу, психологу а также в церковь или в приемную депутата. Результат от этого не изменится...
13:39:22 13-12-2023
Гость (13:15:13 13-12-2023) Любой простой человек может сходить со своими проблемами к т... Результат от этого не изменится... результат да, не изменится, только взносы разные
13:26:34 13-12-2023
Я, со своей пенсией на такой шаг никогда бы не пошел - три года не есть, не пить, не справлять естественные надобности, не платить государству - ЖКХ, капремонт.... В этом противостояние всегда победит государство.
14:03:41 13-12-2023
У меня нет 700 тыщ - я и не иду к разным тарологам, хиромантам, ясновидящим и т.д. А у нее, видимо, деньги были лишние, если отдала.
14:08:38 13-12-2023
Гость (14:03:41 13-12-2023) У меня нет 700 тыщ - я и не иду к разным тарологам, хиромант... может потому и нет??
14:05:15 13-12-2023
Остается только порадоваться за девушку, что в 25 лет у нее есть свободные 700 тысяч.
14:15:57 13-12-2023
Гость (14:05:15 13-12-2023) Остается только порадоваться за девушку, что в 25 лет у нее ... Вы хотели сказать "были"?)))
14:20:37 13-12-2023
Гость (14:05:15 13-12-2023) Остается только порадоваться за девушку, что в 25 лет у нее ... наработала
15:52:46 13-12-2023
Если бы она верила настоящему Богу, а не попам и астрологам, и прочим проходимцам, то бы не лишилась 700 000, как и многие другие, которые каждый день попадаются на удочку этим друзьям.
16:37:23 13-12-2023
Гость (15:52:46 13-12-2023) Если бы она верила настоящему Богу, а не попам и астрологам,... А кто у нас тут настоящий бог?
16:47:33 13-12-2023
Гость (16:37:23 13-12-2023) А кто у нас тут настоящий бог?... Аз есьм! Пади на колени презренная!
11:58:20 14-12-2023
Гость (15:52:46 13-12-2023) Если бы она верила настоящему Богу, а не попам и астрологам,... бог часто отворачивается от людей и на просьбы не реагирует
16:45:14 13-12-2023
"Девушка семь раз перевела злоумышленнице деньги". с этим понятно. А у какой женщины проблемы-то были? "Обсуждались вопросы, которые были актуальны и важны для женщины в решении волнующих ее проблем". У Ефросиньи, что ли?
02:37:37 14-12-2023
Гость (16:45:14 13-12-2023) "Девушка семь раз перевела злоумышленнице деньги". с этим по... Имя красивое , Ефросинья .