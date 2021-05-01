Традиция красить яйца на Пасху пришла к нам из глубины веков, и в каждой семье существуют свои любимые способы. Учитывая, что писанка (крашеное яйцо) считается еще и оберегом, ее можно дарить друзьям и близким. А чтобы подарок был красивым и необычным, amic.ru напоминает 10 самых интересных вариантов украшения яиц, простых и безопасных.
Луковая шелуха
Природные материалы – это самый экологически чистый и самый безопасный способ украшения яиц. Самый известный из них – это способ красить яйца при помощи луковой шелухи. В зависимости от концентрации отвара яйца получаются красноватыми, темно-коричневыми или бежевыми.
Как красить: луковую шелуху (чем больше, тем лучше) кипятим примерно полчаса и даем отвару настояться. Затем в отвар кладем сырые яйца и варим до готовности.
Разноцветные яйца
Если вы опасаетесь использовать красители для яиц, которые продаются в магазинах, но хотите чтобы они были всех цветов радуги, советуем вам вспомнить природные красители, которыми испокон веков пользовались наши предки.
Так, зеленые яйца можно получить, если сварить их в отваре шпината, крапивы, петрушки или укропа.
В желтый цвет окрасить яйца поможет куркума – стоит их только сварить вместе с ней. А фиалки окрасят яйца в фиолетовый цвет. В этом случае варить их вместе с фиалками не придется. Лучше сварить яйца заранее, затем взять цветы фиалки, залить их горячей водой, дать раствору настояться и замочить в нем яйца на ночь. Все просто.
Скорлупа грецкого ореха или молотый кофе окрасят яйца в светло-бежевый или коричневый цвет (зависит от концентрации отвара, в котором будут вариться яйца).
Красная капуста придаст яйцам синий цвет. Нужно будет их только натереть листьями капусты.
Оранжевый цвет придаст яйцам сок моркови – нужно только опустить яйца в свежевыжатый сок на 15-20 минут. Аналогично красим яйца при помощи сока свеклы. В этом случае получится красивый насыщенный оттенок бордового цвета.
С помощью мулине
Немного трудоемкий способ, но зато эффектный: красить яйца при помощи ниток мулине. Нужно плотно обмотать яйцо разными нитями и сварить. Краска с ниток перейдет на яйца, и они получатся яркие и полосатые.
Трафареты
Можно вырезать самому из бумаги различные трафареты, приклеить их к яйцу, затем сварить его в красителе и убрать трафарет. Кстати, в качестве трафарета отлично подойдут листики зелени – петрушки, укропа или чего-то еще подобного. Для этой же цели можно использовать и малярный скотч. Фантазируйте!
Термонаклейки
Легко, просто, быстро и красиво – это все про термонаклейки для яиц, которые сегодня продаются в любом магазине. Нужно заранее сварить яйцо, надеть на него наклейку и опустить яйцо в кипящую воду. На ваших глазах произойдет чудо: на яйце появится "кольчужка" с красивым рисунком. Наверняка это понравится вашим детям.
Еще один способ украшения яиц, который обрадует малышей, – это рисунки на них с помощью сахарной пудры. Нужно развести пудру в воде, чтобы смесь была густой, и с помощью кондитерского шприца нанести узор на уже сваренные и покрашенные яйца.
Шелк
Безумно красивые яйца получатся, если окрасить их при помощи шелка. Сырые яйца сначала нужно завернуть в кусочки натурального шелка, а затем – в белую ткань и варить в обычной воде, в которую чуть-чуть добавить уксус.
Красители
Самый простой способ покрасить яйца – использовать покупные красители из пасхальных наборов. Как пользоваться – указано на упаковке. Нужно просто развести красители водой, добавить туда уксус и опустить ненадолго сваренные яйца. Итог будет ярким, радужным и праздничным.
Яйца – детям
logoslovo.ru
Можно сварить яйца и объявить среди детей конкурс на самое красивое и оригинальное украшение. В ход можно пустить все: маркеры-фломастеры, цветную бумагу, а также бисер и стразы. Кто знает, может быть, ваш ребенок сумеет затмить самого Фаберже!
Мраморные яйца
Необычно смотрятся яйца, окрашенные "под мрамор". Для этого нужно в воду с пищевым красителем добавить 1 ст. ложку растительного масла. Маслянистая жидкость неравномерно окрашивает яйцо, и получается эффект "мрамора". Тут важно перемешивать краску перед тем, как опустить туда новое яйцо.
Полезные советы:
- Варить яйца нужно в соленой воде, чтобы они не лопались.
- Перед покраской яйца можно смазать уксусом, чтобы краска легла равномерно.
- После покраски яйца нужно смазать растительным маслом. Так они будут красиво блестеть.
Материал впервые опубликован 25 апреля 2016 года
Комментарии
Или девка с красной москвой...
Кто готов биться яицами? Выходи по одному!
Ага, мне мои ещё нужны! сам иди бейся об столб.