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Когда жителям Барнаула дадут горячую воду по контуру ТЭЦ-3

, ИА "Амител"
Горожанам продолжают постепенно подключать водоснабжение
Фото: ok.ru

Фото: ok.ru

В Барнауле начали запуск горячей воды по контуру ТЭЦ-3 24 мая, что на 12 дней раньше заявленного срока.

Подключение ведется постепенно, по мере устранения повреждений, выявленных во время испытаний.

Как сообщает городская мэрия, по состоянию на 29 мая устранены 131 из 203 повреждений на теплосетях.

Всем потребителям горячая вода поступит, когда завершится ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования. Согласно плану, все мероприятия по контуру ТЭЦ-3 должны быть проведены до 5 июня.

Список домов, где горячая вода появилась или появится уже в ближайшие часы, можно увидеть на карте:

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

30.05.2019 18:32
Евгения

10 домов, а сколько пиара

0  0
30.05.2019 18:52
гость

Спальные районы как были без воды так и будут до 5.

0  0
30.05.2019 19:23
- гость -

Раньше к АЗА были подключены, максимум 5 дней все работы делали, а то и за 2-3 справлялись.

0  0
30.05.2019 20:15
- гость -

глубоконеуважаемые барнаульские энергетики, у вас нет ни стыда, ни чести. За такие вот новости ни о чем вас еще больше будет неуважать (мягко говоря) половина города. Никогда ещё вы не заканчивали свои никчемные «ремонты» раньше срока, тогда как в других городах на это уходит 1…2 недели, а не месяц

0  0
30.05.2019 23:24
Александр

А карта обновляться будет?

0  0
31.05.2019 01:08
Иван

Добрый вечер! Отключение горячей воды в мае, когда температура ещё не устоялась, становится плохой традицией в Барнауле. Это вызывает только отрицательные эмоции, если не сказать больше. Но попробуем провести анализ этой ситуации на трезвую голову. Итак, две первые версии являются самыми безобидными, либо руководители тепловой компании имеют связи в бизнесе по продаже обогревателей и водонагревательных приборов, либо им просто нравиться издеваться над людьми. При этих вариантах вызывает вопросы позиция городских и краевых властей, которые не только не могут привести в чувство этих горе руководителей, но и рапортуют о каких-то результатах. В этом году вообще сложилась комичная ситуация, когда после отключения горячей воды в центре, добрые люди, видно, сделали внушение в индивидуальном порядке этим горе руководителям, после чего они быстренько включили воду и объяснили это тем, что порывы устранены. Но почему целые кварталы жилых домов, где вообще нет порывов сидят без горячей воды? Теперь приступим к рассмотрению основных версий. Итак, если рассуждать логически, то тепловая компания существует и развивается за счёт денег, которые платит население за предоставление услуг по отоплению и нагреву воды. Тогда, при рассмотрении действий наших руководителей тепловой компании, возникает вопрос, а они адекватные люди? Складывается картина, когда пчёлы против мёда. Они почти на два месяца выключают горячую воду и сами себе приносят убытки. Про необходимость ремонтов и их качество говорит результат прошедшей зимы, а так же аналогичная практика других городов, где такой картины не наблюдается во всей России. Тогда возникает закономерный вопрос, как всё это объяснить. Такое объясняется только одним, воруют. Попробуем проанализировать способы воровства. Самый первый, это воровство источника тепла, уголь, мазут, газ... Следующий, воровство через подрядные организации, которые привлекают для ремонта. Ведь, если вспомнить их объяснение о таком раннем выключении горячей воды, то они испугались, что их подрядчики потерпят убытки,

0  0
31.05.2019 09:59
Муля

В центра самые приближенные им в первых рядах горячую воду дают, а те кто в дальних спальных районах это не люди им вода горячая не нужна. И вообще воду горячую надо отключать со 2-ой ТЭЦ, а не с 3-ей. А лучше вообще ее не отключать для всех работ достаточно недели чтобы устранить все неполадки.

0  0
31.05.2019 10:07
Гость

Ремонты надо делать в июле когда все в отпусках, тепло на улице и это проходит менее безболезненно для населения. А отключение в мае действительно много кому видимо выгодно

0  0
31.05.2019 10:14
- гость -


31.05.2019 09:59
Муля


ну и тварь же ты..

0  0
31.05.2019 10:40
- гость -

Чёт про собаку никто не пишет ))

0  0
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