В отношении сахалинца, напавшего в понедельник днем, 3 июня, с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска в здании городской администрации, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК.

"В отношении 31-летнего жителя города Холмска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Установлено, что 3 июня 2019 года во второй половине дня подозреваемый, находясь в холле здания администрации г. Южно-Сахалинска, нанес топором, принесенным с собой, не менее пяти рубленых ран в области головы и туловища одному из находящихся там людей", – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, устанавливаются мотивы совершенного преступления. "Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", – отмечает СК.

В СМИ сообщается, что нападающий пытался попасть к мэру на прием, однако для этого надо записываться заранее, о чем ему и было сказано. Услышав отказ, мужчина выхватил топор для рубки мяса, бросился на ближайшего человека и нанес ему множество рубленых ран. Сотрудникам мэрии удалось скрутить посетителя и дождаться приезда полиции. По информации телекомпании АСТВ, у 31-летнего мужчины также к руке был примотан нож, еще один находился в сумке.