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Тулин рассказал про свое видение "Изумрудного" и призвал общественников к миру

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Барнаульский бизнесмен ответил на претензии его концепции

Обсуждение первых набросков концепции реновации барнаульского парка "Изумрудный" вызвало споры и разногласия. Причем у тех общественников, которые и объединились вокруг клочка земли в центре города. Сначала они организовали субботник, участие в котором приняли губернатор края Виктор Томенко и глава Барнаула Сергей Дугин, а затем – 27 мая – на специальном круглом столе представили проекты реконструкции барнаульского парка.

Концепция раздора

Сейчас общественники никак не могут решить, какой проект будет верным, чтобы именно его положить на стол руководителей края для выделения финансирования. Точкой раздора стали итоги двух голосований за самую интересную концепцию. В одном из них победил вариант ряда общественников, включая Максима Максименко, Александра Деринга, Владислава Вакаева, в другом – Павла Тулина.

Первые предлагают оставить в "Изумрудном" мемориальную зону, территорию для активных занятий спортом, в частности велодорожку, воркаут, скейтпарк, скалодром, и выгула собак. А также обновление насаждений и уплотнение посадок в некоторых местах парка.

Тулин же предлагает сделать в парке спортивную зону. Его проект подготовил Центр консалтинга и бизнес-образования "Системы Роста" из Москвы на основе проекта, разработанного еще 10 лет назад барнаульским архитектором Владимиром Золотовым. Согласно этой концепции, Тулин планирует создать парк активного отдыха и спорта. На территории "Изумрудного" должны появиться летний бассейн, первый в Барнауле коворкинг для молодых предпринимателей, летний кинотеатр, лекторий, еще несколько кафе, детские площадки, фитнес-центр, большой спортивный комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров. Также Тулин предлагает построить в парке новый планетарий, причем за собственные деньги, и возвести храм. Остальная же территория будет обустроена под тихий отдых. Это около 92% от общей площади парка (территория парка – 19 гектаров).

Что предлагает Павел Тулин

5 июня Тулин собрал ряд журналистов, чтобы прояснить свою позицию по застройке парка. Он сообщил, что ему нравятся все три концепции, в которых есть свои большие плюсы. А потому предложил их объединить в одну большую концепцию и совместно представить проект на стол губернатора, чтобы получить из бюджета региона средства для начала работ.

Тулин отметил, что из всех идей коллег он отметил создание ландшафтного парка – ботанического музея под открытым небом от Петра Анисифорова и расширение центральной аллеи от группы общественников, которую представляют архитектор Александр Деринг и депутат АКЗС Владислав Вакаев.

По словам бизнесмена, он уже получил согласие на совместную работу от Петра Анисифорова. Что касается группы Вакаева-Деринга, то бизнесмен согласия не получил, но рад будет, если они согласятся.

По мнению Тулина, ключевая точка спора – капитальное строительство. Общественники против огромного спорткомплекса на территории парка. Тулин же уверен, что без него не удастся привлечь частные средства. Речь идет о миллиарде рублей, которые готовы выделить коммерческие организации. Более того, строительство обновленного парка уже может завершиться в 2022 году и после этого "Изумрудный" будет передан на баланс городских властей.

Павел Тулин рассказал журналистам, что спорткомплекс будет расположен в той зоне, где находятся "больные" деревья. В зоне кладбища никаких сооружений не планируется. Спортивная зона смещается ближе к проспекту Комсомольскому, где сейчас строится ледовый дворец "Алтай". Бизнесмен добавил, что проекта комплекса пока не существует. Он надеется, что создать его и вписать в парк помогут архитекторы, которых он, собственно, и призвал объединить усилия.

В целом Павел Тулин заявил, что он готов к диалогу и готов отказаться от ряда объектов, которые бы он хотел видеть в парке, если против этого будет общественность. Однако последние против союза с Тулиным из-за того, что его проект предусматривает снос деревьев.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.06.2019 15:57
- гость -

Тулин! Оставь парк в покое со своими финтес-центрами и застройкой в 12 тысяч квадратных метров!!!

Дайте людям парк для тихих прогулок/пробежек среди зелени! Без убогих бетонных сооружений!

0  0
6.06.2019 16:04
- гость -

Ещё пару лет повозмущаетесь и земля с молотка уйдет каким-нибудь варягам. Парк уже полное убожество. Там ни бегать, ни с детьми не погулять.

0  0
6.06.2019 16:13
гость


6.06.2019 16:04
- гость -

Тем не менее, люди там до сих гуляют, бегают, ездят на велосипедах и т.д., где вырубили часть парка, оставили пни, растут деревья из пней, тополь поднимается.
Гуляем там регулярно, кстати народу всегда примерно 100 человек, а то и поболее, машин у ворот практически нет, это я к тому, что нет необходимости пилить часть территории и закатывать под 200 мест парковок.

В общем горожанам нужно только озеленение в виде деревьев, кустарников, а не бизнес проекты.

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