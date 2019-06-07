Конопля взошла на огромном газоне посреди Бийска

Газон из конопли вслед за Камнем-на-Оби появился в алтайском Бийске. Как сообщает "Бийский рабочий", конопля взошла на газоне возле перекрестка ул. Советская – ул. Стахановская. Газон настолько большой, что местные жители шутят: в засуху одной спички хватит, чтобы охмелело полрайона.
Как пояснила начальник отдела благоустройства городского управления ЖКХ Ирина Скобкова, меры по выкосу конопли примут незамедлительно, учитывая ее доступность и масштаб плантации. Вообще же город занимается покосом лишь на тех участках, чьи собственники неизвестны.
Специалисты управления отметили, что конопля обычно встречается в частном секторе и за гаражами, откуда она взялась на газоне посреди города, точно неизвестно. Возможно, сюда завезли землю с семенами конопли.
В бийском управлении Россельхознадзора рассказали, что алтайская конопля – это растение, которое в советские годы массово выращивали как прядильное растение (из конопляного волокна делали веревки, канаты и шили мешки). Позже выращивать коноплю в промышленных масштабах перестали, но она прижилась как сорняк. Кстати, каннабиоидов в алтайской конопле гораздо меньше, чем в дальневосточной, поэтому она не обладает сильным дурманящим эффектом.
Напомним, ранее в г. Камне-на-Оби Алтайского края конопля взошла на участке, благоустроенном по программе "Городская среда". Как сообщал координатор проекта "Городская среда", депутат АКЗС Игорь Панарин, ситуацию с халатностью, "прославившей" Алтайский край на всю страну, планировали обсудить на краевом совещании.
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