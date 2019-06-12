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Двое жителей Рубцовска похитили из киоска 50 пачек сигарет и семь пачек семечек

, ИА "Амител"
Полицейские разыскали очевидцев происшествия и с их помощью установили подозреваемых
Возбуждено уголовное дело, ведется сбор доказательств вины подозреваемых / Фото: football.hiblogger.net

Возбуждено уголовное дело, ведется сбор доказательств вины подозреваемых / Фото: football.hiblogger.net

В Алтайском крае полицейские задержали двоих жителей Рубцовска, которые подозреваются в краже из торгового киоска, сообщает региональное МВД.

"В конце мая в полицию поступило сообщение о хищении товара из киоска, расположенного по бульвару Победы. При проведении осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленники проникли в торговую точку ночью путем взлома решетки, установленной на окне", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что злоумышленники похитили 50 пачек сигарет и семь пачек семечек.

Полицейские разыскали очевидцев происшествия и с их помощью установили подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались двое местных жителей, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело, ведется сбор доказательств вины подозреваемых. Похищенное имущество изъято и возращено владельцу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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