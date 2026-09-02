Первый рюкзак и сладкая вата. Алтайский шинный комбинат провел праздник ко Дню знаний

Дети сотрудников АШК попробовали себя в роли исследователей, увидели работу спецслужб и получили тематические подарки

02 сентября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFH1k969

"Машина времени, путешествие в знания" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Конец августа для школьников — время подготовки к новому учебному году. Кто-то впервые собирает портфель, кто-то ждет встречи с друзьями после каникул. А для детей сотрудников Алтайского шинного комбината это стало поводом для большого семейного праздника ко Дню знаний.

29 августа на аллее Шинников собрались работники предприятия и их дети. Для гостей подготовили программу "Машина времени, путешествие в знания" с научными шоу, развлечениями, тематическими зонами, угощениями и подарками. Особое внимание организаторы уделили безопасности: дети познакомились с работой пожарных и медиков, увидели служебные автомобили, узнали правила поведения в сложных ситуациях и попробовали оказать первую помощь.

Праздник, объединяющий семьи

Для сотрудников АШК такие встречи уже стали доброй традицией. Предприятие проводит семейные мероприятия не только ко Дню знаний, но и к Новому году, Дню химика и другим праздникам.

Юлия Вельш работает на комбинате с 2023 года архивариусом. На праздник она пришла с дочерью Сашей, которая в сентябре пойдет в первый класс. По ее словам, такие события дают детям возможность не только повеселиться, но и увидеть, где работают их родители.

"Я считаю, что для детей это очень хорошая практика познакомиться, пообщаться, социализироваться", — отметила она.

Сама Саша уже посещала праздники на комбинате. Больше всего ей запомнился Новый год — тогда детям устроили катание на лошадях. В этот раз девочка пришла за новыми впечатлениями, а заодно получила свой первый школьный рюкзак.

Юлия Вельш с дочкой Сашей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Такие события показывают, что предприятие заботится не только о производственных результатах, но и о семьях сотрудников, отметил Владимир Панин. Он работает на комбинате шестой год, на праздник пришел вместе с тремя детьми.

"Важно, что у нас есть возможность приходить на такие мероприятия вместе с семьей. Дети видят, где работают их родители, чем занимаются, понимают ценность профессии. Хорошо, что есть мероприятия ко Дню защиты детей, Новому году, 1 сентября. Семья может прийти, отдохнуть, повеселиться, а дети — получить подарки и сувениры от предприятия", — рассказал Владимир Панин.

Владимир Панин с супругой и детьми / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А вот Егор Иванов работает на АШК уже 13 лет. Он пришел на праздник с младшим сыном и отметил, что в последние годы подобных мероприятий стало больше. По его словам, это хорошая возможность провести время вместе с семьей и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

"Молодец Шинный комбинат — руководство всегда пытается организовать разные праздники и для взрослых, и для детей. Я доволен. Коллектив хороший, предприятие вообще процветающее, выходим на новые уровни", — поделился Егор Иванов.Его старший сын уже побывал на экскурсии "Наследники шинных традиций", которую АШК организовал для детей сотрудников. Ребятам показали предприятие изнутри, оборудование и рабочие процессы. Если в будущем сын захочет связать профессию с заводом, отец готов его поддержать, поскольку считает, что в Барнауле не так много предприятий, которые предлагают такие условия работы и поддержки семей.

Егор Иванов с супругой и младшим сыном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не только праздники

Для АШК семейные мероприятия — только часть социальной работы. На предприятии есть несколько видов материальной помощи: в связи с рождением ребенка и вступлением в брак, по болезни, а также для семей, которые столкнулись с трудностями.

Заместитель генерального директора по административным вопросам Антон Скоробогатов рассказал, что в 2026 году различные виды поддержки получили около 280 семей: более 30 сотрудников — в связи с рождением ребенка, еще 36 — при бракосочетании, 85 детей сотрудников, которые идут в первый класс, получили подарки к началу учебного года. Пересмотрели и доходы сотрудников.

"Самым главным и самым значимым фактором для работников является заработная плата. За последние два с половиной года мы в общей сложности увеличили ее на 25%. Сегодня в среднем это 95 тыс. рублей", — уточнил Антон Скоробогатов.

И подчеркнул, что для предприятия важно создавать условия, при которых сотрудники чувствуют стабильность и уверенность. Помимо материальной поддержки, на комбинате действуют различные программы поощрения, наставничества, развивается обратная связь через профсоюз и горячую линию "Росхим".

Антон Скоробогатов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На самом празднике о рабочих задачах и производственных вопросах никто не говорил. В этот день главными героями стали дети: они рисовали, играли, знакомились со спецтехникой, участвовали в активностях, получали угощения и подарки.

"Машина времени, путешествие в знания" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Например, восьмилетняя Таисия Бочкарева хорошо знакома с праздниками на АШК. Больше всего девочке запомнился День химика. Тогда главным подарком для нее стал набор для химических экспериментов. На мероприятии ко Дню знаний девочка снова нашла занятие по душе — выбрала аквагрим и превратилась в прекрасного единорога.

Таисия Бочкарева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

АО ПО "Алтайский шинный комбинат" — одно из ведущих предприятий шинной отрасли России. Комбинат производит шины для грузовых и легковых автомобилей, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, а также авиационные шины, в том числе для самолетов МС-21 и Superjet 100 ("Суперджет") в рамках программы импортозамещения.

АО ПО "АШК"

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