Главный приоритет. Барнаульский депутат предложила сделать жизнь семей комфортнее

Анна Галицкая считает, что семьям нужны не только выплаты, но и возможности проводить больше времени вместе, а родителям — право выбирать формат образования для ребенка

02 сентября 2026, 10:00, ИА Амител

Анна Галицкая / Фото: партия "Новые люди"

Семья — одна из главных ценностей общества. В этом уверена депутат Барнаульской городской Думы, многодетная мама Анна Галицкая. В своей работе она часто сталкивается с вопросами жителей, которые касаются воспитания детей, образования и семейных расходов. Поэтому сейчас депутат предлагает изменить подход к поддержке семей: создать "Семейный тариф" для совместного отдыха и закрепить образовательное финансирование за ребенком, чтобы родители могли выбирать наиболее подходящий вариант обучения.

От обращения жителей к системным решениям

Работа депутата начинается с общения с людьми. Жители рассказывают о проблемах во дворах, на улицах, в социальных учреждениях. Но за отдельными обращениями часто стоят более широкие вопросы, которые требуют не разового решения, а изменений в самой системе.

Анна Галицкая уверена: важно не только помочь человеку в конкретной ситуации, но и понять, почему подобные проблемы возникают у разных семей.

Анна Галицкая / Фото: партия "Новые люди"

"Когда человек приходит с конкретным вопросом, важно не просто помочь ему в этой ситуации. Нужно посмотреть глубже и понять, почему такие обращения появляются. Если одна и та же проблема повторяется у разных семей, значит, необходимо искать системное решение", — говорит Галицкая.

Причем поддержка семьи — это не только финансовая помощь. Не менее важно создавать условия, при которых родители и дети могут проводить время вместе, общаться и формировать общие воспоминания.

Анна Галицкая / Фото из архива депутата

"Основа счастливого будущего — это крепкая семья. А счастье семьи заключается в общении, в том, чтобы родители и дети были рядом, вместе посещали интересные мероприятия, занимались спортом, получали новые впечатления", — отмечает депутат.

При этом современный ритм жизни часто оставляет семьям все меньше времени друг на друга. Родители заняты работой, дети — учебой и дополнительными занятиями, а совместный отдых нередко становится редкостью.

Анна Галицкая / Фото из архива депутата

Семейный тариф

Одна из инициатив Анны Галицкой — создание "Семейного тарифа". Суть проста: сделать совместные походы в культурные, спортивные и развлекательные учреждения доступнее для родителей и детей.

Сегодня многие льготные программы ориентированы в первую очередь на ребенка. Однако, считает депутат, важно, чтобы родители были частью такого досуга.

Анна Галицкая / Фото из архива депутата

"Если ребенок идет куда-то один, а родители остаются дома, это не всегда решает задачу укрепления семьи. Очень важно, чтобы у мамы и папы была возможность разделить с детьми эти эмоции, увидеть их реакцию, обсудить впечатления", — говорит депутат.

Один из вариантов реализации инициативы — скидка до 50% на посещение учреждений культуры, спорта и досуга для семей, которые приходят вместе.

Сначала его можно распространить на государственные и муниципальные организации региона. Затем к программе могли бы подключаться и частные компании — кинотеатры, семейные кафе, базы отдыха, развлекательные центры. Они будут привлекать семейную аудиторию, а родители получат больше возможностей для совместного отдыха.

Анна Галицкая отмечает, что для многодетных семей даже обычный поход в кино, музей или театр может стать заметной статьей расходов.

Анна Галицкая / Фото из архива депутата

"Если мы хотим, чтобы семья проводила время вместе, нужно сделать такой отдых доступным. Это инвестиция не только в досуг, но и в отношения между родителями и детьми", — считает депутат.

А еще она предлагает ввести культурный кешбэк — возможность получать дополнительные сертификаты на книги, образовательные программы для детей или туристические поездки.

Деньги должны идти за учеником

Еще одно направление работы Анны Галицкой — изменение подхода к финансированию образования.

Родители имеют право выбирать разные варианты обучения: муниципальную школу, частное учреждение или семейную форму образования. Однако, по мнению депутата, финансовая система не учитывает этот выбор.

Государство выделяет средства на обучение ребенка через подушевой норматив. Но деньги не всегда идут за учеником.

Анна Галицкая / Фото из архива депутата

"Родители уже платят налоги, подушевое финансирование выделяет на каждого ученика определенную сумму денег. И получается, что когда родитель уходит из муниципальной школы и выбирает частную, он платит дважды. Вначале мы оплатили налоги для того, чтобы нас бесплатно обучали, а следом мы платим еще и за образование детей", — объясняет Анна Галицкая.

По ее словам, решить эту проблему может образовательный сертификат по принципу "деньги идут за ребенком". Это не только помощь родителям, но и стимул для учреждений становиться лучше.

"Мне кажется, это еще приведет к такой хорошей конкуренции, потому что сейчас есть сертификаты на дополнительное образование, и каждая школа внедряет у себя бесплатные кружки — шахматы, макраме, бисероплетение, — для того чтобы получить эти деньги и оставить их у себя. Так и здесь: школы начнут бороться за каждого ученика", — отмечает она.

Анна Галицкая / Фото из архива депутата

Особенно это важно для семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Анна Галицкая предлагает ввести инклюзивный сертификат. Он будет использоваться, когда медико-педагогическая комиссия рекомендует ребенку специальные условия обучения (помощь тьютора, особую программу или сопровождение специалистов), но муниципальная школа не может обеспечить их в течение 30 дней. Тогда семья получает право направить сертификат в лицензированный частный образовательный центр, частную школу или оплатить услуги сертифицированного тьютора. Номинал сертификата должен соответствовать повышенному нормативу финансирования на ребенка с ОВЗ.

Это сделает поддержку более адресной: если государственная система не может предоставить необходимые условия, ребенок не должен терять время и возможность получать качественное образование.

Анна Галицкая / Фото из архива депутата

"Мы должны объединиться для создания системы, где каждый ребенок, независимо от его потребностей, сможет получить достойное образование. Только так мы сможем действительно изменить ситуацию и создать условия для будущего наших детей", — говорит Анна Галицкая.

Анна Галицкая / Фото из архива депутата

Опыт предпринимателя и мамы

Анна Галицкая отмечает, что ее отношение к вопросам семьи сформировалось не только во время депутатской работы. Она сама воспитывает троих детей и хорошо понимает, с какими ежедневными задачами сталкиваются родители.

Анна Галицкая родилась в Алтайском крае, окончила Алтайский государственный технический университет, работала в медиасфере, участвовала в создании одного из крупных медиахолдингов региона, а позже развивала IT-проект в сфере технологий распознавания речи. Сегодня одно из направлений ее работы — мультиспортивный клуб "Академия спорта Алтай", где занимаются дети и взрослые.

Работа с детьми, по словам депутата, помогает лучше понимать, насколько важна среда, в которой ребенок растет и развивается.

Анна Галицкая / Фото: партия "Новые люди"

"Развитие — это не только учеба. Это спорт, общение, возможность пробовать новое, находить свои интересы. И очень важно, чтобы рядом были родители, которые могут поддержать ребенка", — рассказывает Анна.

По ее мнению, эффективная поддержка семей должна быть не набором отдельных мер, а системой, которая помогает родителям воспитывать детей, выбирать образование и проводить больше времени вместе.

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