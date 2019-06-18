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Руководство ФК "Новосибирск" пообещало выйти в премьер-лигу

, ИА "Амител"
На выполнение задачи отведено 10 лет
Команда создана на смену ликвидированного ФК 'Сибирь' / Фото: fc-sibir.ru

Команда создана на смену ликвидированного ФК "Сибирь" / Фото: fc-sibir.ru

Гендиректор созданного на базе футбольного клуба "Сибирь" ФК "Новосибирск" Анна Баранова пообещала вывести клуб на уровень российской премьер-лиги, сообщает "Матч ТВ".

По ее словам, на выполнение этой стратегической задачи отведено 10 лет.

"Мы понимаем, что к 2030 году футбольный клуб в городе Новосибирске должен выступать в РПЛ", – заявила Баранова.

По ее словам, уже в течение ближайших трех лет клуб должен занимать места первой половины таблицы в ФНЛ.

Команда начнет играть в зоне "Восток" профессиональной футбольной лиги. Она заменила ликвидированную "Сибирь".

Планируется, что клуб быстро пройдет лицензирование и начнет играть с сезона 2019/2020. Задача ставится максимальная – победить и добиться путевки в ФНЛ.

В качестве главной причины создания ФК "Новосибирск" называется "неэффективное управление действующего руководства ФК "Сибирь", допустившего вылет команды из второго по силе российского дивизиона впервые за 14 лет.

Усиливать собираются такие направления, как работа с болельщиками, повышение посещаемости, коммерческая деятельность клуба, развитие детско-юношеского футбола и селекционная работа.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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