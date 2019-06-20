Жительница Рубцовска, едва достигшая совершеннолетия, осуждена за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в краевой прокуратуре.
Как установлено следствием и судом, в погоне за легким заработком горожанка через интернет, следуя инструкциям виртуального работодателя, получала оптовые партии наркотика, фасовала на дозы и раскладывала их в тайники.
"В результате действий сотрудников полиции по месту жительства осужденной наркотик изъят, обнаружены сделанные ею тайники", – добавляют в прокуратуре.
Девушку приговорили к реальному лишению свободы сроком на пять лет.
Комментарии
Рубцовчане они такие...
Как и бийчане, отчаянные