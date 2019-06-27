Директор фирмы в Заринске предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что обвиняемый является коммерческим директором ООО "Регионснаб 62".
По данным следствия, в апреле – мае текущего года в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с полицейскими в одном из ООО был установлен факт осуществления трудовой деятельности гражданами Республики Узбекистан с нарушениями миграционного законодательства.
Директору компании стало известно об этом. "За содействие в непривлечении юридического лица к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, а также за дальнейшее информирование его о планируемых проверках в данной сфере, предприниматель предложил сотруднику УФСБ по краю взятку в размере 90 тысяч рублей. После передачи части планируемой суммы обвиняемый был задержан", – добавляют в СКР.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
90 тыс. деревянных ? Дурачок-он оскорбил сотрудника ФСБ !
27.06.2019 15:01
- гость -
Умница, скажи с какой минимальной суммой ты на ФСБ выходишь?
27.06.2019 15:03
- гость -
Тебе зачем? решили прейскурант у себя в ЧК обновить?
27.06.2019 15:03
- гость -
Ну если на выпускном из ихней шараги в москве они всей талпой на геликах ганяют то сам подумай на чё расчитывают ....
Может Навальный и проплаченый америкосами, но никто на него в суд не подает (в том числе и сотрудники ФСБ), когда он показывает несоответствие их доходов над расходами в миллионы и миллиарды рублей. А потому сумм 90 тыс. и выглядит смешной и оскорбительной.
27.06.2019 15:35
гость
Интересно, на какие суммы вас, лохов, разводят. Не молчи, раскрой сумму.