Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев 28 июня дебютировал в новом для себя качестве: ответил в прямом эфире на вопросы подписчиков Instagram. Судя по всему, эксперимент оказался удачным, и глава ведомства может и в будущем через соцсети отвечать на вопросы автомобилистов. Мы поговорили с Александром Дементьевым и выяснили, как часто он проводит время за рулем, нравятся ли ему алтайские дороги и что за музыка играет в его машине.

– Вы с 2000 года руководите транспортным комитетом Барнаула. Вспомните самую запомнившуюся историю, которая произошла за это время?

– Наверное, две таких истории, и они не связаны с дорогами. Первая, когда засаживали город тюльпанами. Задача была озеленить город, сделать его красивым. Запомнилось, как жители их активно выкапывали. Сейчас за эти годы цветов стало так много, что никто не воспринимает их как что-то особенное, не выкапывает и не срывает. Весной это очень красиво и радует взгляд жителей и гостей города. А вторая история, как везли шары из Колывани на лестницу перед Драмтеатром имени Шукшина по горам и ухабам, чтобы не поцарапать, искали доски, опилки. Было очень хлопотно.

– Если сравнить, какой была ситуация с дорогами тогда и сейчас, вас все устраивает, что происходит сегодня с дорогами?

– Город с точки зрения состояния дорог, естественно, преобразился. Первые основные работы в рамках выделения дополнительных средств начались в 2007 году. Это Павловский тракт, проспект Строителей, в 2008 году – ремонт на Змеиногорском тракте, на проспекте Космонавтов. Продолжаем эти работы в рамках национального проекта, с учетом тех ресурсов, которые целенаправленно выделяются на ремонт дорог Барнаула, Новоалтайска, а с этого года и города Бийска. Уверен, люди заметят, что стало лучше. Мы делаем все, чтобы привести в нормативное состояние дороги, проезжую часть, но нужно заниматься и тротуарами, определением парковочных мест, где-то поменять организацию проезда на перекрестках, от дорог уходить к нашим домам, скверам.

– Как обычному жителю города, а не чиновнику, что вам хотелось бы изменить? По моему мнению, Барнаул неудобный город для пешеходов. У нас строят дороги, но нет общественных зон, мало что делается для пешеходов, велосипедистам нет места вообще.

– У нас от Павловского тракта до Энтузиастов пешком не дойдешь, хотя если бы была велосипедная дорожка, то можно было бы доехать от Юрина до Власихинской. Мне кажется, надо более детально заниматься такими вопросами не только администрации города, но администрациям районов. Не хватает мест, которые бы являлись точкой притяжения жителей, чтобы было комфортно, и над этим надо работать.

– Почему не привлекаете молодых, не учитываете пожелания горожан? Вот, например, люди жалуются, что лавочки в туркластере Барнаула сделаны без спинок и это очень неудобно.

– Что касается лавочек, за которые нас часто критикуют, считаю, все должно быть в едином архитектурном стиле.

– Часто ли вы ездите на трамвае?

– К сожалению, редко, так как выходные провожу за пределами Барнаула: Хабары, Славгород, недавно был в Камне-на-Оби, чтобы понять, что происходит на дорогах.

– И насколько хорошо у нас с дорогами?

– Пока, к сожалению, не очень. Есть на то и объективные причины. Например, город Камень-на-Оби. Самая разбитая улица Пушкина. Дефектные ведомости сделали, отдали на проверку. Теперь должна пройти процедура передачи в краевую собственность этой дороги. После чего решим с "Автодором", что будем делать.

– Так как вы сами за рулем ездите по нашим дорогам, скажите, где в Алтайском крае самые хорошие и самые плохие дороги?

– Самые хорошие дороги там, где реализуется проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – это подъезды к Барнаулу, дорога на Камень-на-Оби, в сторону Курьи, Змеиногорска.

– Мои родители живут в райцентре Романово. Уверен, что эта третья федеральная трасса входит в список самых плохих дорог. Дорога есть до Буканского, а дальше, как говорится, одно направление.

– Все документы передали, идет ранжирование, список готовится в "Алтайавтодоре". Не хочу никого обманывать. Мы ее поддерживаем в нормативном состоянии, такая же дорога и до Баева.

– Расскажите, что происходит с общественным транспортом? Через пару лет не на чем будет возить пассажиров.

– Проблема комплексная: межмуниципальная сеть сформирована, есть тариф, конкурентная борьба. Если раньше были автобусы, троллейбусы и трамваи, то сейчас происходит дублирование маршрутов, где-то 25 "Газелей" ездят одному маршруту. Нет комплексного понимания, упорядоченности маршрутов.

– Но от упорядоченности новых автобусов и троллейбусов не появится.

– Город старается сделать рынок конкурентным, и должен отдаваться приоритет тем, кто ездит на новом автобусе.

– Я слежу, что происходит у наших соседей: в Кузбассе купили 350 новых автобусов, троллейбусов, в Омске – 200, то же самое происходит в Новосибирске, Красноярске. Что нужно, чтобы у нас была возможность купить хотя бы десяток новых автобусов и троллейбусов?

– У соседей форма собственности другая. У нас есть поручение губернатора, мы переговорили с депутатами, муниципалитетами, разработали ряд вариантов, предложений, по которым мы должны идти в рамках организации внутримуниципальных перевозок, и что мы можем сделать из того объема средств субсидирования.

– Многие мои знакомые, зная, что я пишу о дорогах, транспорте, часто спрашивают, о чем думают чиновники: дороги убитые, ездить невозможно. Скажу честно, вас часто ругают. Как вы относитесь к критике?

– На 1 января 2019 года всего 38% дорог соответствуют нормативам. Естественно, как могут быть люди довольны дорогами. К критике отношусь нормально, но от того, что только критикуешь, лучше не станет. Я за диалог. Нужно объяснять населению нашу позицию: мы даем субсидию району, а глава района, сельсовета уже решает, какой сделать выбор, куда направить эти средства, на какой участок. И главное, чтобы выбор был правильный, согласованный с жителями.

– А вы боитесь ездить по алтайским дорогам?

– Везде есть свой риск. Многие боятся летать на самолете. Я всегда на автомобиле езжу с безопасной скоростью. Если на дороге кочки, то не нужно гнать. Необходимо пристегнуться, убедиться, что транспортное средство исправно, и помнить, что водитель, едущий по встречной полосе, в любой момент может повести на дороге себя неправильно. Вот об этом риске всегда нужно помнить. Хотелось бы, чтобы у всех алтайских водителей был повышенный инстинкт самосохранения на дорогах. Если посмотреть статистику, мы видим, что места концентрации ДТП стали образовываться на регулируемых автомобильных перекрестках со светофором. Некоторые водители пытаются проскочить на них, что приводит к ДТП. Водители же автобусов в Барнауле почему-то лезут в крайний левый ряд. Ну что им там делать? Иногда думаешь: поставить везде камеры, чтобы фиксировать нарушения. Но должна же быть какая-то дисциплина? Однако большая часть водителей стараются не нарушать правил.

– Назовите основные причины плохих дорог в России.

– Во-первых, те дороги, которые у нас есть, не рассчитаны на такие большие нагрузки. Интенсивность движения выросла в разы. Ну и, во-вторых, их просто необходимо привести в соответствие и нормально содержать. Вот основной секрет хороших дорог в России. Возьмем город Барнаул. Предыдущий генеральный план разрабатывался 25 лет назад. В 80-е годы можно было посчитать, сколько в Алтайский край будет поставлено новых автомобилей на годы вперед. Дороги вполне справлялись с загрузкой. Жизнь не стоит на месте, и сегодня автомобилизация населения выросла в разы. Это не только проблема Барнаула, но и всех городов страны. В селах, например, дороги по 30 лет были в хорошем состоянии. Потом фермеры закупили новую технику, чтобы улучшить бизнес, и через три года после этого дорог в селе просто не стало.

– Если блогер Илья Варламов прилетит в Барнаул и проедет на автомобиле по краю, за что нам будет стыдно, а за что – нет?

– Все зависит от того, в каком настроении он прилетит. У него очень интересные выпуски, где он справедливо рассказывает про правильные вещи. В Алтайском крае есть позитивные вещи, касающиеся вопросов архитектуры, но есть и темы, за которые нам будет стыдно. Например, урбанистика. Нам необходимо работать над тем, чтобы не огорчать таких блогеров, как Илья Варламов.

– Если бы золотая рыбка решила исполнить три ваших желания по теме дорог, что бы вы у нее попросили?

– Чтобы все дороги края были приведены в нормативное состояние, отремонтированы мостовые сооружения, а также были реализованы все глобальные дорожные проекты, которые мы наметили. Ну и попросил бы решить еще проблему обновления подвижного состава и организации пассажирского обслуживания в крае.

– В последние годы много говорят про строительство обхода Барнаула, расширение Чуйского тракта. Железнодорожники хотят прорубить тоннель через алтайские горы в Китай. Вы не считаете, что экономике края не хватает крупного дорожного объекта, который стал бы драйвером развития? Например, как мост в Крыму или трасса "Таврида".

– Мы стараемся жить в рамках бюджетного проектирования. Регионам, в которых проводятся такие мероприятия как Универсиада, чемпионат мира по футболу, средств из федерального центра направляют активнее. Мы со своей стороны защитили проект БКАД, обход Барнаула на 49 миллиардов рублей. Этот проект предусматривает строительство пяти километров мостовых сооружений. Нашим дорожникам будет чему поучиться. Долгое время не было отчислений в дорожные фонды. Потом их восстановили. Идет наращивание средств. Например, идет строительство дороги из Барнаула до Кулунды, и подрядчик знает, что у него есть работа на шесть лет. Тогда он будет привлекать штат, покупать новую технику и делать все качественно, чтобы не возвращаться к гарантийным случаям. Мы к этому стремимся. Действительно, если были бы мегапроекты в Алтайском крае, они помогли бы развивать всю дорожную инфраструктуру. Сейчас участками стараемся делать дорогу первой категории на трассе Новосибирск – Барнаул, разговариваем с коллегами из УПРДОР "Алтай" о расширении участков в сторону Бийска.

– Что думаете о строительстве железной дороги из Бийска в Горный Алтай. Недавно о ее появлении заявил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

– Железнодорожные перевозки важны для двух соседних регионов. Многие грузы было бы проще перевозить по железнодорожной ветке, тем самым разгрузив Чуйский тракт. Считаю, что мы могли бы перевозить в Горный Алтай и туристов. Если необходимо, продлили бы поезд "Калина Красная" до Горного Алтая.

– Вы провели прямой эфир с подписчиками социальной сети в Instagram. Почему решились на это?

– Решился на это потому, что в социальных сетях много автолюбителей. Было очень интересно, когда на днях вместе с вами и несколькими подписчиками "Барнаул 22" выезжали в рейд на проспект Ленина. Чем больше напрямую мы получаем информации от журналистов и простых граждан – тем лучше. Мы анализируем все, что пишут о нас. Но есть продуктивное общение, когда можно вести диалог, а есть случаи, когда просят построить хрустальный мост. Надо, чтобы были выслушаны обе стороны. Иногда можем помочь, а иногда нет. Иногда объективно приходится говорить, что невозможно построить дорогу к определенному населенному пункту. Если человек хочет услышать – он сделает это. Главное – уважать друг друга и быть готовым к диалогу.

– В прошлое наше общение вы говорили, что слушаете в дороге "Басту". Что за музыка сейчас играет у вас?

– Сейчас у меня группа "Ария".

– Самая любимая песня?

– Две любимых песни: "Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь" и "Тысяча сто".

– Вы говорили, что на автомобиле проехали почти всю центральную часть России. Назовите самое лучшее место, где вы были и где самые лучшие дороги?

– Самая лучшая дорога – трасса первой категории "Дон" от Москвы до Новороссийска. Много красивых мест в России, но природа и красота Алтая не сравнимы ни с чем. Самое последнее место, которое меня поразило, – дорога от Змеиногорска, ведущая на Рубцовск. Едешь долго по полям, а потом появляются скалы разного цвета с водопадом. Такая космическая природа приятно удивила, когда проезжал в тех местах.

– В отпуск ездите отдыхать на автомобиле?

– Сейчас ко мне приходил коллега, и мы с ним обсуждали, как провести совместный отпуск, с чего начать путешествие: Чарыш, Саввушки, Яровое.

– Интересно, почему все наши чиновники ездят исключительно на хороших автомобилях, а не пересаживаются на общественный транспорт, а тем более на велосипед, как в Европе?

– Банально: это быстрее. Мы с вами сейчас говорим, а через 15 минут мне надо быть в здании правительства Алтайского края. Это очень мобильно. Я иногда нарушаю ПДД и пополняю дорожный фонд, потому что спешу на встречу.

– И как часто это бывает?

– Бывает. В основном это нарушение скорости. Большего не могу себе позволить. Но доходит и до абсурда. Еду, например, по дороге первой категории, а на одном из участков стоит знак, запрещающий превышение скорости выше 70 километров в час. А есть где и 20 километров.

– Когда хотят выписать штраф, используете личные связи и звоните начальнику ГИБДД?

– Нет. Каждый должен отвечать за свое деяние. Знаки же стояли в месте, где превысил скорость. К сожалению, у нас они часто меняются, и к этому надо быть готовым.