Профессии сферы туризма сегодня очень востребованы на рынке труда. Особенно — в Алтайском крае, который позиционирует себя как уникальная зона туристического отдыха. Поэтому одна из приоритетных задач, которая стоит перед региональными вузами – это подготовка квалифицированных кадров. А для студентов такая профессия — это возможность совместить работу и путешествия. Ася Хваткина рассказывает, каким "туристическим" профессиям обучают в вузах Алтайского края и сколько это стоит.
Каким профессиям сферы туризма можно выучиться в вузах Алтайского края?
Менеджеры по туризму — специалисты, способные разрабатывать туристические маршруты и программы, улаживать организационные вопросы.
"Гостиничное дело" — это специалисты, которые знают основы организации и развития гостиничного бизнеса. Курс обучения включает в себя такие дисциплины как: сервисная деятельность, делопроизводство, технология гостиничной деятельности, менеджмент в сфере обслуживания, санитарные и экологические нормы. Так же будущие специалисты изучают базовый курс психологии, конфликтологии, получают общие представления об этикете и стандартах поведения сотрудников в гостиничном бизнесе.
По направлениям, связанным с "туризмом", "гостиничным и ресторанным делом" ведется подготовка студентов в Классическом, Педагогическом университетах и Институте культуры.
АлтГУ
"Туристические профессии" можно получить на географическом факультете по трем направлениям подготовки: "Сервис", "Туризм", "Гостиничное дело". Совокупный бюджетный набор – 36 мест на очное и 41 – на заочное. План внебюджетного набора – 66 мест (на очное и заочное обучение). Конкурс в 2018 году составил в среднем 14 человек на место, проходной балл – от 222 до 229. Стоимость обучения для студентов 1 курса 97 630 руб. (по всем трем направлениям подготовки)
АГПУ
Абитуриентам, желающим связать свое будущее с туристической сферой дорога на исторический факультет, направление "Туризм: технология и организация экскурсионных услуг". В 2019 году здесь предусмотрено 10 бюджетных мест на очную форму обучения и 21 место – на заочную. План внебюджетного набора – 50 человек (на очное и заочное обучение). Проходной балл на очное в прошлом году составлял – 201. Стоимость обучения – 97 600 руб.
АГИК
В институте также развивают направление "Туризм", профиль обучения - "Технология и организация экскурсионных услуг". Бюджетные места в 2019 году не предусмотрены, план внебюджетного набора, который не может быть превышен составляет 10 студентов-очников и 10 студентов-заочников. Стоимость обучения 96 023 рублей в год.
Однако институт предоставляет снижение стоимости по оплате за обучение студентам очной формы. Получить подробную информацию по этому вопросу можно в приемной комиссии учреждения.
Напомним, что приемная компания практически во всех вузах завершится 26 июля
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