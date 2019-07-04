Парламентария Рубцовского городского Совета депутатов от ЛДПР Игоря Раченкова заключили под стражу.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Алтайскому краю, будучи директором ООО "Риал", мужчина заключил договоры с мэрией об оказании услуг по сбору, транспортировке и размещению на спецполигоне твердых бытовых отходов.
По версии следствия, он представлял документы, в которых были существенно завышены объемы работ в рамках госконтрактов.
В результате с апреля 2018 года по январь 2019 года городская администрация переплатила ему значительную сумму денег.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения".
Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины Раченкова.
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