Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз

Телемост "Надо поговорить" между Россией и Украиной отменили из-за получения сотрудниками NewsOne угроз физической расправы, сообщается на сайте телекомпании.

"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака", – говорится в сообщении телеканала.

Ведущими мероприятия были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель. Однако после заявления о намерении провести телемост, в адрес сотрудников телекомпании и их семей начали поступать угрозы.

"Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно. Мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", – также отмечается в заявлении телеканала.

В этой связи NewsOne объявляет о том, что прекращает подготовку к телемарафону, во время которого планировалось обсудить прекращение военных действий на территории Донбасса, обмен пленными между странами и другие темы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook назвал намерение телеканалов NewsOne и "Россия-1" провести телемост "Надо поговорить" провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.

"Надо поговорить? Согласен. Давайте поговорим. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы разумные люди и должны отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый и небезопасный пиар-ход перед выборами. Они снова пытаются поделить нас, нас с вами, всех украинцев, на два лагеря", – сказал Зеленский в своем видеообращении.

В ноябре прошлого года телеканал NewsOne проверяли из-за публикации в эфире карты Украины без Крыма. Власти страны не раз обвиняли телеканал в якобы необъективном освещении событий на "майдане", в Донбассе и самой Украине.