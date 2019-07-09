Росавтодор возьмет на баланс трассу до Телецкого озера

Росавтодор принял решение взять на баланс автодорогу Горно-Алтайск – Артыбаш, по которой туристы добираются до озера Телецкого, сообщает ФКУ Упрдор "Алтай".

По словам главы Федерального дорожного агентства Андрея Костюка, предстоит вложить значительные средства, чтобы привести ее в соответствие с нормативными требованиями.

"Сегодня этот показатель равен 27%, то есть только 38 км трассы из 140 находится в удовлетворительном состоянии", – констатировал Костюк.

По его словам, ведомство проведет все необходимые работы максимально оперативно, чтобы отдыхающие могли с комфортом добираться до одного из самых популярных мест отдыха.

В настоящее время ведется подготовка документов, чтобы произвести передачу автодороги в федеральную собственность.