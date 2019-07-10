Открытый бассейн появился в барнаульском парке "Арлекино"

Бассейн под открытым небом начала работу 7 июля / Фото: barnaul.org

Открытый бассейн появился на территории парка развлечений и отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а), сообщается на официальном сайте города.

Бассейн начал работу 7 июля. "Это первый бассейн на территории Ленинского района", – говорится в сообщении.

Он включает в себя детскую зону (глубина 70 см) и зону для взрослых (глубина 1,5 м). Общая площадь бассейна составляет 1 200 кв. метров. Режим работы – с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Для посетителей предусмотрены лежаки, зонтики, аренда за которые будет включена в стоимость входного билета.

Ранее Роспотребнадзор опроверг запрет на раздельные купальники в бассейнах. В ведомстве пояснили, что согласно российским санитарно-эпидемиологическим нормам, женщинам не обязательно плавать в бассейне в закрытых купальниках.