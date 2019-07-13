Российского телеведущего Андрея Малахова включили в список "Миротворца".

В качестве причин внесения в базу данных называется участие "в пропаганде России против Украины".

В вину журналисту ставят участие в подготовке телемоста между Россией и Украиной "Надо поговорить", за которое авторы заметки на "Миротворце" обвинили в журналиста в "деяниях против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Сайт "Миротворец" отметился скандальными публикациями, где обнародуются данные журналистов, представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу сайта внесены данные и о некоторых представителях российского шоу-бизнеса.