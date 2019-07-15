Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отчитался о полной ликвидации очага менингококковой инфекции в Новосибирске

"По менингококковой инфекции снято наблюдение, новых очагов нет", — цитирует врача РИА Новости.

Пик заболеваемости пришелся на период с 30 мая по 9 июня. За эти дни в региональные больницы попало 25 человек. Большинство из них проживают в Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска. После этого зарегистрировали еще несколько случаев.

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, совмещающее целую группу заболеваний, которые имеют разнообразные клинические проявления: от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита.

Объединяет их то, что все они вызываются менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем.

Менингококковая инфекция представляет опасность, так как широко распространена, скоротечна, может вызывать тяжелые осложнения и привести к летальному исходу.