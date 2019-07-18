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Подробности ДТП на Алтае: выпил, разогнался, врезался в стелу, двое погибших

, ИА "Амител"
По предварительной информации, водитель "Мерседеса" находился в состоянии алкогольного опьянения

Водитель на большой скорости наехал на край основания стелы / Фото: nzd22.ru

ДТП с двумя погибшими произошло в четверг рано утром, 18 июля, в Немецком районе Алтайского края, пишет местная газета "Новое время".

Отмечается, что ДТП произошло в селе Подсосново. Автомобиль "Мерседес" одного из местных жителей, двигаясь на большой скорости по улице Гагарина, наехал на край основания стелы, установленной на выезде из села.

По словам очевидцев, скорость была не менее 150 километров в час.

"Мерседес" перевернулся и вылетел в поле. На месте погибла одна из пассажирок автомобиля (1967 года рождения). Водитель (1976 года рождения) с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию ЦРБ, однако спустя несколько часов умер.

Другая пассажирка (1983 года рождения) с черепно-мозговой травмой также доставлена в ЦРБ. Еще одна пассажирка (2001 года рождения) не получила каких-либо повреждений и оказалась единственным человеком в автомобиле, кто был пристегнут ремнем безопасности.

По предварительной информации, водитель "Мерседеса" находился в состоянии алкогольного опьянения. Все четверо — жители села Подсосново.

Ранее сообщалось, что водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц Е240", не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.07.2019 15:04
- гость -

Страна непуганных идиотов...

0  0
18.07.2019 15:05
- гость -

вот так . зато не баба за рулем

0  0
18.07.2019 15:07
NiGHT

Хорошая реклама пристегивания ремнем.

0  0
18.07.2019 15:16
Прохожий

ВОт так и вымираем..

0  0
18.07.2019 15:47
- гость -


18.07.2019 15:05
- гость -
Но не исключаем вариант, что баба сидела в авто и пилила выпившего водителя, который со злости специально вырулил в стелу.

0  0
18.07.2019 15:56
- гость -

18.07.2019 15:47
- гость - Что у вас все дома так плохо? Может тогда пора вылезти из под каблука и предположить следующий вариант Молодая как вы говорите баба( я против этого на корню, но так вам будет идея понятнее) сидит рядом и очень вам нравится (течет), и вы такой немного подвыпивший (1 бутылка пива) смотри как я сейчас полечу и полетел. Не?!

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