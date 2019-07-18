Водитель на большой скорости наехал на край основания стелы / Фото: nzd22.ru

ДТП с двумя погибшими произошло в четверг рано утром, 18 июля, в Немецком районе Алтайского края, пишет местная газета "Новое время".

Отмечается, что ДТП произошло в селе Подсосново. Автомобиль "Мерседес" одного из местных жителей, двигаясь на большой скорости по улице Гагарина, наехал на край основания стелы, установленной на выезде из села.

По словам очевидцев, скорость была не менее 150 километров в час.

"Мерседес" перевернулся и вылетел в поле. На месте погибла одна из пассажирок автомобиля (1967 года рождения). Водитель (1976 года рождения) с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию ЦРБ, однако спустя несколько часов умер.

Другая пассажирка (1983 года рождения) с черепно-мозговой травмой также доставлена в ЦРБ. Еще одна пассажирка (2001 года рождения) не получила каких-либо повреждений и оказалась единственным человеком в автомобиле, кто был пристегнут ремнем безопасности.

По предварительной информации, водитель "Мерседеса" находился в состоянии алкогольного опьянения. Все четверо — жители села Подсосново.

Ранее сообщалось, что водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц Е240", не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.