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Новости

Барнаульская мошенница "продала" своей подруге путевку в детский лагерь

, ИА "Амител"
После того как женщина получила деньги, она перестала выходить на связь и отключила телефон
Жительница Барнаула предложила купить несуществующую путевку в детский лагерь / Фото: pravo.moe

Жительница Барнаула предложила купить несуществующую путевку в детский лагерь / Фото: pravo.moe

Жительницу Барнаула задержали полицейские по подозрению в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Жительница города Барнаула 1982 года рождения встретилась со свой знакомой, которая предложила ей приобрести путевку в детский лагерь по льготной стоимости. Потерпевшая согласилась и выбрала подходящую путевку", — рассказали в ведомстве.

После того как женщина получила деньги, она перестала выходить на связь и отключила телефон. Потерпевшая обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей.

Подозреваемую удалось задержать. Ей оказалась жительница города Барнаула 1988 года рождения, ранее уже совершавшая подобные преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее другая жительница Барнаула подделала документы ради покупки телевизора в кредит, который после продала на сайте объявлений.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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