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Владелец сети ресторанов в Барнауле рассказал, как мусор попал на берег Оби

, ИА "Амител"
Все обязательства по утилизации мусора из ресторана возложили на подрядчика, рассказал собственник
В начале июля жительница Барнаула обнаружила на берегу Оби свалку строительного мусора / Фото: Мария vk.com/barneos22

В начале июля жительница Барнаула обнаружила на берегу Оби свалку строительного мусора / Фото: Мария vk.com/barneos22

Найденный на берегу Оби мусор, в котором были меню и обои из ресторана "Кинза и Мята", вывез к реке подрядчик, в чьи обязательства входила утилизация этого мусора, рассказал интернет-сообществу "Барнаул 22" собственник сети точек питания Валентин Скачков.

В начале июля жительница Барнаула Мария обнаружила на берегу Оби свалку строительного мусора. В куче хлама она нашла меню ресторана "Кинза и Мята" и предположила, что виновник свалки – сеть точек питания.

Скачков отметил, что "ситуация с вывозом мусора в нашем городе, конечно, оставляет желать лучшего". "Еще хуже, когда недобросовестность подрядчиков, с которыми заключается договор на вывоз бытового или строительного мусора, приводит вот к таким ситуациям. Иным словом, как "подстава", и не назовешь", – отметил он.

По его словам, была закрыта одна из площадок ресторана и все соответствующие обязательства по утилизации мусора были возложены на подрядчика (что доказывается подписанными договорами). Далее на месте бывшего ресторана собственником помещения (ТРК "Сити-Центр") начали производиться строительные работы.

"Почему и каким образом весь этот строительный мусор вперемешку с меню и другими предметами, оставшимися от закрытого ресторана, оказался на берегу Оби – вопрос до сих пор открытый", – сказал Скачков.

"Администрация сети ресторанов "Кинза и Мята" обещает провести собственное расследование всего произошедшего, найти виновника и передать данную информацию в соответствующие органы по надзору, а также всячески поспособствовать правильной утилизации данной свалки. Ведь хочется, чтобы наш город был чистым и красивым, берега Оби не заваливались мусором, а организации, взявшие на себя обязательства по утилизации ТБО, действовали только в соответствии с законодательством", – заключил Валентин Скачков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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