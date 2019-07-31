Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего мэра Барабинска Максима Овсянникова, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Чиновнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как установлено следствием, глава городской администрации в октябре 2013 года для ускорения жилищного строительства при реализации программы переселения граждан из ветхого жилья выдал разрешение на возведение участка ООО СК "Дисан" без предоставления необходимой для этого документации.

Более того, он не осуществлял контроль строительства и не расторгнул контракт при нарушении оговоренных сроков постройки, утверждает сторона обвинения.

Затем, зная о дефектах здания, чиновник разрешил ввести здание в эксплуатацию и переселение в него граждан, выяснили следователи.

В результате 27 человек, переселенные из ветхого жилья, с 2014 года по настоящее время вынуждены жить в 19 квартирах, не соответствующих требованиям Градостроительного и Жилищного кодексов РФ.

В 2019 году комиссия признала дом аварийным. Он подлежит расселению и реконструкции. Граждан планируется снова расселить во второй половине года.

Ущерб городскому бюджету от указанных действий Овсянникова эксперты оценили на сумму свыше 14,6 млн рублей, что считается особо крупным размером.