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Томенко: мы должны увеличить темпы ввода жилья до одного миллиона "квадратов"

, ИА "Амител"
Всего к концу 2024 года в Алтайском крае предстоит построить почти пять миллионов квадратных метров жилья
Томенко отметил, что на Алтае проходит реформирование строительной отрасли / Фото: altairegion22.ru / Михаил Литвинов

Томенко отметил, что на Алтае проходит реформирование строительной отрасли / Фото: altairegion22.ru / Михаил Литвинов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на торжественном собрании, посвященном Дню строителя, отметил, что строительная сфера в регионе развивается, несмотря на объективные трудности и новые обстоятельства, сообщается на официальном сайте города.

"Мы все понимаем. Федеральные, краевые, местные власти, наша финансовая система, банковский сектор без поддержки строительную отрасль не оставят. Будем искать возможности, чтобы наши цели в части строительства и ввода жилья обязательно были выполнены. А в общих и общенациональных целях Алтайский край занимает свое достойное место. Чтобы выйти на 120 миллионов квадратных метров ввода жилья в год в стране в целом, наш регион должен выйти почти на миллион квадратных метров в год", – отметил Томенко.

В крае, по его словам, с 1 июля 2019 года принципиально изменились условия и источники финансирования строительства многоквартирного жилья. Так, действовавшая много лет схема финансирования жилищного строительства "застройщик – дольщики" меняется на "застройщик – банк – дольщики".

Также проходит этап глубокого реформирования и отрасли. И выражается это не только в том, что уходит система долевого строительства, но и в появлении современных подходов.

Всего к концу 2024 года в Алтайском крае предстоит построить почти пять миллионов квадратных метров жилья.

Ранее Томенко взял на контроль строительство детсада в Камне-на-Оби.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

7.08.2019 22:32
- гость -

Как в СССР. Только покупать надо, в ипотеку, на 20 лет.

0  0
7.08.2019 22:35
- гость -

Как в СССР. Только покупать надо, в ипотеку, на 20 лет.

На вашем любимом западе ипотека уже давно работает. А частенько, люди даже доставшиеся от помершей бабули дома в залог под кредит оставляют.. Хотите как в Америке?

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