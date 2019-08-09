Новый мост через Чумыш, обещанный к сдаче в 2017 году, частично откроют для проезда

Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца этого года / Фото: uprdoraltay.ru

С 9 августа изменится схема проезда на участке трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе Алтайского края, сообщается на сайте "Росавтодора".

"Движение будет открыто на новом мосту по двум полосам из четырех, старый закроют для проезда", – уточнили в ведомстве.

Для съезда в Тальменку нужно будет проехать по новому мосту в сторону Новосибирска – до развязки, повернуть налево и двигаться в обратном направлении. На участке будут установлены соответствующие знаки и нанесена временная разметка.

Отмечается, что строительство моста через Чумыш входит в завершающую стадию. Сейчас ведется работа над покрытием, барьерным ограждением и шумозащитными экранами, также на путепроводах откосы укрепляют с помощью габионных изделий матрацного типа.

Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца этого года. Старый мост начнут демонтировать после закрытия по нему движения.

Строительство крупного моста через реку Чумыш в районе Тальменки стоимостью 3,3 млрд руб. должно было завершиться к концу 2018 года. При этом изначально планировалось, что мост будет открыт в конце 2017 года.

Объект реконструкции на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт", 150-158 км, в Тальменском районе Алтайского края, реализуется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" (2010-2020 годы). Новый мост запроектирован под четыре полосы движения, длиной 305 п. м, с цельнометаллическим неразрезным пролетным строением. Протяженность подходов к мосту – 8,9 км, это дорога I и II технической категории с четырьмя полосами движения. На участке установят 21 км металлического барьерного ограждения, 357 дорожных знаков, 12 км линий наружного электроосвещения.