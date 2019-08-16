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Сбербанк: запросы барнаульцев по зарплате – самые низкие в России

, ИА "Амител"
Половина опрошенных считает, что заслуживает меньше 45 тысяч рублей в месяц
Фото: sibdepo.ru

Фото: sibdepo.ru

Барнаул, Липецк, Пенза и Рязань вошли в число российских городов, где местные жители называют самый низкий размер справедливой, по их мнению, зарплаты, сообщает РБК со ссылкой на опрос "Сбербанка".

Средний показатель их запросов составил 58 тысяч рублей. Совсем немного требовательнее население Волгограда и Ярославля (по 59 тысяч рублей).

Вопрос звучал следующим образом: "Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?".

Значительно ниже уровень справедливой медианной зарплаты (половина опрошенных называет значение больше, половина – меньше). Наименее требовательными по этому показателю оказались жители Астрахани, Барнаула, Волгограда, Липецка и Ульяновска (по 45 тысяч рублей).

В среднем, россияне считают, что должны зарабатывать 66 тысяч рублей в месяц. При этом половина граждан страны уверена, что им будет достаточно зарплаты ниже 50 тысяч рублей. При этом средняя оплата труда в стране составляет только 34,3 тысячи рублей.

Самыми притязательными оказались жители Москвы (100 тысяч рублей), Санкт-Петербурга и Владивостока (по 77 тысяч рублей), а также Хабаровска (75 тысяч рублей).

По желаемой медианной зарплате лидируют Москва (74 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (60 тысяч рублей).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.08.2019 07:50
АБОРИГЕН

200000 самое оно.

0  0
16.08.2019 08:09
Афиноген

Чтобы соблюсти все условия ,например воспроизводства,то зарплата должна быть всё таки выше 45 тысяч.Но режиму этого не надо ,цели у него противоположные.

0  0
16.08.2019 08:14
- гость -

как минимум 35 т.р. на каждого работающего члена семьи.

0  0
16.08.2019 09:05
Друк

"как минимум 35 т.р. на каждого работающего члена семьи."
по своему опыту скажу что этого не достаточно, необходимый минимум это 50, оптимально 60-70.

0  0
16.08.2019 09:16
гость

Вопрос звучал следующим образом: "Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?".



16.08.2019 07:50
АБОРИГЕН

200 000 самое оно!!!

0  0
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